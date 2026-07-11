Thói quen ăn trứng mỗi ngày mang lại 7 lợi ích cho sức khỏe phụ nữ

Không chỉ giàu protein, trứng còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Không chỉ giàu protein, trứng còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể

Khi được bổ sung với lượng hợp lý trong chế độ ăn cân đối, trứng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phụ nữ, từ hỗ trợ não bộ, xương khớp đến tim mạch và làn da.

Cung cấp nguồn dinh dưỡng toàn diện

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin quan trọng như A, D, E, B12. Lòng đỏ chứa phần lớn vitamin và khoáng chất, trong khi lòng trắng giàu protein dễ hấp thu, giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Đối với phụ nữ, nhất là trong giai đoạn mang thai, sau sinh hoặc tiền mãn kinh, trứng giúp bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu mà vẫn dễ chế biến, phù hợp với những người bận rộn nhưng muốn duy trì chế độ ăn khoa học.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Protein trong trứng có khả năng tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp hạn chế ăn vặt và giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày ở một số người. Vì vậy, trứng thường được đưa vào thực đơn của những người đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ chức năng não bộ và trí nhớ

Trứng chứa choline - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Choline tham gia vào quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung.

Việc bổ sung đầy đủ choline thông qua thực phẩm, trong đó có trứng, giúp duy trì chức năng thần kinh bình thường. Đây là dưỡng chất đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ thường xuyên phải làm việc với cường độ cao hoặc chịu nhiều áp lực trong cuộc sống.

Tăng cường sức khỏe xương

Vitamin D có trong trứng hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, từ đó góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ, bởi mật độ xương thường suy giảm theo tuổi tác, làm tăng nguy cơ loãng xương.

Duy trì thói quen ăn trứng với lượng phù hợp có thể góp phần bảo vệ sức khỏe xương và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến hệ xương khớp.

Bảo vệ sức khỏe thị lực

Trứng chứa hai chất chống oxy hóa là lutein và zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ võng mạc trước tác động của ánh sáng xanh và góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Bên cạnh đó, vitamin A trong trứng cũng giúp duy trì độ ẩm cho mắt, hạn chế tình trạng khô mắt - vấn đề khá phổ biến ở những người thường xuyên làm việc với máy tính hoặc thiết bị điện tử. Nhờ đó, đôi mắt có thể hoạt động hiệu quả và giảm cảm giác mỏi sau thời gian dài sử dụng màn hình.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn trứng với lượng hợp lý không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đa số người khỏe mạnh, dù phản ứng cholesterol có thể khác nhau giữa từng cá nhân. Trứng cũng có thể góp phần duy trì mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) và cung cấp chất béo có lợi cho tim. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh, đây là thực phẩm phù hợp để hỗ trợ sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở phụ nữ trung niên.

Hỗ trợ cải thiện làn da và mái tóc

Trứng cung cấp protein, biotin cùng nhiều vitamin cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào, góp phần duy trì cấu trúc khỏe mạnh của da và tóc. Việc bổ sung trứng thường xuyên trong khẩu phần ăn có thể giúp làn da giữ được độ đàn hồi, đồng thời hỗ trợ mái tóc chắc khỏe và bóng mượt hơn theo thời gian.