Hà Nội lên kế hoạch đưa 5 bệnh viện thành tuyến cuối

Hà Nội dự kiến nâng cấp 5 bệnh viện thành tuyến cuối, đồng thời xây thêm cơ sở mới và mở rộng quy mô giường bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Trong một tháng, từ ngày 13/3 đến 12/4, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân về dự thảo quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Trong đó, định hướng phát triển hệ thống y tế là nội dung thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 xây dựng hệ thống y tế hiện đại, trở thành trung tâm y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao, đồng thời thể lực, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống được nâng lên rõ rệt.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô hướng tới vai trò trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực, với mạng lưới bệnh viện, trung tâm chuyên sâu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Xa hơn, đến năm 2065, hệ thống y tế sẽ phát triển theo hướng chuyên sâu, đi kèm cải cách mạnh mẽ cơ chế tài chính, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Ảnh: Duy Hiệu.

Một trong những điểm đáng chú ý là chủ trương di dời các cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan cao ra khỏi khu vực nội đô. Song song, thành phố ưu tiên quỹ đất để phát triển đồng bộ các tổ hợp nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh chất lượng cao.

Hà Nội cũng dự kiến tiếp nhận thêm một số bệnh viện của các bộ, ngành đang hoạt động trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tiếp nhận khoảng 350 giường bệnh từ các đơn vị được điều chuyển. Ở giai đoạn tiếp theo, dự kiến có thêm 6 bệnh viện được chuyển giao với tổng quy mô gần 2.000 giường bệnh.

Các cơ sở nằm trong diện chuyển giao gồm: Bệnh viện Nông nghiệp (520 giường), Bệnh viện Xây dựng (370 giường), Bệnh viện Than - Khoáng sản (220 giường), Bệnh viện Bưu điện (449 giường), Bệnh viện Thể thao Việt Nam (150 giường) và Bệnh viện Dệt may (250 giường).

Bên cạnh việc sắp xếp lại hệ thống hiện có, Hà Nội định hướng nâng cấp một số bệnh viện trở thành tuyến cuối của thành phố. Trong đó có 2 bệnh viện đa khoa là Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn; cùng 3 bệnh viện chuyên khoa gồm Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ngoài ra, thành phố cũng lên kế hoạch xây dựng thêm các cơ sở y tế mới bằng nguồn lực xã hội hóa. Cụ thể, hai bệnh viện đa khoa khu vực phía Đông và phía Tây Hà Nội dự kiến có quy mô khoảng 500 giường mỗi cơ sở. Hai bệnh viện chuyên ngành là Bệnh viện Lão khoa Hà Nội và Bệnh viện Nội tiết Hà Nội cũng được đề xuất đầu tư mới, với quy mô khoảng 250 giường bệnh mỗi bệnh viện.