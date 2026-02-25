Nam sinh 18 tuổi mắc bệnh sùi mào gà

Xuất hiện u nhú quanh hậu môn nhưng chần chừ khám, thanh niên gần 18 tuổi nhập viện khi tổn thương đã lan sâu, điều trị phức tạp.

Ca bệnh ở tuổi vị thành niên cho thấy HPV có thể gây biến chứng nặng nếu người trẻ thiếu kiến thức và chủ quan. Ảnh: Freepik.

Nam thanh niên gần 18 tuổi tìm đến Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), Bệnh viện Da Liễu Trung ương, sau khoảng một tháng xuất hiện các u nhú quanh hậu môn. Bệnh nhân có tiền sử quan hệ tình dục đường sinh dục - hậu môn.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương sùi mào gà mọc dày đặc quanh hậu môn, lan sâu vào ống hậu môn. Sau thăm khám, người bệnh được chuyển tới khoa Laser và Săn sóc da, để can thiệp chuyên sâu.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, cho biết sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định đốt loại bỏ tổn thương bằng laser CO₂ dưới gây mê. Phương pháp này giúp loại bỏ tối đa các nốt sùi, đồng thời giảm đau và hạn chế sang chấn tâm lý cho người trẻ tuổi. Sau điều trị, bệnh nhân được chăm sóc vết thương tích cực, hiện tình trạng ổn định, tổn thương tiến triển lành tốt.

Theo TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, ống hậu môn không có cơ chế bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Khi quan hệ đường sinh dục - hậu môn, ma sát lớn dễ gây xây xát, vi chấn thương, tạo điều kiện cho virus xâm nhập và lây truyền bệnh, đặc biệt là sùi mào gà.

Sùi mào gà ở vùng hậu môn và ống hậu môn được xem là một trong những vị trí điều trị khó khăn nhất. Quá trình can thiệp có thể gặp biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng, nguy cơ tái phát tương đối cao.

TS Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết sùi mào gà là bệnh phổ biến do virus HPV gây ra và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây.

"Nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được xem là nhóm nguy cơ cao, với tỷ lệ đồng mắc các bệnh STIs khác như giang mai, lậu, thậm chí HIV ở mức đáng lưu ý. Do đó, truyền thông, giáo dục sức khỏe và thực hành quan hệ tình dục an toàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng", bác sĩ Phương nói.

Các chuyên gia khuyến cáo thanh thiếu niên và người trẻ cần chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, thực hành quan hệ tình dục an toàn và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để hạn chế biến chứng cũng như nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Virus HPV có hơn 200 type, trong đó khoảng 40 type gây bệnh ở vùng sinh dục. Các type 6 và 11 thường tạo nên những tổn thương lành tính, trong khi các type 16, 18, 31, 33 lại mang nguy cơ cao gây loạn sản và ung thư.

Virus lây chủ yếu qua quan hệ tình dục, từ sinh dục đến miệng, hậu môn, hoặc từ mẹ sang con khi sinh thường. Đáng nói, người nhiễm HPV có thể hoàn toàn không có triệu chứng nhưng vẫn đủ khả năng lây truyền cho bạn tình.

Sùi mào gà có thể xảy ra ở bất kỳ ai có quan hệ tình dục, nhưng nguy cơ cao hơn ở những nhóm sau:

Người quan hệ tình dục không dùng bao cao su hoặc dùng bao cao su không đúng cách.

Người có nhiều bạn tình hoặc có bạn tình không rõ tình trạng sức khỏe.

Người bắt đầu quan hệ tình dục sớm, khi chưa có đủ kiến thức phòng bệnh.

Người có tiền sử mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác do hàng rào niêm mạc bị tổn thương, dễ lây HPV hơn.

Người suy giảm miễn dịch như mắc HIV, dùng thuốc ức chế miễn dịch, bệnh mạn tính.

Người quan hệ tình dục qua đường miệng hoặc hậu môn, nơi niêm mạc mỏng và dễ tổn thương hơn.

Ở nam giới, tổn thương sùi mào gà có thể xuất hiện ở những vị trí rất kín đáo. Điều trị sùi mào gà hiện có nhiều phương pháp như áp lạnh bằng nitơ lỏng (cryotherapy), đốt điện (electrocautery), laser CO2, liệu pháp quang động học (ALA - PDT) hoặc dùng thuốc bôi tại chỗ. Tuy nhiên, bệnh có thể tái phát sau vài tuần đến vài tháng do virus vẫn tồn tại âm thầm trong cơ thể. Người bệnh cần tái khám định kỳ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Hiệu quả điều trị sùi mào gà còn phụ thuộc nhiều vào hệ miễn dịch. Nếu sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, ăn uống kém, căng thẳng, sử dụng rượu bia, chất kích thích… hệ miễn dịch suy yếu, virus dễ bùng phát trở lại.