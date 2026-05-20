Lời tiễn biệt xé lòng của người vợ trước giờ hiến tạng chồng

Một tai nạn bất ngờ khiến người đàn ông 39 tuổi qua đời, gia đình nén nỗi đau quyết định hiến tạng cứu người.

Vợ ôm hôn tiễn biệt chồng chết não: 'Em gọi mà anh có dậy đâu' Trong giây phút tiễn biệt chồng, vợ của anh B.X.T. (39 tuổi, ở Phú Thọ) không kìm được nước mắt. Chị và mẹ chồng ôm hôn người thân yêu của mình trước khi rời xa mãi mãi.

Trong những giây phút cuối cùng của một kiếp người, có những quyết định đã biến sự kết thúc thành một khởi đầu mới đầy hy vọng. Câu chuyện được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về anh B.X.T. (39 tuổi, quê Phú Thọ) đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người bởi tình yêu thương và sự hy sinh cao cả.

Là lao động chính trong nhà, phía sau anh T. là bố mẹ già và đứa con thơ mới lên 3. Thế nhưng, một tai nạn đột ngột đã khiến người đàn ông mãi mãi không thể trở về.

Bên giường bệnh, tiếng khóc nghẹn ngào của người vợ trẻ khiến ai nấy đều xót xa: "Con nó bảo em gọi anh dậy, em gọi anh mà anh có dậy đâu…". Đứa trẻ lên 3 vẫn chưa thể hiểu hết nỗi đau mất cha, vẫn ngây ngô nhắc mẹ gọi bố dậy, mà không biết rằng bố em đã nằm lại lặng im giữa tiếng khóc xé lòng của người thân.

Người thân nghẹn ngào tiễn biệt người đàn ông 39 tuổi. Ảnh: Cắt từ video.

Giữa tận cùng của nỗi đau, mẹ và vợ anh T. đã nén nước mắt để đưa ra quyết định đầy tính nhân văn: Hiến tặng mô tạng của con/chồng để duy trì sự sống cho những bệnh nhân khác.

Mẹ anh T. vừa khóc vừa tâm sự với con trai đang nằm trên giường bệnh: "Cơ thể của con sẽ cho người ta được có cơ hội sống con ạ. Mẹ đau lắm nhưng mẹ không làm thế nào được con ơi".

Hành động này không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là cách để anh tiếp tục được "sống" theo một hình hài khác, trong những cuộc đời khác.

Dù anh T. không còn ở bên vợ con, bằng tình yêu thương và nghĩa cử cao đẹp, gia đình anh đã thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình khác đang chờ đợi tạng hiến. Sự sống khép lại ở một người, nhưng đã kịp trở lại trong cơ thể của những người xa lạ.

"Dù không còn ở lại với mẹ con em nữa, nhưng theo một cách nào đó, anh vẫn đang cứu lấy nhiều cuộc đời khác… Cảm ơn anh!", người vợ nghẹn ngào tiễn biệt chồng.

Câu chuyện của anh B.X.T là một minh chứng cảm động cho tinh thần "cho đi là còn mãi", lan tỏa thông điệp về sự tử tế và lòng nhân ái trong cộng đồng.