Điều xảy ra khi ăn chuối vào buổi tối

Không cần đến thuốc ngủ, một số thực phẩm tự nhiên như chuối có thể hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả.

Ăn một quả chuối trước khi đi ngủ giúp thư giãn cơ thể, ổn định thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nhờ chứa các vi chất giúp thư giãn thần kinh và điều hòa giấc ngủ, thói quen ăn chuối trước khi ngủ đang được nhiều người áp dụng.

Magie có tác dụng gì?

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, cho biết magie là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe hệ thần kinh, xương khớp và ổn định lượng đường máu. Trong đó tác dụng nổi bật nhất của magie là giúp giảm căng thẳng, xoa dịu hệ thần kinh. Do vậy nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ, ngủ không ngon giấc hay thường xuyên căng thẳng thì có thể bổ sung magie vào thực đơn hàng ngày.

Dấu hiệu thiếu magie có thể gây ra những biểu hiện dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Nếu gặp các biểu hiện sau đây trong thời gian dài bạn có thể nghĩ đến khả năng thiếu magie:

Cơ thể mệt mỏi nhưng không rõ nguyên nhân

Chuột rút đặc biệt là vào ban đêm

Co giật mí mắt hoặc co thắt cơ bắp

Rối loạn giấc ngủ: ngủ không sâu giấc, khó ngủ, mất ngủ

Tâm trạng thay đổi thất thường: lo âu, dễ cáu gắt

Nhịp tim không đều, cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực

Chán ăn, buồn nôn

Thực phẩm giàu magie

Cách tốt nhất là nên bổ sung magie thông qua chế độ ăn hàng ngày. Tiến sĩ Giang gợi ý tại Việt Nam có một loại quả giàu magie, giá rẻ lại dễ kiếm đó là chuối.

Tác dụng nổi bật nhất của magie là giảm căng thẳng và hỗ trợ hệ thần kinh.

Một quả chuối có bao nhiêu magie? Theo USDA (Cơ sở dữ liệu FoodData Central) một quả chuối cỡ trung bình (khoảng 118g) sẽ cung cấp khoảng 30-35mg magie. Trong 100g chuối chứa khoảng 27mg magie. Tùy vào từng loại chuối và nơi trồng hàm lượng sẽ khác nhau nhưng tóm lại đây vẫn là loại hoa quả giàu magie và chiếm khoảng 9% lượng khuyến nghị hàng ngày. Ngoài ra, đây còn là loại hoa quả chứa nhiều vitamin cũng như các chất dinh dưỡng như:

Vitamin C

Vitamin B6

Kali

Chất xơ

Tiến sĩ Giang cho biết nếu bạn gặp tình trạng mất ngủ có thể thử ăn 1 quả chuối trước khi đi ngủ từ 1-2 tiếng. Điều này có thể giúp bạn giảm căng thẳng, thư giãn và ngủ ngon giấc hơn. Ngoài ra, một số loại trái cây giàu magie là: mít, bơ, chanh dây, sầu riêng… Một số thực phẩm giàu magie bạn có thể tham khảo thêm như:

Các loại hạt: hạnh nhân, bí ngô, óc chó.

Các loại đậu: đậu đen, đậu xanh, đậu nành.

Rau xanh giàu magie: cải bó xôi, rau dền, bông cải xanh, rau ngót.

Các loại cá béo, ngũ cốc nguyên hạt, socola đen.

Mất ngủ nên ăn gì?

Bên cạnh việc tập luyện và thay đổi môi trường ngủ, Tiến sĩ Giang lưu ý bạn có thể tham khảo một số thực phẩm sau:

Trái cây giàu magie và canxi: Hai hoạt chất này rất tốt cho hệ thần kinh và có tác dụng làm giảm căng thẳng. Khi bổ sung những thực phẩm này hệ thần kinh sẽ được làm dịu từ đó giúp bạn ngủ ngon hơn, sâu hơn. Bạn nên bổ sung các loại hoa quả như: chuối, bơ, táo, kiwi, cherry.

Thực phẩm giàu carbohydrate: Những thực phẩm này sẽ kích hoạt phản ứng hóa học liên quan đến axit amin từ đó giúp bạn ngủ ngon. Bạn nên bổ sung ngũ cốc, quả óc chó, các loại đậu, hạnh nhân, khoai lang…

Thực phẩm giàu protein, serotonin và glycerin sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ nhanh hơn nhờ tác dụng giảm nhiệt cơ thể. Bạn nên bổ sung các thực phẩm: cá béo, thịt trứng và sữa.

Thực phẩm giàu chất béo không bão hòa sẽ giúp thúc đẩy nồng độ serotonin từ đó giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon. Để cải thiện tình trạng mất ngủ, bạn nên bổ sung: bơ, óc chó, hạt dẻ cười, hạnh nhân, hạt chia.