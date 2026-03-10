Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe Mẹ và Bé

Trẻ sơ sinh có cần uống thêm nước?

  • Thứ ba, 10/3/2026 13:19 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Theo các chuyên gia, việc cho trẻ uống nước ở giai đoạn trước 6 tháng tuổi là không cần thiết và có thể gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe của trẻ.

Không ít bậc cha mẹ lo rằng sữa mẹ hoặc sữa công thức không cung cấp đủ nước cho trẻ. Vì vậy, họ thường cho trẻ uống thêm nước, nhất là trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi hoàn toàn không cần uống nước.

Trong giai đoạn này, sữa mẹ hoặc sữa công thức đã cung cấp đầy đủ cả dinh dưỡng lẫn lượng nước cần thiết cho cơ thể. Việc cho trẻ uống nước quá sớm không chỉ không cần thiết mà còn có thể gây ra một số rủi ro đối với sức khỏe.

uong nuoc anh 1

Việc cho trẻ uống nước sớm có thể gây hại sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nhiều rủi ro sức khỏe

Theo Healthline, nguyên nhân nằm ở đặc điểm sinh lý của trẻ trong những tháng đầu đời. Cơ thể trẻ chưa thực sự thích nghi với việc xử lý nước giống như người lớn. Dạ dày của trẻ còn rất nhỏ, trong khi thận vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chức năng. Vì vậy, nếu trẻ uống thêm nước, lượng nước này có thể làm giảm lượng sữa trẻ bú trong ngày hoặc gây rối loạn cân bằng dịch trong cơ thể.

Dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh thực tế rất hạn chế. Khi mới chào đời, dạ dày của bé chỉ chứa được khoảng 1-2 thìa cà phê nước, tương đương 5-10 ml. Đây cũng là lý do trẻ phải bú nhiều lần trong ngày để nhận đủ năng lượng và dưỡng chất.

Trong những tháng tiếp theo, dạ dày của trẻ dần lớn lên nhưng tốc độ tăng khá chậm. Khi được khoảng 1 tháng tuổi, dạ dày của trẻ có thể chứa khoảng 80-150 ml mỗi lần bú. Phải đến khoảng 6 tháng tuổi, khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm, dung tích dạ dày mới tăng lên khoảng 200 ml trong một lần.

uong nuoc anh 2

Sữa mẹ hoặc sữa công thức có thể cung cấp đầy đủ cả dinh dưỡng lẫn lượng nước cần thiết cho cơ thể trẻ sơ sinh. Ảnh: Shutterstock.

Nếu cho trẻ uống nước trong giai đoạn này, lượng nước đó có thể chiếm chỗ của sữa trong dạ dày. Khi cảm giác no xuất hiện sớm hơn, trẻ có thể bú ít đi, từ đó làm giảm lượng năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển.

Một rủi ro đáng lưu ý khi cho trẻ uống nước quá sớm là tình trạng “ngộ độc nước”. Điều này xảy ra khi lượng nước đưa vào cơ thể vượt quá khả năng xử lý của thận. Khi đó, nước dư thừa sẽ đi vào máu và làm loãng các chất điện giải quan trọng, đặc biệt là natri. Tình trạng này được gọi là hạ natri máu, tức nồng độ muối trong máu giảm xuống bất thường.

Ở trẻ nhỏ, nguy cơ này càng đáng chú ý vì thận của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh và không thể lọc lượng nước lớn như ở người trưởng thành. Khi nồng độ natri giảm quá thấp, các tế bào trong cơ thể có thể bị sưng lên, bao gồm cả tế bào não.

Thời điểm trẻ có thể uống nước

Theo WebMD, từ khoảng 6 tháng tuổi là thời điểm phù hợp để bắt đầu cho trẻ làm quen với nước. Tuy nhiên, lượng nước lúc này nên rất nhỏ, chỉ vài thìa cà phê. Mục đích chính không phải để cung cấp nước cho cơ thể mà là giúp trẻ làm quen với hương vị của nước và tập cách uống.

Ngay cả khi trẻ đã trên 6 tháng tuổi, sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn nên là nguồn dinh dưỡng và cung cấp nước chính, theo Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh (NHS). Một số khuyến nghị cho rằng trẻ ở độ tuổi này có thể uống khoảng 120-240 ml nước mỗi ngày, nhưng lượng này vẫn cần được giới hạn và không nên thay thế cho các cữ sữa.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám ngay nếu nghi ngờ trẻ có dấu hiệu ngộ độc nước như quấy khóc liên tục không dỗ được, nôn ói, lừ đừ bất thường, run rẩy hoặc co giật. Các chuyên gia cũng khuyến cáo cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ nhi khoa nếu còn băn khoăn về thời điểm thích hợp để cho trẻ uống nước. Điều này đặc biệt quan trọng với những trẻ sinh non hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt.

Để khiến chúng ta nỗ lực hơn khi tìm kiếm, học tập, và đạt được tiến bộ, mức dopamine tăng lên trước và trong quá trình những hoạt động này diễn ra, rồi giảm xuống dưới mức cơ sở trước đó. Cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu hormone hạnh phúc hướng dẫn cách sử dụng sáu hormone quan trọng được sản xuất tự nhiên trong cơ thể để tạo ra công thức độc đáo làm thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ quan khi bị sốt, người phụ nữ suýt mất mạng

Người phụ nữ nhiều ngày sốt cao, ho và khó thở nhưng nghĩ chỉ là cảm cúm. Khi nhập viện, bác sĩ phát hiện người bệnh bị áp xe gan kèm nhiễm trùng huyết.

3 giờ trước

Thiếu niên 15 tuổi bị loét ruột nặng, bên trong chứa đầy giun đũa

Người bệnh nhập viện vì sốt và đau bụng dữ dội. Khi phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ phát hiện ruột non bệnh nhân bị viêm loét nặng, bên trong có giun đũa ký sinh.

4 giờ trước

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Nước chanh là một thức uống khởi đầu ngày mới quen thuộc của nhiều người với mong muốn giảm cân, làm sáng da hoặc thanh lọc cơ thể.

5 giờ trước

7 dau hieu am tham canh bao ung thu da day hinh anh

7 dấu hiệu âm thầm cảnh báo ung thư dạ dày

7 giờ trước 07:25 10/3/2026

0

Ung thư dạ dày thường khởi phát chậm và dễ bị bỏ sót vì các dấu hiệu ban đầu dễ nhầm lẫn với nhiều vấn đề tiêu hóa như ợ chua, no nhanh, khó tiêu hoặc đau bụng không thường xuyên.

Dieu gi xay ra voi co the khi day tu 5h sang? hinh anh

Điều gì xảy ra với cơ thể khi dậy từ 5h sáng?

9 giờ trước 05:02 10/3/2026

0

Dậy lúc 5h sáng được xem là thói quen của người thành công, nhưng khoa học cho thấy hiệu suất phụ thuộc vào việc bạn có sống đúng với nhịp sinh học của mình hay không.

Kỳ Duyên

uống nước dạ dày ngộ độc nước trẻ sơ sinh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý