Đau bụng, tiêu chảy kéo dài: Cảnh giác dấu hiệu bệnh nguy hiểm

Viêm đại tràng giả mạc là bệnh lý có thể xuất hiện sau khi sử dụng kháng sinh, đặc biệt khi dùng kéo dài hoặc dùng nhiều loại kháng sinh khác nhau.

Viêm đại tràng giả mạc thường xuất hiện sau khi người bệnh sử dụng kháng sinh trong thời gian dài hoặc dùng nhiều loại kháng sinh khác nhau. Bệnh không chỉ gặp ở người cao tuổi mà còn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch suy giảm.

Việc hiểu rõ nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết cũng như các biến chứng của bệnh có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và phát hiện sớm.

Ai có nguy cơ cao mắc viêm đại tràng giả mạc?

Viêm đại tràng giả mạc thường xảy ra sau khi sử dụng kháng sinh từ vài ngày đến vài tuần. Trong một số trường hợp, triệu chứng có thể xuất hiện sau khi đã ngừng kháng sinh một thời gian. Khi dùng kháng sinh, đặc biệt là kháng sinh phổ rộng, không chỉ vi khuẩn gây bệnh bị tiêu diệt mà nhiều vi khuẩn có lợi trong đường ruột cũng bị ảnh hưởng.

Sự mất cân bằng hệ vi sinh này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn Clostridioides difficile phát triển quá mức. Vi khuẩn này tiết ra hai loại độc tố chính gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến viêm đại tràng và hình thành các mảng giả mạc.

Mặc dù viêm đại tràng giả mạc có thể xảy ra ở bất kỳ ai sử dụng kháng sinh, một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn, bao gồm:

Những yếu tố này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch hoặc thay đổi môi trường đường ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Dấu hiệu nhận biết viêm đại tràng giả mạc

Triệu chứng của viêm đại tràng giả mạc có thể khác nhau tùy theo mức độ bệnh. Trong nhiều trường hợp, người bệnh dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường nên thường chủ quan.

Tiêu chảy kéo dài

Đây là triệu chứng phổ biến nhất. Người bệnh có thể đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lỏng hoặc toàn nước. Số lần đi tiêu có thể từ 3 - 4 lần/ngày đến hơn 10 lần/ngày trong những trường hợp nặng. Phân thường có mùi rất khó chịu, đôi khi lẫn chất nhầy hoặc máu.

Đau bụng và co thắt bụng

Người bệnh thường cảm thấy đau âm ỉ hoặc đau quặn ở vùng bụng dưới. Cơn đau có thể tăng lên trước khi đi ngoài và giảm bớt sau khi đi tiêu.

Sốt

Một số trường hợp có thể xuất hiện sốt nhẹ hoặc sốt cao do tình trạng viêm nhiễm trong đại tràng.

Buồn nôn và chán ăn

Khi hệ tiêu hóa bị rối loạn, người bệnh thường cảm thấy buồn nôn, ăn uống kém, dễ mệt mỏi và suy nhược.

Mất nước và rối loạn điện giải

Do tiêu chảy nhiều lần, cơ thể dễ bị mất nước và điện giải. Người bệnh có thể cảm thấy khát nước, khô miệng, mệt mỏi, chóng mặt.

Tăng bạch cầu trong máu

Xét nghiệm máu ở người mắc viêm đại tràng giả mạc thường cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao, phản ánh tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Biến chứng nguy hiểm của viêm đại tràng giả mạc

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, viêm đại tràng giả mạc có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Mất nước và rối loạn điện giải

Tiêu chảy kéo dài khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể bị tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim và suy kiệt.

Giãn đại tràng nhiễm độc

Đây là biến chứng nguy hiểm khi đại tràng bị giãn to do tình trạng viêm nặng. Người bệnh có thể xuất hiện đau bụng dữ dội, sốt cao, bụng chướng và có nguy cơ thủng đại tràng. Đây là tình trạng cấp cứu y khoa cần được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện.

Thủng đại tràng và viêm phúc mạc

Tình trạng viêm nặng có thể làm tổn thương thành ruột và dẫn đến thủng đại tràng. Khi đó, vi khuẩn từ ruột có thể tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc - một biến chứng đặc biệt nguy hiểm.

Nhiễm trùng huyết

Trong một số trường hợp, vi khuẩn và độc tố có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng huyết - tình trạng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Một đặc điểm đáng chú ý của viêm đại tràng giả mạc là bệnh có thể tái phát sau điều trị. Khoảng 20 - 30% người bệnh có thể bị tái phát trong vòng vài tuần sau khi khỏi bệnh. Những trường hợp tái phát nhiều lần thường khó điều trị và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Làm gì khi nghi ngờ mắc bệnh?

Khi đang sử dụng hoặc vừa kết thúc đợt điều trị kháng sinh mà xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy kéo dài, đau bụng hoặc sốt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Bác sĩ có thể chỉ định một số xét nghiệm như:

Xét nghiệm phân để tìm độc tố của vi khuẩn

Nội soi đại tràng

Xét nghiệm máu

Việc chẩn đoán sớm giúp điều trị kịp thời và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Phòng ngừa viêm đại tràng giả mạc

Viêm đại tràng giả mạc có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Để phòng ngừa bệnh, việc sử dụng kháng sinh cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ. Người bệnh không nên tự ý mua kháng sinh để sử dụng hoặc kéo dài thời gian dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, cần chú ý giữ gìn vệ sinh ăn uống, tăng cường dinh dưỡng và duy trì lối sống lành mạnh nhằm bảo vệ hệ tiêu hóa. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, việc thăm khám và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.