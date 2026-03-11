Dấu hiệu bệnh lậu ở nam giới và nữ giới

Tiểu buốt, chảy mủ là dấu hiệu điển hình của bệnh lậu ở nam giới. Ngược lại, phụ nữ thường có triệu chứng kín đáo, dễ nhầm với viêm phụ khoa thông thường.

Lậu là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ, song biểu hiện lâm sàng ở hai giới thường khác nhau. Trong nhiều trường hợp, sự khác biệt này khiến nữ giới dễ bỏ sót dấu hiệu bệnh hoặc phát hiện muộn.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ở nam giới, các triệu chứng của bệnh lậu thường xuất hiện sớm và khá rõ ràng. Người bệnh có thể cảm thấy tiểu buốt, tiểu rắt, nóng rát khi đi tiểu. Một dấu hiệu điển hình là tình trạng chảy mủ ở niệu đạo, với dịch mủ có màu trắng đục, vàng hoặc xanh.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Việt Linh.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân còn có cảm giác ngứa hoặc khó chịu dọc theo niệu đạo. Trong một số trường hợp, bệnh có thể lan rộng và gây đau hoặc sưng tinh hoàn do viêm mào tinh hoàn. Chính vì biểu hiện rầm rộ nên nam giới thường đi khám sớm hơn, từ đó được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngược lại, ở nữ giới, bệnh lậu thường có biểu hiện kín đáo hơn. Các triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với những bệnh viêm nhiễm phụ khoa thông thường. Người bệnh có thể thấy khí hư ra nhiều, có màu vàng hoặc xanh, kèm theo tiểu buốt hoặc tiểu rắt.

Một số phụ nữ còn xuất hiện đau vùng bụng dưới, đau khi quan hệ tình dục hoặc chảy máu âm đạo bất thường ngoài chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, không ít trường hợp gần như không có triệu chứng rõ ràng, khiến bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh lậu có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Ở nam giới, bệnh có thể dẫn tới viêm mào tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trong khi đó, ở nữ giới, vi khuẩn có thể gây viêm vùng chậu, tắc vòi trứng, từ đó làm tăng nguy cơ vô sinh hoặc thai ngoài tử cung.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo người dân nên chủ động đi khám khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ như tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài; chảy dịch hoặc mủ bất thường ở cơ quan sinh dục; khí hư bất thường hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Để phòng bệnh, mỗi người cần thực hành quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su, duy trì lối sống chung thủy một vợ một chồng và khám sức khỏe định kỳ. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ không chỉ giúp người bệnh khỏi hoàn toàn mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình và cộng đồng.