TP.HCM tiến tới miễn viện phí cơ bản cho người dân

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm.

Sảnh chờ khám bệnh ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2. Ảnh: Duy Hiệu.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Theo chương trình, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân trên địa bàn, đồng thời bảo đảm bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân. Ngoài ra, từ năm 2026, người dân TP.HCM dự kiến được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Mỗi người sẽ có sổ sức khỏe điện tử để theo dõi và quản lý tình trạng sức khỏe theo vòng đời.

Thành phố cũng đặt ra một số chỉ tiêu sức khỏe đến năm 2030 như: Chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tăng tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 77 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh ít nhất 68 năm.

Về hệ thống y tế, TP.HCM phấn đấu 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực, đồng thời nâng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở lên trên 20%.

Người dân sẽ được miễn viện phí cơ bản vào năm 2030. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Để đạt các mục tiêu trên, thành phố đưa ra 6 nhóm giải pháp, gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách y tế; nâng cao năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách tài chính y tế; đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời phát triển y tế tư nhân và huy động các nguồn lực xã hội.

Trong thời gian tới, TP.HCM dự kiến luân chuyển ít nhất 1.000 bác sĩ mỗi năm về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế phường, xã nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở.

Thành phố cũng tăng tỷ lệ chi cho các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm, đặc biệt với các nhóm đối tượng ưu tiên. Ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu.

Song song đó, TP.HCM đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, xây dựng hệ thống dữ liệu y tế kết nối đồng bộ. Các nền tảng như sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử sẽ được vận hành hiệu quả để quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời.

Thành phố cũng khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ và tăng tính minh bạch.

Về lâu dài, TP.HCM định hướng xây dựng các trung tâm nghiên cứu y sinh liên ngành, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ gene, công nghệ nano, y học tái tạo, y học hạt nhân.

Để thu hút nguồn lực xã hội, thành phố dự kiến ban hành các cơ chế ưu đãi cho y tế tư nhân, trong đó có chính sách ưu tiên quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất y tế đối với một số dự án phù hợp. Một số trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư cũng có thể được sử dụng cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, TP.HCM dự kiến phát triển thêm cơ sở 2, cơ sở 3 của một số bệnh viện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây nhằm giảm tải cho các bệnh viện khu vực trung tâm. Đồng thời hình thành các bệnh viện cửa ngõ phục vụ người dân thành phố và các tỉnh lân cận.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM hướng tới hệ thống y tế hiện đại, công bằng, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên. Khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân dự kiến trên 80 tuổi, với hơn 71 năm sống khỏe mạnh, các chỉ số sức khỏe tiệm cận nhóm quốc gia phát triển trong khu vực.