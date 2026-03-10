Đồng Nai cảnh báo 4 dòng sữa ngoại nghi nhiễm độc tố cereulide

Sở Công Thương Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp và lực lượng quản lý thị trường rà soát, kiểm tra một số sản phẩm sữa bị cảnh báo nghi nhiễm độc tố cereulide.

Dòng sữa Beba của Nestlé bị thu hồi ở nhiều quốc gia do lo ngại độc tố cereulide.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn triển khai cảnh báo về một số sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố cereulide.

Động thái này được thực hiện theo các công văn của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa được yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất nhằm tránh nguy cơ nhiễm độc tố cereulide. Đây là loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Các đơn vị cũng phải khẩn trương rà soát các lô sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường, đặc biệt là những sản phẩm đã bị cảnh báo thu hồi tại một số quốc gia. Những sản phẩm này gồm sữa bột Beba và Alfamino của Nestlé (Đức); sản phẩm Aptamil First Infant Formula (800 g) của Danone (Anh) có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026; Babybio Optima 1 của Vitagermine (Pháp) thuộc các lô 894408, 900035 và 900932; cùng các sản phẩm Alula Gold Reflux (lô 8000003387) và Alula Colic & Constipation (lô 8000003407) của Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd (Australia).

Trường hợp phát hiện các sản phẩm thuộc những lô nêu trên hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm độc tố, doanh nghiệp phải phối hợp với nhà phân phối để chủ động thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Sở Y tế và Sở Công Thương theo quy định.

Song song đó, các doanh nghiệp cần thông báo và khuyến cáo người tiêu dùng tạm ngừng sử dụng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo.

Sở Công Thương cũng đề nghị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện việc lưu thông các sản phẩm sữa thuộc các thương hiệu nêu trên. Những trường hợp kinh doanh sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc không thực hiện thu hồi theo cảnh báo của cơ quan chức năng sẽ bị xử lý nghiêm.

UBND các phường, xã được yêu cầu phổ biến nội dung cảnh báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa tại địa phương.