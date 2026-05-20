Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tặng mô, tạng

Ngày 20/5, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi". Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình và trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.

Chương trình được tổ chức trong không khí xúc động với sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ, ngành, tổ chức quốc tế, các bệnh viện ghép mô, tạng, đại diện gia đình người hiến tạng, người đăng ký hiến tạng cùng đông đảo sinh viên ngành y.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngày 13/8 hàng năm được chọn là Ngày Hiến tạng Thế giới. Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc… cũng đã thiết lập Ngày Hiến tạng thường niên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp này.

Tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và nhằm tri ân những người hiến tạng cùng gia đình của họ, Bộ Y tế quyết định lấy ngày 20/5 hàng năm là "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng". Đây không chỉ là dịp tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi".

Mỗi lá đơn hiến tạng là hy vọng sống cho nhiều người

Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ câu chuyện xúc động về một nữ du khách người Anh 19 tuổi không may gặp tai nạn giao thông tại Hà Giang vào đầu tháng 4 vừa qua.

Dù các bác sĩ Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể, điều kỳ diệu đã không đến với cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Giữa nỗi đau mất con quá lớn, gia đình cô gái đã đưa ra quyết định khiến hàng triệu người xúc động: Hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu những bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử.

"Từ quyết định ấy, bốn người Việt Nam đã được trao lại cơ hội sống và thắp sáng đôi mắt khiếm thị. Một cô gái trẻ ngoại quốc đã rời xa cuộc đời này, nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam", Phó thủ tướng xúc động chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tri ân những người hiến tặng mô, tạng. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Theo Phó thủ tướng, câu chuyện xúc động ấy cùng với hàng vạn gia đình Việt Nam âm thầm hiến mô, hiến tạng suốt nhiều năm qua đã viết nên những câu chuyện đẹp đẽ về lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại và nghĩa đồng bào giữa đời thường.

"Đó là những con người rất bình dị, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời, họ và gia đình đã lựa chọn trao đi một phần cơ thể mình để hồi sinh cho những cuộc đời khác", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, chính những nghĩa cử ấy đã hun đúc và làm sáng đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái, "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam.

Theo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, hiến mô, hiến tạng không chỉ là một hành động y học mà còn là hành động nhân đạo cao cả nhất, thể hiện triết lý sống đầy nhân văn: "Cho đi là còn mãi".

Theo Phó thủ tướng, mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho nhiều người trong ngày mai. Ảnh: VGP/Thu Giang.

"Khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác được mở ra. Mỗi bộ phận cơ thể được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời mới được hồi sinh, một gia đình được tìm lại niềm hạnh phúc", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua khi từng bước làm chủ những kỹ thuật ghép tạng hiện đại và phức tạp hàng đầu thế giới.

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam đã làm chủ hầu hết kỹ thuật ghép tạng như ghép tim, gan, phổi, tụy…, thực hiện thành công gần 11.000 ca ghép tạng và cứu sống hàng chục nghìn bệnh nhân tưởng như không còn cơ hội.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5. Ảnh: VGP/Thu Giang.

"Đằng sau những kỳ tích của y học Việt Nam là sự cống hiến tài năng, tâm huyết của các thầy thuốc Việt Nam, cùng sự hy sinh thầm lặng và cao cả của những người hiến mô, tạng và gia đình của họ. Chính họ đã viết tiếp phép mầu của sự sống bằng lòng nhân ái và bằng tình yêu thương con người", Phó thủ tướng chia sẻ.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những người đã hiến mô, hiến tạng, Phó thủ tướng cho rằng, trong thời khắc đau thương nhất, họ đã vượt lên nỗi mất mát để nghĩ đến sự sống của người khác.

"Đó là sự hy sinh thầm lặng nhưng vô giá; là biểu hiện cao đẹp nhất của lòng nhân ái và tình người", Phó Thủ tướng xúc động nói.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Phó thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn, trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế.

Hiện vẫn còn hàng nghìn bệnh nhân từng ngày chờ được ghép tạng để duy trì sự sống. Có những em nhỏ đang mong một trái tim khỏe mạnh để được học hành, được lớn lên cùng gia đình, được vui vầy với bạn bè. Có những người cha, người mẹ trẻ và rất nhiều người nữa chỉ mong có thêm thời gian để sống với gia đình.

"Có những người bệnh đã không thể chờ được đến ngày có cơ hội sống", Phó thủ tướng chia sẻ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Theo Phó thủ tướng, điều đó nhắc nhở mỗi người rằng, mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho nhiều người trong ngày mai.

Để phong trào hiến mô, hiến tạng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng; xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiệu quả nhất.

Đồng thời, các cơ quan truyền thông cần đóng vai trò nòng cốt trong việc huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô, tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong toàn xã hội.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao thẻ cho các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng. Ảnh: VGP/Thu Giang.

"Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5/2026, chúng ta không chỉ phát động một phong trào, mà đang cùng nhau thắp lên một ngọn lửa của tình yêu thương, của lòng nhân hậu và khát khao cùng nhau trao gửi đi thông điệp và nghĩa cử cho đi là còn mãi", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay tại chương trình, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng để hưởng ứng lời kêu gọi đầy ý nghĩa này.

"Tôi tha thiết kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam hãy cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến tặng mô, tạng bằng trái tim nhân ái, sự sẻ chia và tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiêng liêng", Phó thủ tướng bày tỏ.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Việt Nam làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ghép mô, tạng được ghi nhận là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Đó là nơi đỉnh cao của khoa học kỹ thuật gặp gỡ với sự tận hiến của y đức.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, đến nay Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện hơn 10.878 ca ghép tạng; riêng năm 2024 thực hiện 1.212 ca, năm 2025 thực hiện 1.368 ca. Đến nay, cả nước đã có 286 ca chết não hiến tạng. Hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng.

Công tác vận động thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến tạng cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời ngày càng tăng. Đến nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cũng cho biết nguồn hiến tạng hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn của người bệnh.

Phó thủ tướng và các đại biểu, đại diện gia đình người hiến tạng, người đăng ký hiến tạng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao y thuật và y đức, mở rộng mạng lưới tư vấn hiến tạng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều phối tạng quốc gia, đồng thời tăng cường chính sách tri ân đối với người hiến và gia đình người hiến.

"Một chữ ký của quý vị hôm nay có thể cứu sống nhiều người trong tương lai. Hãy để tình người tiếp tục được lan tỏa trong xã hội của chúng ta", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.