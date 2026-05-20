Bác sĩ TP.HCM mổ não cho bé trai 12 tuổi trong trạng thái tỉnh táo

Bé trai 12 tuổi được các bác sĩ thực hiện mổ sọ tỉnh để bóc tách khối u não nằm ở vùng nguy cơ cao, giúp bảo tồn khả năng vận động và ngôn ngữ.

Mới đây, một bé trai 12 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện mổ sọ tỉnh để điều trị khối u não nằm sát vùng chức năng quan trọng liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ. Nhờ kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu này, ê-kíp đã lấy gần như toàn bộ khối u đồng thời bảo tồn chức năng não cho người bệnh.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước nhập viện, bé xuất hiện những cơn đau đầu kéo dài suốt 2 tháng, kèm tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và từng có một cơn mất ý thức ngắn. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u não lớn nằm ngay vùng nguy cơ cao, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của trẻ.

TS.BS Đỗ Hồng Hải, Trưởng Đơn nguyên Ngoại Thần kinh nhi, khoa Ngoại Thần kinh, cho biết mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.

Trước thách thức này, ê-kíp đã lựa chọn mổ sọ tỉnh thay vì gây mê toàn thân như thông thường. Đây là kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng.

Theo TS.BS Đỗ Hồng Hải, trong quá trình mổ sọ tỉnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay khi phẫu thuật đang diễn ra. Điều này giúp bác sĩ xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, đồng thời nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, hạn chế tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

Các bác sĩ cho biết việc triển khai kỹ thuật này ở trẻ em là thách thức lớn do đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Với bệnh nhi mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ca mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Người bệnh hiện tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo.

TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết việc triển khai thành công mổ sọ tỉnh trên bệnh nhi cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu tại bệnh viện.

Phương pháp này không chỉ giúp tăng khả năng lấy u mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc cơn mất ý thức. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có thể giúp nâng cao hiệu quả điều trị cũng như bảo tồn chức năng não bộ và khả năng phát triển lâu dài của trẻ.