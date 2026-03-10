Trẻ sơ sinh có cần uống thêm nước?

Theo các chuyên gia, việc cho trẻ uống nước ở giai đoạn trước 6 tháng tuổi là không cần thiết và có thể gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe của trẻ.

Không ít bậc cha mẹ lo rằng sữa mẹ hoặc sữa công thức không cung cấp đủ nước cho trẻ. Vì vậy, họ thường cho trẻ uống thêm nước, nhất là trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi hoàn toàn không cần uống nước.

Trong giai đoạn này, sữa mẹ hoặc sữa công thức đã cung cấp đầy đủ cả dinh dưỡng lẫn lượng nước cần thiết cho cơ thể. Việc cho trẻ uống nước quá sớm không chỉ không cần thiết mà còn có thể gây ra một số rủi ro đối với sức khỏe.

Việc cho trẻ uống nước sớm có thể gây hại sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nhiều rủi ro sức khỏe

Theo Healthline, nguyên nhân nằm ở đặc điểm sinh lý của trẻ trong những tháng đầu đời. Cơ thể trẻ chưa thực sự thích nghi với việc xử lý nước giống như người lớn. Dạ dày của trẻ còn rất nhỏ, trong khi thận vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chức năng. Vì vậy, nếu trẻ uống thêm nước, lượng nước này có thể làm giảm lượng sữa trẻ bú trong ngày hoặc gây rối loạn cân bằng dịch trong cơ thể.

Dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh thực tế rất hạn chế. Khi mới chào đời, dạ dày của bé chỉ chứa được khoảng 1-2 thìa cà phê nước, tương đương 5-10 ml. Đây cũng là lý do trẻ phải bú nhiều lần trong ngày để nhận đủ năng lượng và dưỡng chất.

Trong những tháng tiếp theo, dạ dày của trẻ dần lớn lên nhưng tốc độ tăng khá chậm. Khi được khoảng 1 tháng tuổi, dạ dày của trẻ có thể chứa khoảng 80-150 ml mỗi lần bú. Phải đến khoảng 6 tháng tuổi, khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm, dung tích dạ dày mới tăng lên khoảng 200 ml trong một lần.

Sữa mẹ hoặc sữa công thức có thể cung cấp đầy đủ cả dinh dưỡng lẫn lượng nước cần thiết cho cơ thể trẻ sơ sinh. Ảnh: Shutterstock.

Nếu cho trẻ uống nước trong giai đoạn này, lượng nước đó có thể chiếm chỗ của sữa trong dạ dày. Khi cảm giác no xuất hiện sớm hơn, trẻ có thể bú ít đi, từ đó làm giảm lượng năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển.

Một rủi ro đáng lưu ý khi cho trẻ uống nước quá sớm là tình trạng “ngộ độc nước”. Điều này xảy ra khi lượng nước đưa vào cơ thể vượt quá khả năng xử lý của thận. Khi đó, nước dư thừa sẽ đi vào máu và làm loãng các chất điện giải quan trọng, đặc biệt là natri. Tình trạng này được gọi là hạ natri máu, tức nồng độ muối trong máu giảm xuống bất thường.

Ở trẻ nhỏ, nguy cơ này càng đáng chú ý vì thận của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh và không thể lọc lượng nước lớn như ở người trưởng thành. Khi nồng độ natri giảm quá thấp, các tế bào trong cơ thể có thể bị sưng lên, bao gồm cả tế bào não.

Thời điểm trẻ có thể uống nước

Theo WebMD, từ khoảng 6 tháng tuổi là thời điểm phù hợp để bắt đầu cho trẻ làm quen với nước. Tuy nhiên, lượng nước lúc này nên rất nhỏ, chỉ vài thìa cà phê. Mục đích chính không phải để cung cấp nước cho cơ thể mà là giúp trẻ làm quen với hương vị của nước và tập cách uống.

Ngay cả khi trẻ đã trên 6 tháng tuổi, sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn nên là nguồn dinh dưỡng và cung cấp nước chính, theo Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh (NHS). Một số khuyến nghị cho rằng trẻ ở độ tuổi này có thể uống khoảng 120-240 ml nước mỗi ngày, nhưng lượng này vẫn cần được giới hạn và không nên thay thế cho các cữ sữa.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám ngay nếu nghi ngờ trẻ có dấu hiệu ngộ độc nước như quấy khóc liên tục không dỗ được, nôn ói, lừ đừ bất thường, run rẩy hoặc co giật. Các chuyên gia cũng khuyến cáo cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ nhi khoa nếu còn băn khoăn về thời điểm thích hợp để cho trẻ uống nước. Điều này đặc biệt quan trọng với những trẻ sinh non hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt.