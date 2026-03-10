Thiếu niên 15 tuổi vào viện khẩn cấp vì chiếc chày 18 cm trong hậu môn

Một thiếu niên 15 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện khẩn cấp khi dị vật kim loại kích thước lớn mắc kẹt sâu trong trực tràng, gây đau dữ dội vùng hạ vị.

Hình ảnh phim chụp X-quang cho bệnh nhân.

Bệnh nhân N.K.N. (15 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng đau tức dữ dội vùng hạ vị. Kết quả chụp X-quang cho thấy một dị vật kim loại kích thước lớn nằm sâu trong trực tràng, chèn ép các cơ quan vùng chậu.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn liên khoa với sự tham gia của Khoa Cấp cứu Ngoại, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại tiêu hóa để xây dựng phương án xử trí an toàn nhất.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định lấy dị vật qua đường hậu môn nhằm tránh phải mổ mở ổ bụng. Tuy nhiên, thử thách không hề nhỏ. Dị vật là một chiếc chày dài khoảng 18 cm, đường kính 6 cm - gần chạm ngưỡng tối đa mà cơ thắt hậu môn của một thiếu niên có thể giãn ra.

Không chỉ kích thước lớn và nặng, vật này còn tạo ra “hiệu ứng chân không” phía trên, khiến nó bị hút chặt vào lòng ruột.

Chiếc chày được lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân.

Trong phòng mổ, kíp gây mê hồi sức đảm bảo kiểm soát đau và giãn cơ tối đa, giúp các bác sĩ phẫu thuật thao tác thuận lợi. Toàn bộ quá trình can thiệp được theo dõi chặt chẽ để duy trì ổn định huyết động và hô hấp cho bệnh nhân.

Sau hơn 45 phút xử trí cẩn trọng, kíp phẫu thuật đã lấy thành công chiếc chày ra ngoài qua đường hậu môn mà không cần phải mổ mở ổ bụng, giúp bảo tồn tối đa chức năng cho bệnh nhi.

Bác sĩ Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, thành viên kíp phẫu thuật, cho biết khó khăn lớn nhất là phá vỡ áp lực hút do “hiệu ứng chân không” tạo ra.

“Nếu chỉ dùng lực kéo đơn thuần, nguy cơ rách tầng sinh môn hoặc vỡ trực tràng là rất cao. Chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ, vừa cố định dị vật, vừa khéo léo đưa không khí vào phía sau để triệt tiêu lực hút”, bác sĩ Hải nói.

Theo ThS.BS Đinh Hồng Kiên, Trưởng khoa Cấp cứu Ngoại, thành công của ca can thiệp không chỉ đến từ chuyên môn mà còn nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, từ chẩn đoán hình ảnh, gây mê đến phẫu thuật.

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vùng trực tràng chỉ bị trầy xước nhẹ. Các chỉ số sinh tồn ở mức bình thường, chức năng tiêu hóa đang hồi phục tốt và bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ cảnh báo việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt hậu môn, dẫn tới mất kiểm soát đại tiện.

Đặc biệt, ở lứa tuổi dậy thì, nhiều trẻ có tâm lý tò mò về cơ thể nhưng thiếu kiến thức an toàn. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm, trao đổi cởi mở và giáo dục giới tính phù hợp cho con. Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến dị vật, người bệnh cần được đưa ngay tới cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí, tuyệt đối không tự tìm cách lấy dị vật tại nhà.