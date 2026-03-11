Hai loại cá giàu dinh dưỡng, tốt cho trí thông minh

Việc bổ sung các loại cá này vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp bổ não mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như bảo vệ thị lực, tăng miễn dịch, ngừa loãng xương.

Cá chẽm là loại cá ít xương, thịt mềm, phù hợp với mọi người, kể cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Ảnh: Icook.

Cá rất giàu dinh dưỡng, là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Thậm chí, một số loại cá có thể được gọi là siêu thực phẩm, vì loạt chất dinh dưỡng từ chúng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ não, tăng cường trí thông minh. Dưới đây là hai loại cá mà chúng ta nên chọn để ăn thường xuyên.

Cá hồi - "Cá vàng" biển sâu, bổ não, bảo vệ mắt

Theo Baidu Health, bác sĩ Lý Văn, Trưởng khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Quảng An Môn, Học viện Khoa học Y học Cổ truyền Trung Quốc, cho biết khi nói đến loại cá tăng cường trí não, cá hồi chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu.

Cứ 100 gram cá hồi chứa khoảng 2,7 gram DHA, gấp 5 lần so với cá hố và gấp 8 lần so với cá diếc. DHA được biết đến như chất dinh dưỡng của não bộ, tác động trực tiếp lên các tế bào thần kinh não để thúc đẩy sự phát triển thần kinh. Dưỡng chất này không chỉ cải thiện trí nhớ và sự tập trung của trẻ em mà còn làm chậm sự suy giảm chức năng não ở người trung niên và người cao tuổi, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Đồng thời, DHA cũng là thành phần quan trọng của võng mạc. Thường xuyên tiêu thụ cá hồi có thể làm giảm mỏi mắt và bảo vệ thị lực, đặc biệt phù hợp cho học sinh, nhân viên văn phòng và người bị lão thị.

Ngoài DHA, cá hồi còn giàu EPA, thành phần có thể điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể, giảm sự tiêu hao của hệ miễn dịch do viêm mạn tính và giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ miễn dịch. Đặc biệt trong thời gian chuyển mùa khi cảm lạnh thường xuyên xảy ra, ăn cá hồi mỗi tuần một lần có thể làm giảm đáng kể tần suất bị cảm lạnh.

Cá hồi cũng chứa 20% protein, và thành phần axit amin của nó rất tương thích với nhu cầu của con người, với tỷ lệ hấp thụ trên 90%. Nó có thể nhanh chóng phục hồi mô cơ, giúp người già chống lão hóa và người trẻ xây dựng cơ bắp. Quan trọng hơn, cá hồi giàu vitamin D tự nhiên, giúp thúc đẩy hấp thụ canxi, ngăn ngừa loãng xương.

Cá hồi chứa hàm lượng DHA, EPA cao, rất tốt cho não bộ. Ảnh: Shutterstock.

Cá chẽm - loại cá ít xương, giàu dinh dưỡng

Cá chẽm, hay còn gọi là cá vược, là loại cá ít xương, thịt mềm và bổ dưỡng cho toàn cơ thể. Đây là một trong những loại cá bổ dưỡng, đặc biệt nổi tiếng hàm lượng DHA cao. Đây không chỉ là lựa chọn tốt cho phụ nữ mang thai để thúc đẩy quá trình tiết sữa sau khi sinh mà còn là lựa chọn hàng đầu cho trẻ sơ sinh bắt đầu ăn dặm.

Cứ 100 gam cá chẽm chứa khoảng 1,8 gam DHA. Mặc dù hàm lượng DHA thấp hơn một chút so với cá hồi, do ít xương, dễ ăn hơn, cá này rất phù hợp cho trẻ sơ sinh. Loại cá này cũng giàu lecithin, giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh trong não, cải thiện trí nhớ. Trẻ em có thể ăn cá chẽm để phòng ngừa mệt mỏi, trong khi đó, nhân viên văn phòng ăn để giảm căng thẳng.

Hàm lượng protein trong cá chẽm là protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ 8 axit amin thiết yếu. Các bà mẹ sau sinh ăn cá này có thể nhanh chóng phục hồi tử cung và vết thương, thúc đẩy sản xuất sữa và tăng hàm lượng DHA trong sữa mẹ. Cá chẽm cũng giúp trẻ sơ sinh nhận được dưỡng chất tăng cường trí não thông qua sữa mẹ.

Ngoài ra, cá chẽm chỉ có hàm lượng chất béo 3,4%, vì vậy phụ nữ sau sinh không cần lo lắng về việc tăng cân.

100 gram cá chẽm chứa 138 mg canxi và 2,8 mg sắt, nhiều hơn cá diếc (79 mg canxi và 1,8 mg sắt). Nguồn dinh dưỡng này có thể ngăn ngừa thiếu canxi ở người già và thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em. Hàm lượng vitamin B2 đạt 0,34 mg, có thể làm giảm viêm da, giúp da khỏe mạnh hơn.