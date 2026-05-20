Những thực phẩm, đồ uống có thể khiến mẹ giảm sữa sau sinh

Không chỉ rượu bia, nhiều loại thảo mộc và đồ uống quen thuộc cũng được cho là có thể khiến lượng sữa mẹ giảm sau sinh nếu dùng nhiều trong thời gian dài.

Nhiều mẹ sau sinh luôn tìm cách ăn uống để gọi sữa về nhiều hơn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một số loại thực phẩm, đồ uống hay thảo mộc quen thuộc lại có thể khiến lượng sữa mẹ giảm đi nếu sử dụng thường xuyên hoặc với số lượng lớn.

Rượu bia có thể làm giảm phản xạ tiết sữa

Theo tạp chí Parents, uống nhiều rượu bia có thể khiến lượng sữa giảm rõ rệt. Nguyên nhân là cồn tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm giảm hormone oxytocin - hormone đóng vai trò quan trọng trong phản xạ tiết sữa. Khi phản xạ này bị ảnh hưởng, sữa sẽ xuống chậm hơn trong lúc cho bé bú hoặc hút sữa.

Một số nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy cho con bú ngay sau khi uống 1-2 ly rượu có thể khiến lượng sữa bé bú giảm khoảng 20-23%. Các chuyên gia khuyến cáo nếu có uống rượu bia, mẹ nên đợi ít nhất 2 giờ trước khi cho con bú hoặc hút sữa.

Đồ uống chứa caffeine

Caffeine không trực tiếp làm giảm sản xuất sữa mẹ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tác động gián tiếp của chất này lên em bé. Nếu mẹ tiêu thụ quá nhiều caffeine, trẻ có thể trở nên cáu gắt, bồn chồn hoặc ngủ kém hơn. Điều này khiến bé bú ngắn hơn hoặc bú kém hiệu quả. Về lâu dài, khi nhu cầu bú giảm, cơ thể mẹ cũng sẽ giảm sản xuất sữa theo cơ chế cung - cầu.

Trẻ có mẹ tiêu thụ lượng caffeine tương đương khoảng 10 cốc cà phê mỗi ngày dễ xuất hiện tình trạng kích thích, khó chịu và rối loạn giấc ngủ. Hiện nay, đa số khuyến cáo cho rằng phụ nữ đang cho con bú nên giới hạn caffeine dưới 300 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 2-3 cốc cà phê pha thông thường dung tích 240 ml.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng caffeine không trực tiếp khiến mẹ mất sữa ngay lập tức. Nguy cơ chủ yếu đến từ việc em bé bú ít hoặc bú kém hiệu quả sau khi bị ảnh hưởng bởi lượng caffeine quá cao mẹ tiêu thụ.

Nhiều đồ uống như cà phê, rượu bia, trà bạc hà có thể làm giảm lượng sữa mẹ nếu dùng thường xuyên.

Bạc hà và các sản phẩm từ bạc hà

Bạc hà giúp làm dịu hệ tiêu hóa, cũng thường được dùng hỗ trợ cai sữa vì có tác dụng làm giảm lượng sữa. Những sản phẩm chứa bạc hà phổ biến gồm trà, kẹo, kẹo cao su, tinh dầu.

Dù vậy, mẹ không cần kiêng hoàn toàn. Việc dùng lượng nhỏ trong nấu ăn hoặc sử dụng ngoài da thường không gây ảnh hưởng đáng kể đến nguồn sữa.

Lá xô thơm và rau mùi tây

Đây là hai loại gia vị được cho là có liên quan đến giảm tiết sữa mẹ khi dùng nhiều. Theo Parents, các loại thảo mộc này từ lâu đã được sử dụng trong quá trình cai sữa. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học hiện nay vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về mức độ ảnh hưởng thực sự. Vì vậy, tốt nhất mẹ đang cho con bú nên hạn chế sử dụng 2 loại gia vị này.

Hẹ

Theo Baidu Health, các hợp chất sunfua trong hẹ có thể ảnh hưởng đến nồng độ estrogen. Một số phụ nữ đang cho con bú gặp phải tình trạng giảm sản lượng sữa sau khi ăn hẹ, nhưng cần phải ăn với số lượng lớn hoặc trong thời gian dài mới thấy được tác dụng rõ rệt.

Đồ ăn chế biến sẵn

Các loại thức ăn nhanh như gà rán, hamburger, pizza, khoai tây chiên... đều chứa nhiều dầu mỡ, chất béo và chất bảo quản gây hại cho cơ thể. Đặc biệt đối với sản phụ sau sinh và trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ nên nói không với các loại thức ăn nhanh, bởi nó có thể là nguyên nhân gây mất sữa.

Thay vào đó, mẹ nên ăn những món lành mạnh, chứa nhiều dinh dưỡng và hạn chế dầu mỡ, giúp bảo vệ sức khỏe, sớm hồi phục sau sinh và đảm bảo nguồn sữa tốt nhất cho con bú.