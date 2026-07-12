Công thức của 'cỗ máy ghi bàn' Erling Haaland

Từ nền tảng gia đình đến chế độ ăn 6.000 kcal mỗi ngày, Erling Haaland cho thấy thể chất đỉnh cao là kết quả của nhiều năm được nuôi dưỡng và rèn luyện.

Cao 1,95 m, nặng khoảng 91 kg nhưng vẫn có thể bứt tốc gần 35 km/h, Erling Haaland sở hữu bộ thông số khiến anh giống như một “cỗ máy” được thiết kế riêng cho bóng đá hiện đại. Thế nhưng, phía sau thể chất hiếm có ấy không chỉ là tài năng bẩm sinh. Theo chính tiền đạo người Na Uy, thành công của anh đến từ sự kết hợp giữa “nature and nurture” - những gì được thừa hưởng và cách chúng được nuôi dưỡng.

Trong video ghi lại một ngày sinh hoạt đăng trên YouTube vào tháng 10/2025, Haaland từng hài hước nói rằng mình “thừa hưởng tốc độ từ mẹ và kiến thức bóng đá từ cha”. Câu nói tưởng như bông đùa ấy lại hé lộ nền tảng làm nên một trong những "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ nhất của bóng đá thế giới.

Vóc dáng nổi bật của Erling Haaland. Ảnh: Reuters.

Nền tảng gia đình

Sinh ngày 21/7/2000 tại Leeds (Anh), Haaland lớn lên trong một gia đình mà thể thao chuyên nghiệp hiện diện trong gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Cha anh, Alf-Inge Haaland, là cựu cầu thủ từng thi đấu gần một thập kỷ tại Premier League trong màu áo Nottingham Forest, Leeds United và Manchester City, đảm nhiệm cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ phòng ngự.

Erling Haaland được cho là thừa hưởng nền tảng thể chất vượt trội từ gia đình.

Việc có một người cha nhiều năm chinh chiến ở giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh không chỉ mang đến cho Haaland những lợi thế về thể chất. Ngay từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, hiểu rằng phía sau ánh hào quang sân cỏ là những buổi tập cường độ cao, áp lực cạnh tranh khốc liệt, lịch trình di chuyển dày đặc cùng sự kỷ luật trong ăn uống, nghỉ ngơi và phục hồi.

Chính môi trường ấy đã giúp Haaland sớm hình thành tư duy của một vận động viên chuyên nghiệp, nơi tài năng chỉ là điểm xuất phát còn thành công được quyết định bởi cách chuẩn bị cho từng ngày.

Nếu cha truyền cho Haaland tư duy bóng đá, thì mẹ anh - Gry Marita Braut - lại mang đến nền tảng của một vận động viên điền kinh đỉnh cao.

Là cựu vô địch quốc gia Na Uy ở nội dung bảy môn phối hợp, bà từng thi đấu ở môn thể thao đòi hỏi tốc độ, sức mạnh, sức bền và khả năng phối hợp toàn diện.

Trùng hợp, đó cũng là những phẩm chất giúp Haaland trở thành một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới. Dù không thể quy mọi thành công cho yếu tố di truyền, nhiều chuyên gia cho rằng sự kết hợp giữa nền tảng thể chất từ gia đình và quá trình rèn luyện đã tạo nên lợi thế khác biệt của anh.

Không chỉ cha mẹ, truyền thống thể thao còn được duy trì qua nhiều thế hệ trong gia đình Haaland. Một số người anh em họ của anh cũng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, nổi bật như Jonatan Braut Brunes (OH Leuven), Albert Braut Tjåland (trưởng thành từ lò Molde FK) và Emma Braut Brunes.

Khi một gia đình liên tục sản sinh ra các vận động viên chuyên nghiệp qua nhiều thế hệ, thành công ấy hiếm khi chỉ đến từ may mắn. Đó thường là kết quả của sự cộng hưởng giữa di truyền, môi trường sống, sự khuyến khích từ gia đình và một nền văn hóa coi trọng thể thao ngay từ nhỏ.

Tiêu thụ 6.000 kcal mỗi ngày

Nếu di truyền tạo nên nền tảng, lối sống khoa học mới giúp Haaland phát huy tối đa tiềm năng. Để đáp ứng cường độ thi đấu và tập luyện dày đặc, tiền đạo người Na Uy tiêu thụ khoảng 6.000 kcal mỗi ngày, ưu tiên thực phẩm nguyên chất như trứng, bánh mì lên men tự nhiên, sữa tươi, mật ong, thịt bò, khoai tây và rau xanh thay vì phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung.

Trong bộ phim tài liệu Haaland: The Big Decision (2022), anh tiết lộ thường xuyên ăn gan và tim động vật để bổ sung vi chất. Theo đội ngũ dinh dưỡng của Manchester City, các cầu thủ chỉ sử dụng một số thực phẩm bổ sung cơ bản như vitamin D, men vi sinh và omega-3, còn phần lớn nhu cầu dinh dưỡng vẫn đến từ các bữa ăn được thiết kế riêng.

Bên cạnh dinh dưỡng, Haaland đặc biệt coi trọng quá trình phục hồi. Anh duy trì các bài kéo giãn, kết hợp xông hơi, ngâm nước đá và liệu pháp ánh sáng đỏ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu Mario Pafundi.