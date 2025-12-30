Cố chịu đau đớn nhiều năm, thận gần như hỏng lúc nhập viện

Trên nền những vết mổ cũ chằng chịt, phim chụp của bệnh nhân cho thấy hệ thống đài bể thận biến dạng, bên trong chi chít sỏi, thận giãn căng, nguy cơ mất hoàn toàn chức năng.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 10 năm trước, bà M. từng trải qua phẫu thuật mổ mở lấy sỏi ở cả hai bên thận. Ảnh minh họa: NH.

Gần nửa đêm, phòng mổ tại Bệnh viện E (Hà Nội) vẫn sáng đèn. Trên bàn phẫu thuật là người phụ nữ 57 tuổi với quả thận biến dạng, chi chít sỏi và nguy cơ phải cắt bỏ bất cứ lúc nào.

Ít ai biết, chỉ vài ngày trước đó, ca bệnh này bắt đầu từ một tin nhắn cầu cứu ngắn ngủi gửi đến bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học: "Anh giúp mẹ em với. Mẹ em đi khám, bác sĩ bảo thận sắp hỏng hết rồi. Bố em mất sớm, chỉ còn mình mẹ tảo tần...".

Người nhắn là con gái của bệnh nhân cùng quê với gia đình bác sĩ Lực. Mẹ cô - bà M. - đã âm thầm chịu đựng bệnh thận suốt nhiều năm, cho đến khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng và quả thận gần như không còn khả năng hồi phục.

Thận biến dạng, sỏi chi chít

Theo bác sĩ Lực, bệnh nhân có gia cảnh khó khăn, chồng mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi con ăn học. Con gái đã lập gia đình, sống cách nhà hơn 60 km. Suốt nhiều năm, bà M. thường xuyên đau ốm nhưng không dám đi viện. Với bà, nỗi lo tiền bạc và sợ làm phiền con cái luôn lớn hơn cả nỗi đau thể xác.

Những dòng tin nhắn ấy khiến bác sĩ Lực không khỏi chạnh lòng. Không chỉ một ca bệnh, đó là hình ảnh những phụ nữ nông thôn: Những người âm thầm nén đau, đặt gia đình lên trên sức khỏe bản thân.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 10 năm trước, bà M. từng trải qua phẫu thuật mổ mở lấy sỏi ở cả hai bên thận. Sau mổ, bệnh nhân được khuyến cáo tái khám định kỳ, song vì hoàn cảnh khó khăn, bà không đi kiểm tra lại trong suốt một thời gian dài.

Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, không thể chịu đựng, con gái mới đưa mẹ đi khám tại bệnh viện địa phương. Sau khi xem phim chụp, các bác sĩ đều thống nhất chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương vì tình trạng quá nặng.

"Khi đồng nghiệp gửi phim chụp cho tôi, thực sự là… tá hỏa", bác sĩ Mai Văn Lực kể lại.

Hình ảnh phim chụp thận chi chít sỏi của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Trên nền những vết mổ cũ chằng chịt, hệ thống đài bể thận của bệnh nhân bị biến dạng nghiêm trọng, hẹp và xơ hóa. Bên trong là hàng triệu viên sỏi chi chít. Thận giãn căng, chức năng suy giảm nặng, nguy cơ mất thận rất cao nếu xử trí không thận trọng.

Dù vậy, trước hoàn cảnh éo le của người bệnh, bác sĩ Lực chỉ nói ngắn gọn với gia đình: "Cứ đưa mẹ xuống đây. Khó mấy bác sĩ cũng cố gắng".

Ca mổ lúc nửa đêm

Ca phẫu thuật đầu tiên được lên lịch vào buổi tối, ngày 17/12. Dự kiến bắt đầu lúc 19h30, nhưng do phải ưu tiên một ca cấp cứu nặng, đến 21h30, ê-kíp mới có thể mổ cho bà M.

Ê-kíp đã can thiệp tỉ mỉ và thận trọng, từng bước tán sỏi, giải phóng tắc nghẽn, khơi thông dòng chảy cho thận. Sau đó, ca mổ kết thúc lúc 23h30. Sau 2 lần phẫu thuật, kết quả kiểm tra khiến cả ê-kíp thở phào nhẹ nhõm với thận sạch sỏi, các sonde được rút hoàn toàn, chức năng thận hồi phục ngoạn mục.

"Ban đầu, các bác sĩ dự kiến bệnh nhân có thể phải can thiệp 4-5 lần do tổn thương phức tạp ở cả hai bên thận. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê và đội ngũ chăm sóc sau mổ, mọi việc đã tiến triển tốt hơn rất nhiều so với dự đoán", bác sĩ Mai Văn Lực nói.

Từ trường hợp này, bác sĩ Mai Văn Lực cho rằng người dân cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của cha mẹ, người thân lớn tuổi, đừng để sự tiết kiệm, cam chịu của người lớn tuổi khiến bệnh tật bị che giấu suốt nhiều năm.

Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe và đi khám định kỳ. Sỏi thận hay bất kỳ bệnh lý nào khác, nếu không được theo dõi thường xuyên, có thể âm thầm tàn phá cơ thể trong thời gian dài, để lại những hậu quả nặng nề.