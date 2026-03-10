Mang theo ảnh idol đòi bác sĩ sửa mũi lần 5

Cơn sốt làm đẹp theo trend trên mạng xã hội khiến nhiều người sẵn sàng sửa đi sửa lại, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng ngoại hình và sức khỏe.

Wang Jin - blogger thẩm mỹ nổi tiếng trên Douyin - cô dùng khuôn mặt mình như mẫu hình để tư vấn cho khách muốn thay đổi ngoại hình. Ảnh: @beautywangjin.

Mang theo hình ảnh một idol trên mạng xã hội, T.T. (29 tuổi) bước vào phòng khám với mong muốn được chỉnh sửa gương mặt giống thần tượng. Điều khiến bác sĩ bất ngờ là đây đã là lần sửa mũi thứ 5 của cô.

Nói với Tri Thức - Znews, TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, cho biết sau khi thăm khám, ông nhận thấy các đường nét trên khuôn mặt bệnh nhân đã khá hài hòa nên quyết định tư vấn và từ chối phẫu thuật thêm.

Chạy theo chuẩn đẹp trên mạng xã hội

Dù nhận được lời khuyên chân thành từ chuyên gia, chị T. vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng. Sự im lặng sau cuộc tư vấn cho thấy một kịch bản quen thuộc: rất có thể người phụ nữ sẽ tìm kiếm một cơ sở thẩm mỹ khác, nơi sẵn sàng gật đầu trước nguyện vọng của cô thay vì đưa ra những cảnh báo về mặt y khoa.

TS.BS Nguyễn Đình Minh phân tích không phải mọi trường hợp sửa nhiều lần đều bị từ chối. Nếu bệnh nhân từng can thiệp nhưng gặp vấn đề như mũi vẹo, lệch, tụt sụn hoặc biến chứng, bên cạnh đó, mô mềm chưa bị co rút quá nhiều, bác sĩ vẫn có thể cân nhắc phẫu thuật chỉnh sửa. Tuy nhiên, việc can thiệp phải có cơ sở chuyên môn rõ ràng và mục tiêu là khắc phục khuyết điểm, giúp kết quả tốt hơn so với hiện tại.

Ngược lại, với những người đã có diện mạo ổn định nhưng vẫn muốn chỉnh sửa để "đẹp hơn nữa", ông thường từ chối. "Bởi phẫu thuật lại sau nhiều lần can thiệp là quá trình phức tạp, phải bóc tách qua lớp mô xơ hình thành từ các ca trước, khối lượng mô xơ nhiều khiến việc xử lý rất vất vả. Hơn nữa, bác sĩ không thể chắc chắn mô xơ đó có tái phát hay không, nên kết quả thẩm mỹ chưa chắc cải thiện", bác sĩ Đình Minh phân tích.

TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Phương Anh.

Thực tế, có nhiều bệnh nhân sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền để phẫu thuật lại, nhưng nếu nhận định rằng việc can thiệp không thể cải thiện kết quả, thậm chí có thể gây thêm biến chứng, bác sĩ vẫn buộc phải từ chối.

Với ông, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ nên thực hiện khi mang lại hiệu quả rõ ràng, không thể làm bất chấp chỉ vì nhu cầu của người bệnh.

TS.BS Nguyễn Đình Minh cũng nhận định sự xuất hiện dày đặc của các KOL, hot TikToker và người nổi tiếng đang tác động rõ rệt đến xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ của giới trẻ. Không ít người tìm đến bác sĩ với mong muốn có được gương mặt giống thần tượng hoặc chạy theo các trào lưu mới.

Ông cho rằng việc cập nhật xu hướng là cần thiết để chọn lọc những điểm hay, tinh túy của từng phương pháp. Song, việc chạy theo một cách cực đoan hoặc phủ nhận hoàn toàn những kỹ thuật hiện có là điều không nên.

"Quan trọng nhất là mỗi can thiệp thẩm mỹ phải phù hợp với đặc điểm nhân trắc của người Việt Nam và người châu Á. Nếu áp dụng máy móc những tiêu chuẩn quá khác biệt, khuôn mặt có thể trở nên thiếu tự nhiên, thậm chí 'dị biến'. Khi trào lưu qua đi, việc chỉnh sửa lại rất khó khăn", bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, trước đây trào lưu thẩm mỹ Hàn Quốc từng được ưa chuộng vì tương đối hài hòa với người châu Á. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện nhiều xu hướng mang tính phá cách hơn như "mũi gồ Thượng Hải", "cắt mí mắt cáo Trung hoa", không phải lúc nào cũng phù hợp với cấu trúc khuôn mặt của người Việt.

Cuộc thử nghiệm đầy rủi ro

TS.BS Tống Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cũng cho rằng nhiều người nổi tiếng hoạt động trong các lĩnh vực giải trí có ngoại hình nổi bật, nhưng lại tham gia hướng dẫn, tư vấn và đưa ra lời khuyên về làm đẹp, từ đó tác động mạnh đến lựa chọn của nhiều người.

Một ca phẫu thuật nâng mũi bằng sụn sườn tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Mạng xã hội, theo ông, vừa có mặt tích cực vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là nơi phổ biến thông tin, giúp nâng cao nhận thức và cảnh báo về biến chứng thẩm mỹ. Tuy nhiên, cũng chính môi trường này tạo ra những xu hướng thái quá, hình thành các "chuẩn đẹp nhân bản" thiếu tính cá nhân hóa và không đặt khách hàng làm trung tâm.

Không ít người mang hình ảnh của người nổi tiếng đến cơ sở thẩm mỹ với mong muốn sở hữu gương mặt giống hệt, thậm chí kỳ vọng có được sự nổi tiếng tương tự. Việc chạy theo những hình mẫu như vậy dễ dẫn đến can thiệp quá nhiều, quá mức cần thiết, tiềm ẩn nguy cơ biến dạng khuôn mặt và có những trường hợp rất khó khắc phục.

Không chỉ vậy, theo bác sĩ Hải, thực tế, có những trường hợp gương mặt, vóc dáng hoặc tình trạng sức khỏe không phù hợp để can thiệp thẩm mỹ. Khi bác sĩ từ chối bởi lý do chuyên môn, không ít người lại tìm đến cơ sở khác, nơi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, "làm được hết".

Phẫu thuật thẩm mỹ một cách "bất chấp" không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe, làm nặng thêm các bệnh mạn tính hoặc gây biến chứng trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, các phản ứng với thuốc, chất làm đẹp, thuốc tê, thuốc mê hoặc cơn đau sau phẫu thuật cũng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng.