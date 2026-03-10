Mắc sùi mào gà ở tuổi 20

Thai phụ gần 20 tuổi được phát hiện nhiều tổn thương sùi mào gà khi mang thai 20 tuần. Bác sĩ cho biết bệnh có thể lan nhanh do miễn dịch suy giảm trong thai kỳ.

Phát hiện các u nhú vùng kín khi mang thai 20 tuần, thai phụ gần 20 tuổi được chẩn đoán sùi mào gà. Ảnh: Freepik.

Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết thời gian gần đây đơn vị tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà.

Đáng chú ý là một thai phụ gần 20 tuổi, mang thai lần đầu, phát hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục khoảng 2 tuần trước khi đến khám. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Tại khoa Laser và Săn sóc da, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương sùi mào gà ở vùng sinh dục ngoài và thành âm đạo. Người bệnh được chỉ định thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, bao gồm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác nhằm đánh giá toàn diện trước khi can thiệp điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Mậu Tráng cho biết khi hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa sản để đánh giá kỹ tình trạng thai nhi và sức khỏe của người mẹ, các bác sĩ quyết định điều trị bằng phương pháp xịt nitơ lỏng (cryotherapy). Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, được đánh giá tương đối an toàn trong thai kỳ, đặc biệt ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai.

Sau can thiệp, thai phụ được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện trong 3 ngày. Tình trạng sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đều ổn định, không ghi nhận biến chứng.

Theo TS Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Ở phụ nữ mang thai, bệnh có thể xuất hiện do người bệnh đã nhiễm HPV từ trước hoặc trong quá trình mang thai.

Trong thai kỳ, hệ miễn dịch tự nhiên của người mẹ suy giảm, đồng thời sự tăng sinh mạch máu tại cơ quan sinh dục tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển nhanh. Vì vậy, các tổn thương sùi mào gà thường có xu hướng lan rộng và tăng nhanh về kích thước.

TS Lượng cho biết điều trị sùi mào gà ở phụ nữ mang thai là thách thức lớn. Hiện không nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam có đủ điều kiện chuyên môn để tiếp nhận điều trị nhóm bệnh nhân đặc thù này.

Tùy tình trạng cụ thể, bệnh nhân có thể được tư vấn theo dõi đến hết thai kỳ hoặc điều trị bằng các phương pháp như liệu pháp lạnh (cryotherapy) hay laser CO₂.

TS Phạm Thị Minh Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết sùi mào gà là bệnh khá phổ biến và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây. Trong đó, phụ nữ mang thai là nhóm đối tượng đặc biệt cần được quan tâm.

Theo TS Phương, tổn thương sùi mào gà ở thai phụ có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, nhiễm khuẩn ngược dòng và nguy cơ chảy máu trong quá trình thai sản hoặc chuyển dạ.

"Mặc dù virus HPV không lây trực tiếp sang thai nhi trong thời gian mang thai, nhưng có thể lây truyền cho trẻ trong quá trình sinh thường khi em bé đi qua đường sinh dục ngoài, gây nhiễm HPV ở da, niêm mạc hoặc vùng hầu họng", bà nói.

Do đó, việc điều trị sùi mào gà trong thai kỳ cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia, thời điểm tương đối an toàn để can thiệp thường là trong 3 tháng giữa của thai kỳ.