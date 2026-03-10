Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ quan khi bị sốt, người phụ nữ suýt mất mạng

  • Thứ ba, 10/3/2026 11:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người phụ nữ nhiều ngày sốt cao, ho và khó thở nhưng nghĩ chỉ là cảm cúm. Khi nhập viện, bác sĩ phát hiện người bệnh bị áp xe gan kèm nhiễm trùng huyết.

ap xe gan anh 1

Các bác sĩ tiến hành điều trị cho người bệnh. Ảnh: Jimu News.

Theo Jimu News, một phụ nữ họ Hà, 52 tuổi, tại Vũ Hán (Trung Quốc), suýt mất mạng vì áp xe gan sau khi nhầm lẫn các triệu chứng ban đầu với cảm cúm thông thường. Nhờ được cấp cứu kịp thời, các bác sĩ tại Bệnh viện số 6 Vũ Hán đã đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Bà Hà có tiền sử đái tháo đường nhiều năm. Theo thông tin từ bệnh viện, người phụ nữ xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt và khó thở nhưng nghĩ rằng mình chỉ bị cảm lạnh. Tuy nhiên, sau điều trị tại cơ sở địa phương, tình trạng sốt cao vẫn kéo dài, bệnh diễn tiến nhanh và trở nên nghiêm trọng. Bà được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện số 6 Vũ Hán để cấp cứu.

Sau khi nhập viện, đội ngũ hồi sức tích cực (ICU) nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm và tìm nguyên nhân gây bệnh. Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc áp xe gan kèm nhiễm trùng huyết và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), những tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, các bác sĩ triển khai phác đồ điều trị tích cực. Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời tiến hành thủ thuật chọc hút và dẫn lưu ổ áp xe gan dưới hướng dẫn của hình ảnh học nhằm loại bỏ mủ và nguồn nhiễm khuẩn. Song song đó, bệnh nhân được hỗ trợ thở ở tư thế nằm sấp khi còn tỉnh, kiểm soát đường huyết chặt chẽ và bổ sung dinh dưỡng một cách thận trọng nhằm ổn định các chỉ số sinh tồn.

Sau một thời gian điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng của bà Hà đã được kiểm soát. Cơn sốt cao giảm dần, các triệu chứng ho và khó thở cải thiện rõ rệt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được chuyển sang khoa thường để tiếp tục điều trị phục hồi.

Bác sĩ Chu Quốc Siêu, Trưởng khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, cho biết áp xe gan là tình trạng nhiễm khuẩn gây mủ trong gan khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ quan này. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường có biểu hiện không điển hình, với các triệu chứng như sốt cao, rét run, buồn nôn hoặc ho, vì vậy dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm. Khi ổ áp xe kích thích cơ hoành, người bệnh còn có thể xuất hiện ho hoặc đau ngực, khiến việc chẩn đoán càng dễ bị sai lệch.

Những người mắc đái tháo đường nhưng kiểm soát đường huyết kém được xem là nhóm nguy cơ cao. Ngoài ra, bệnh nhân có bệnh lý đường mật hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm cũng dễ mắc bệnh này.

Các chuyên gia cảnh báo áp xe gan thường khởi phát âm thầm nhưng tiến triển nhanh. Nếu chậm trễ trong việc điều trị, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy hô hấp và nhiều biến chứng nặng khác, làm tăng nguy cơ đe dọa tính mạng.

Vì vậy, nếu xuất hiện tình trạng sốt cao kéo dài, không đáp ứng với điều trị cảm cúm thông thường, đặc biệt ở những người có tiền sử đái tháo đường hoặc bệnh lý đường mật, người bệnh nên đến cơ sở y tế để kiểm tra sớm, nhằm phát hiện các ổ nhiễm trùng trong gan hoặc ổ bụng.

Kỳ Duyên

áp xe gan cảm cúm nhiễm trùng huyết biến chứng

