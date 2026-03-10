Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Thiếu niên 15 tuổi vào viện khẩn cấp vì chiếc chày 18 cm trong hậu môn

  • Thứ ba, 10/3/2026 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một thiếu niên 15 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện khẩn cấp khi dị vật kim loại kích thước lớn mắc kẹt sâu trong trực tràng, gây đau dữ dội vùng hạ vị.

Hình ảnh phim chụp X-quang cho bệnh nhân.

Bệnh nhân N.K.N. (15 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng đau tức dữ dội vùng hạ vị. Kết quả chụp X-quang cho thấy một dị vật kim loại kích thước lớn nằm sâu trong trực tràng, chèn ép các cơ quan vùng chậu.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn liên khoa với sự tham gia của Khoa Cấp cứu Ngoại, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại tiêu hóa để xây dựng phương án xử trí an toàn nhất.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định lấy dị vật qua đường hậu môn nhằm tránh phải mổ mở ổ bụng. Tuy nhiên, thử thách không hề nhỏ. Dị vật là một chiếc chày dài khoảng 18 cm, đường kính 6 cm - gần chạm ngưỡng tối đa mà cơ thắt hậu môn của một thiếu niên có thể giãn ra.

Không chỉ kích thước lớn và nặng, vật này còn tạo ra “hiệu ứng chân không” phía trên, khiến nó bị hút chặt vào lòng ruột.

thieu nien anh 1

Chiếc chày được lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân.

Trong phòng mổ, kíp gây mê hồi sức đảm bảo kiểm soát đau và giãn cơ tối đa, giúp các bác sĩ phẫu thuật thao tác thuận lợi. Toàn bộ quá trình can thiệp được theo dõi chặt chẽ để duy trì ổn định huyết động và hô hấp cho bệnh nhân.

Sau hơn 45 phút xử trí cẩn trọng, kíp phẫu thuật đã lấy thành công chiếc chày ra ngoài qua đường hậu môn mà không cần phải mổ mở ổ bụng, giúp bảo tồn tối đa chức năng cho bệnh nhi.

Bác sĩ Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, thành viên kíp phẫu thuật, cho biết khó khăn lớn nhất là phá vỡ áp lực hút do “hiệu ứng chân không” tạo ra.

“Nếu chỉ dùng lực kéo đơn thuần, nguy cơ rách tầng sinh môn hoặc vỡ trực tràng là rất cao. Chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ, vừa cố định dị vật, vừa khéo léo đưa không khí vào phía sau để triệt tiêu lực hút”, bác sĩ Hải nói.

Theo ThS.BS Đinh Hồng Kiên, Trưởng khoa Cấp cứu Ngoại, thành công của ca can thiệp không chỉ đến từ chuyên môn mà còn nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, từ chẩn đoán hình ảnh, gây mê đến phẫu thuật.

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vùng trực tràng chỉ bị trầy xước nhẹ. Các chỉ số sinh tồn ở mức bình thường, chức năng tiêu hóa đang hồi phục tốt và bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ cảnh báo việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt hậu môn, dẫn tới mất kiểm soát đại tiện.

Đặc biệt, ở lứa tuổi dậy thì, nhiều trẻ có tâm lý tò mò về cơ thể nhưng thiếu kiến thức an toàn. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm, trao đổi cởi mở và giáo dục giới tính phù hợp cho con. Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến dị vật, người bệnh cần được đưa ngay tới cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí, tuyệt đối không tự tìm cách lấy dị vật tại nhà.

Khi hơi thở hóa thinh không

Ngành y là ngành luôn chứng kiến ranh giới sự sống - cái chết của người khác, nhưng Khi hơi thở hóa thinh không lại là một cuốn sách đặc biệt khi nó là khoảnh khắc đối diện cái chết của người viết trong cả vai trò bác sĩ lẫn bệnh nhân. Cuốn hồi ký được bác sĩ thần kinh Paul Kalanithi viết khi căn bệnh ung thư trở nặng, anh ngồi trên xe lăn và nhớ về những tháng ngày cống hiến cho ngành y.

Mắc sùi mào gà ở tuổi 20

Thai phụ gần 20 tuổi được phát hiện nhiều tổn thương sùi mào gà khi mang thai 20 tuần. Bác sĩ cho biết bệnh có thể lan nhanh do miễn dịch suy giảm trong thai kỳ.

5 giờ trước

Người đàn ông tự cắt bộ phận sinh dục trong phút mất kiểm soát

Người đàn ông ở Lạng Sơn tự cắt bộ phận sinh dục sau khi uống rượu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phải vi phẫu khẩn cấp nối lại hệ mạch tinh hoàn.

34:2030 hôm qua

Nữ Thượng tá với những 'mệnh lệnh thép' tại khoa Cấp cứu 108

Ở khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi mọi quyết định tính bằng giây, điều dưỡng trưởng Nguyễn Ngọc Anh và đồng nghiệp ngày đêm chạy đua giành sự sống cho bệnh nhân.

11:15 8/3/2026

Phương Anh

Ảnh: BVCC.

thiếu niên Hà Nội dị vật hậu môn cấp cứu

    Đọc tiếp

    Mang theo anh idol doi bac si sua mui lan 5 hinh anh

    Mang theo ảnh idol đòi bác sĩ sửa mũi lần 5

    24 phút trước 20:01 10/3/2026

    0

    Cơn sốt làm đẹp theo trend trên mạng xã hội khiến nhiều người sẵn sàng sửa đi sửa lại, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng ngoại hình và sức khỏe.

    Viet Nam co 'bau vat duoi long dat', tot chang kem nhan sam hinh anh

    Việt Nam có 'báu vật dưới lòng đất', tốt chẳng kém nhân sâm

    3 giờ trước 17:02 10/3/2026

    0

    Củ dong là thực phẩm quen thuộc trong đời sống người Việt, gắn liền với những món quà quê dân dã. Không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột sạch, củ dong còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và các khoáng chất thiết yếu.

    Tre beo phi nen an gi de kiem soat can nang? hinh anh

    Trẻ béo phì nên ăn gì để kiểm soát cân nặng?

    4 giờ trước 15:55 10/3/2026

    0

    Trẻ béo phì ngày càng phổ biến và tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe. Điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý, tăng vận động giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ trẻ phát triển tốt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý