Bộ Y tế thu hồi triệt để trên toàn quốc một lô sữa rửa mặt

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Trên nhãn sản phẩm ghi số lô 04, ngày sản xuất 15/09/20235 và hạn dùng đến ngày 15/9/2028. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt, địa chỉ tại phường Hiệp Bình, TP.HCM. Sản phẩm được sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt ở TP.HCM.

Theo Cục Quản lý Dược, mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa lấy tại Công ty cổ phần dược phẩm Minh Hằng để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Thương mại mỹ phẩm Nhật Việt gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm không đạt chất lượng. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/6.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý vi phạm nếu có. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/7.