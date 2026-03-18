Lịch khám thai định kỳ mẹ bầu cần nhớ

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết khám thai định kỳ mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Nó giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi theo từng mốc tuổi, phát hiện sớm những bất thường ở mẹ và thai để có hướng xử trí kịp thời, đồng thời cung cấp tư vấn về dinh dưỡng, sinh hoạt, tiêm chủng và các lưu ý quan trọng trong thai kỳ.

Ngoài ra, việc khám định kỳ còn đảm bảo các xét nghiệm, sàng lọc được thực hiện đúng “thời điểm vàng” nhằm cho kết quả chính xác. Với thai kỳ bình thường, mẹ bầu nên khám ít nhất 8 lần từ khi mang thai đến trước sinh, và lịch trình này có thể được điều chỉnh tùy theo tình trạng sức khỏe của từng người.

3 tháng đầu thai kỳ

Lần 1 (5-8 tuần): Xác định thai và vị trí làm tổ, đo huyết áp, cân nặng, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm tim thai, khai thác tiền sử. Bổ sung axit folic, DHA, nghỉ ngơi hợp lý.

Lần 2 (8-11 tuần): Theo dõi phát triển thai sớm, đánh giá tim và phôi thai, xác định ngày dự sinh chính xác.

Lần 3 (11 tuần 6 ngày - 13 tuần 6 ngày): Siêu âm đo độ mờ da gáy, sàng lọc nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, xét nghiệm di truyền ban đầu. Đây là mốc quan trọng, mẹ bầu cần tuân thủ lịch.

3 tháng giữa thai kỳ

Lần 4 (15-18 tuần): Đánh giá nguy cơ dị tật bẩm sinh, xét nghiệm sàng lọc theo chỉ định (triple test, NIPT…).

Lần 5 (20-22 tuần): Siêu âm hình thái học thai, đánh giá tim, não, cột sống, chi; sàng lọc nguy cơ tiền sản giật.

Lần 6 (24-28 tuần): Siêu âm phát triển thai, nước ối, bánh nhau; xét nghiệm dung nạp glucose; tiêm phòng uốn ván.

3 tháng cuối thai kỳ

Lần 7 (28-32 tuần): Theo dõi ngôi thai, sự phát triển, cổ tử cung; xét nghiệm thai muộn nếu cần.

Lần 8 (36 tuần): Lập hồ sơ quản lý sinh, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, theo dõi tim thai, sàng lọc liên cầu khuẩn nhóm B, khám tiền mê chuẩn bị sinh. Sau mốc này, thai phụ tái khám theo lịch bác sĩ cho đến khi chuyển dạ.

Cần lưu ý rằng đây là lịch trình chuẩn cho một thai kỳ bình thường. Đối với những trường hợp đặc biệt như có tiền sử sảy thai, cao huyết áp thai kỳ hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), các bác sĩ sẽ thiết lập một quy trình theo dõi với tần suất thăm khám dày đặc hơn nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.