Thai phụ 39 tuần ở TP.HCM nhập viện nguy kịch sau khi ăn ốc

Thai phụ 25 tuổi mang thai 39 tuần rơi vào sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, huyết áp tụt sâu và thai nhi có dấu hiệu suy cấp. Các bác sĩ phải mổ lấy thai tối khẩn.

Thai phụ bị sốc phản vệ nặng sau khi ăn ốc. Ảnh: BVCC.

Ngày 10/3, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu thành công một trường hợp thai phụ 39 tuần rơi vào sốc phản vệ nặng, đồng thời xuất hiện suy thai cấp. Nhờ can thiệp kịp thời, hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân là chị P.T.T.M. (25 tuổi), mang thai con so 39 tuần. Tối 7/3, sau khi ăn ốc, thai phụ xuất hiện tình trạng ngứa, nổi mề đay toàn thân và khó thở nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, tình trạng người bệnh rất nặng với mạch 128 lần/phút, huyết áp tụt còn 72/35 mmHg, nhịp thở 26 lần/phút. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy qua ống thông mũi, SpO₂ đạt 98% nhưng vẫn nổi mề đay toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị sốc phản vệ độ 3, nghi dị ứng thức ăn và lập tức xử trí theo phác đồ cấp cứu.

Trong lúc hồi sức cho người mẹ, ê-kíp đồng thời hội chẩn với khoa Sản để đánh giá tình trạng thai nhi. Kết quả kiểm tra bằng Doppler cho thấy nhịp tim thai chỉ còn 90-100 lần/phút và không cải thiện sau 5 phút theo dõi, trong khi nhịp tim thai bình thường dao động 110-160 lần/phút.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp suy thai cấp ở thai phụ 39 tuần, ngôi đầu, chưa chuyển dạ. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé, kíp trực quyết định mổ lấy thai tối khẩn. Ê-kíp gây mê hồi sức và hồi sức nhi được huy động phối hợp xử trí.

Sau khi tư vấn nhanh cho gia đình, thai phụ được chuyển thẳng vào phòng mổ. Khoảng 30 phút sau, ca phẫu thuật thành công, bé gái nặng 3,2 kg chào đời với chỉ số Apgar 8/9 và khóc tốt sau sinh.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hoàng Linh, khoa Sản, cho biết đây là tình huống cấp cứu đặc biệt nguy hiểm khi thai phụ đồng thời rơi vào sốc phản vệ nặng và suy thai cấp. Trong những trường hợp như vậy, việc đánh giá nhanh và quyết định mổ lấy thai tối khẩn đóng vai trò then chốt để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Theo bác sĩ Linh, phụ nữ mang thai cần thận trọng với các thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là hải sản. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt hoặc tụt huyết áp, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Sau khi chào đời, em bé được ê-kíp hồi sức nhi tiếp nhận chăm sóc, sau đó chuyển về khoa Sản theo dõi. Người mẹ cũng được theo dõi sát sau phẫu thuật trước khi chuyển về khoa Sản chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đã ổn định.