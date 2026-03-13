Uống nước tăng lực mỗi ngày, người đàn ông 35 tuổi liệt hai chân

Một người đàn ông 35 tuổi tại Thanh Hóa bất ngờ rơi vào tình trạng yếu liệt hai chân, không thể tự đi lại sau khi uống rượu và nước tăng lực.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức cơ, yếu liệt hai chân. Ảnh: Báo Thanh Hóa,

Theo bác sĩ Trương Văn Quân, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa), đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 35 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nhức, yếu liệt hai chân và không thể tự di chuyển.

Khai thác tiền sử cho thấy tối trước khi nhập viện, bệnh nhân uống khoảng nửa lít rượu cùng người thân. Đến đêm, do khát nước, anh tiếp tục uống liền 2 lon nước tăng lực. Đáng chú ý, khoảng 2 tháng gần đây, trong quá trình làm việc, người này gần như ngày nào cũng uống 1-2 lon nước tăng lực để giữ tỉnh táo.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm máu cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc liệt chu kỳ do hạ kali máu.

Theo bác sĩ Quân, tình trạng này có thể liên quan đến việc sử dụng thường xuyên nước tăng lực chứa hàm lượng đường cao. Trung bình mỗi lon nước tăng lực có thể chứa khoảng 39 g đường, trong khi lượng đường khuyến nghị cho người trưởng thành thường dưới 25 g mỗi ngày.

"Việc tiêu thụ đồ uống nhiều đường trong thời gian dài, đặc biệt uống nhiều trong một thời điểm, có thể khiến đường huyết tăng nhanh", bác sĩ Quân cho biết.

Khi đường huyết tăng vượt ngưỡng tái hấp thu của thận, lượng đường dư thừa sẽ được đào thải qua nước tiểu. Quá trình này kéo theo nước và nhiều chất điện giải quan trọng, trong đó có kali.

Bác sĩ Quân phân tích, hiện tượng trên có thể gây ra hai cơ chế chính:

Thứ nhất là lợi niệu thẩm thấu: khi đường trong nước tiểu kéo nước ra ngoài, người bệnh sẽ tiểu nhiều hơn và mất một lượng lớn kali qua đường tiểu.

Thứ hai là mất nước, làm giảm thể tích tuần hoàn, từ đó kích hoạt hệ thống hormone trong cơ thể nhằm giữ natri nhưng lại làm tăng đào thải kali qua thận.

Khi nồng độ kali trong máu giảm, hoạt động của hệ cơ và thần kinh bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến các cơn yếu cơ hoặc liệt cơ xuất hiện đột ngột.

Theo chuyên gia y tế liệt chu kỳ do hạ kali máu là một dạng rối loạn cơ đặc trưng bởi các đợt yếu hoặc liệt cơ xảy ra bất ngờ. Tình trạng này thường mang tính tạm thời nhưng có nguy cơ tái phát nếu nguyên nhân không được kiểm soát.

Trong trường hợp trên, sau khi được điều trị và bổ sung kali, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện dần. Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng nước tăng lực hoặc các loại đồ uống có hàm lượng đường cao, đặc biệt nếu dùng thường xuyên trong thời gian dài.

Những người có tiền sử rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường hoặc từng xuất hiện tình trạng yếu cơ bất thường cần chú ý theo dõi sức khỏe. Khi có dấu hiệu như yếu cơ đột ngột, khó vận động hoặc tê bì tay chân, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.