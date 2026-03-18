Cái giá quá đắt vì quan hệ tình dục không an toàn

Nổi u nhú vùng kín nhưng không đau, không ngứa khiến nhiều người chủ quan. Khi đi khám, không ít trường hợp đã mắc sùi mào gà.

Sùi mào gà không chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn mà còn âm thầm tấn công qua các vết xước niêm mạc khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh, hoặc lây từ mẹ sang con ngay trong quá trình sinh nở. Ảnh: Freepik.

Khoảng hai tuần trước khi đến khám, người phụ nữ 20 tuổi, đang mang thai tuần thứ 20, nhận thấy vùng sinh dục xuất hiện những nốt u nhú bất thường. Ban đầu, các tổn thương nhỏ, không gây đau hay ngứa nên cô khá chủ quan. Tuy nhiên, khi các nốt sùi có xu hướng tăng dần kích thước, thai phụ trẻ mới bàng hoàng tìm đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ở độ tuổi đẹp nhất, trong lúc đang nâng niu mầm sống mới, người mẹ trẻ phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã về căn bệnh sùi mào gà. Chỉ từ phút giây chủ quan, một sai lầm không đáng có, giờ đây niềm hạnh phúc làm mẹ bị bủa vây bởi nỗi mặc cảm và sợ hãi.

Người trẻ chủ quan với các dấu hiệu ban đầu

Sau khi thăm khám ban đầu, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Laser và Săn sóc da, ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng ghi nhận nhiều tổn thương sùi mào gà ở vùng sinh dục ngoài và thành âm đạo. Không chỉ trường hợp thai phụ này, gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người trẻ.

Điển hình như nam sinh 22 tuổi, tại Hà Nội, tìm đến phòng khám trong tâm trạng căng thẳng sau khi phát hiện những nốt sùi nhỏ ở cơ quan sinh dục. Ban đầu, các nốt này không gây đau, không sốt nên nam sinh nghĩ chỉ là kích ứng da thông thường.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, các tổn thương tăng dần kích thước khiến bệnh nhân bắt đầu lo lắng và đi khám.

Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, xác định bệnh nhân mắc sùi mào gà giai đoạn sớm. Theo bác sĩ Thành, điểm chung của nhiều bệnh nhân đến khám trong thời gian gần đây là từng quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Dấu hiệu sùi mào gà ở nam và nữ

TS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra.

Ở phụ nữ mang thai, người bệnh có thể đã nhiễm HPV từ trước hoặc bị lây trong quá trình mang thai. Trong thai kỳ, hệ miễn dịch tự nhiên của người mẹ thường suy giảm, đồng thời sự tăng sinh mạch máu tại cơ quan sinh dục tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển. Vì vậy, các tổn thương sùi mào gà có xu hướng lan rộng và tăng nhanh về kích thước.

TS Phạm Thị Minh Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng cho hay sùi mào gà là bệnh khá phổ biến và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Trong đó, phụ nữ mang thai là nhóm đối tượng đặc biệt cần được theo dõi và điều trị cẩn trọng. Tổn thương sùi mào gà ở phụ nữ mang thai có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, nhiễm khuẩn ngược dòng, thậm chí gây chảy máu trong quá trình thai sản và chuyển dạ.

Mặc dù virus HPV không lây trực tiếp sang thai nhi trong thời gian mang thai, nguy cơ lây truyền vẫn có thể xảy ra khi em bé đi qua đường sinh dục của mẹ trong quá trình sinh thường. Khi đó, trẻ có thể bị nhiễm HPV ở da, niêm mạc hoặc vùng hầu họng.

Theo các bác sĩ da liễu, sùi mào gà thường có biểu hiện khá đặc trưng nhưng ở giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua.

Ở nam giới, các nốt sùi thường xuất hiện trên thân dương vật, bao quy đầu hoặc quanh lỗ sáo. Ban đầu là những mụn nhỏ, màu hồng, nhô cao như nhú gai, không gây đau hay ngứa.

Theo thời gian, các nốt này có thể phát triển nhiều hơn, liên kết thành mảng lớn giống mào gà hoặc súp lơ. Tổn thương cũng có thể lan ra vùng bìu, quanh hậu môn, các nếp gấp bẹn hoặc bên trong lỗ hậu môn. Một số trường hợp nặng, nốt sùi có thể phát triển rất lớn, tiết dịch và dễ chảy máu.

Ở nữ giới, do cấu tạo cơ quan sinh dục phức tạp nên bệnh thường khó phát hiện hơn.

Các tổn thương thường xuất hiện ở môi lớn, môi bé, âm đạo, âm hộ, quanh hậu môn, lỗ tiểu, tầng sinh môn hoặc cổ tử cung. Ban đầu là những u nhú màu hồng hoặc trắng đục, mềm, có thể mọc thành từng mảng giống súp lơ.

Mặc dù ít gây đau hay ngứa, các tổn thương này rất dễ chảy máu khi cọ xát, đặc biệt trong quá trình quan hệ tình dục.

Ngoài cơ quan sinh dục, sùi mào gà cũng có thể xuất hiện ở miệng, mắt hoặc ngón tay khi có tiếp xúc trực tiếp với virus, đặc biệt trong các trường hợp quan hệ tình dục không an toàn bằng đường miệng.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Hiện nay, phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục được xây dựng nhằm đảm bảo người bệnh được thăm khám toàn diện, kín đáo và nhận được sự tư vấn phù hợp.

Các thương tổn do sùi mào gà gây ra không chỉ là nỗi đau thể xác khi phải can thiệp điều trị, nó còn là sự giày vò về tâm trí. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thực hành quan hệ tình dục an toàn, sử dụng biện pháp bảo vệ và chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình cũng như thế hệ sau.