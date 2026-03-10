Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thiếu niên 15 tuổi bị loét ruột nặng, bên trong chứa đầy giun đũa

  • Thứ ba, 10/3/2026 10:31 (GMT+7)
Người bệnh nhập viện vì sốt và đau bụng dữ dội. Khi phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ phát hiện ruột non bệnh nhân bị viêm loét nặng, bên trong có giun đũa ký sinh.

Nam thiếu niên 15 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam trong tình trạng sốt và đau bụng dữ dội quanh rốn. Qua thăm khám lâm sàng và chụp CT, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng người bệnh có hơi tự do, dấu hiệu gợi ý thủng tạng rỗng. Bệnh nhân nhanh chóng được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ruột và được đưa vào phòng mổ cấp cứu ngay trong đêm.

giun dua anh 1

Giun đũa là loại ký sinh trùng đường ruột thường gặp ở Việt Nam. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện một đoạn ruột non của bệnh nhân bị viêm loét nghiêm trọng, bề mặt xuất hiện nhiều tổn thương. Bên trong lòng ruột có giun đũa ký sinh, một số con cắm vào thành ruột. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ đoạn ruột bị tổn thương, khâu nối lại ruột và làm sạch ổ bụng để kiểm soát nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại Tổng hợp. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác nhận mẫu bệnh phẩm có tình trạng viêm loét hoại tử ruột non do giun đũa ký sinh.

Giun đũa (Ascaris) là một trong những loại ký sinh trùng đường ruột phổ biến nhất trên thế giới. Bệnh do giun đũa gây ra có tên khoa học là Ascariasis, chủ yếu liên quan đến loài giun Ascaris lumbricoides.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), con người bị nhiễm giun khi vô tình nuốt phải trứng giun có trong đất, nước hoặc thực phẩm bị nhiễm bẩn. Trứng giun thường xuất hiện trong môi trường có điều kiện vệ sinh kém, đặc biệt ở những nơi thiếu hệ thống xử lý phân và nước sạch.

Giun đũa trưởng thành có thể dài từ 15 đến 35 cm. Trong nhiều trường hợp, người nhiễm giun không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, khi số lượng giun nhiều hoặc gây tổn thương đường tiêu hóa, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, nôn, chán ăn, tiêu chảy hoặc sụt cân. Khi ấu trùng di chuyển qua phổi, người bệnh còn có thể bị ho, thở khò khè hoặc sốt nhẹ.

NIH cũng cho biết trong những trường hợp nặng, giun đũa có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, tắc ống mật, viêm tụy hoặc thủng ruột nếu ký sinh kéo dài và gây tổn thương thành ruột.

Để phòng ngừa nhiễm giun đũa, các chuyên gia khuyến cáo cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn chín uống sôi, đồng thời đảm bảo nguồn nước và thực phẩm sạch. Ở những khu vực có nguy cơ cao, việc tẩy giun định kỳ cũng được khuyến nghị để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

