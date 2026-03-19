Xác định nguyên nhân khiến bé gái ở Phú Quốc không qua khỏi

Từ biểu hiện sốt, mệt mỏi tưởng thông thường, bé gái 11 tuổi nhanh chóng diễn tiến nặng. Cơ quan y tế đã truy vết hàng chục người tiếp xúc gần để phòng lây lan.

Chiều 19/3, đại diện Sở Y tế An Giang cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM, xác định bệnh nhi không qua khỏi vào đầu tuần là do viêm não mô cầu nhóm B.

Bệnh nhi là em T.H.N.Y. (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Dương Đông 4), nhập viện vào khoảng 6h ngày 16/3 trong tình trạng tím tái, nổi ban khắp cơ thể. Theo người nhà, trước đó bé có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu nhưng gia đình nghĩ chỉ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Đến khi trẻ sốt cao, xuất hiện ban lan rộng kèm tím tái, khó thở, gia đình mới đưa đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến quá nhanh và thời điểm nhập viện đã muộn, bé không qua khỏi.

Viêm não mô cầu thường khởi phát giống cúm với các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu... Ảnh: Adobe Stock.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế Phú Quốc xác minh nơi cư trú và trường học của bệnh nhi. Trung tâm Y tế Phú Quốc cùng Trạm Y tế Dương Đông đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Qua xác minh, khu nhà trọ nơi bệnh nhi sinh sống có khoảng 40 phòng với 34 người. Những người tiếp xúc gần trong gia đình gồm cha, mẹ, em trai và ông bà ngoại. Tại trường học, có 36 học sinh và giáo viên cùng lớp. Tất cả các trường hợp này đã được lập danh sách để theo dõi sức khỏe.

Tại cơ sở y tế, khoảng 20 nhân viên y tế có tiếp xúc trong quá trình thăm khám đều sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ. Hiện 5 nhân viên y tế trực tiếp thăm khám bệnh nhi cùng các nhân viên tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực đã được sử dụng kháng sinh dự phòng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu nghi ngờ. Bệnh thường khởi phát giống cúm với các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn, nổi ban dạng xuất huyết (các nốt đỏ bầm tím lan nhanh trên da), kèm cứng cổ, co giật hoặc hôn mê. Ở thể nặng, bệnh có thể gây sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan và diễn tiến rất nhanh trong vòng 24 giờ.

Để phòng bệnh, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ môi trường sống thông thoáng, che kín miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh.

Trong trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định. Hiện lực lượng y tế địa phương vẫn đang theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi. Đến nay, chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.