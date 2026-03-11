Phát hiện mắc ung thư dạ dày và đại tràng từ dấu hiệu thường bị bỏ qua

Người đàn ông 68 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư ở cả dạ dày và đại tràng sau khi đi khám vì các triệu chứng tiêu hóa bất thường kéo dài.

Ung thư đường tiêu hóa thường không có dấu hiệu rõ ràng, khiến người bệnh khó phát hiện sớm. Ảnh: Shutterstock.

Người đàn ông 68 tuổi (Quảng Ninh) đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khám sau khi thường xuyên xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ, thoáng qua. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ông mắc ung thư biểu mô tuyến tại cả dạ dày và đại tràng. Khi bệnh được phát hiện, các tổn thương đã ở giai đoạn muộn và lan rộng, khiến việc điều trị triệt căn trở nên khó khăn.

Theo thống kê, ung thư đồng phát chỉ gặp ở khoảng 0,7-3,5% bệnh nhân ung thư dạ dày. Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Hoa, khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết trong các trường hợp ung thư đồng phát, ung thư đại trực tràng là loại thường gặp nhất.

Ở góc độ sinh học phân tử, việc xuất hiện ung thư tại nhiều cơ quan có thể liên quan đến sự bất ổn của hệ gen và các đột biến di truyền tích lũy theo thời gian.

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến tại Việt Nam. Bệnh thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu với các biểu hiện dễ bị bỏ qua như đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn nhẹ hoặc đau vùng thượng vị.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt hơn như đau bụng kéo dài, sụt cân, chán ăn hoặc nôn ra máu. Các yếu tố nguy cơ thường gặp gồm nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), chế độ ăn nhiều thực phẩm muối, thực phẩm chế biến sẵn, hút thuốc lá và tiền sử gia đình có người mắc ung thư dạ dày.

Trong khi đó, ung thư đại trực tràng cũng là một trong những loại ung thư phổ biến của hệ tiêu hóa và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Bệnh thường khởi phát từ các polyp ở niêm mạc đại tràng và có thể phát triển thành ung thư sau nhiều năm.

Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể không gây triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ biểu hiện bằng các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, thay đổi thói quen đi tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể gặp tình trạng đi ngoài ra máu, đau bụng, mệt mỏi hoặc thiếu máu kéo dài.

Theo bác sĩ Hoa, ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm thường không gây đau hoặc chỉ có biểu hiện rất mơ hồ. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như đau bụng kéo dài, sụt cân hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi đó, bệnh thường đã qua “thời điểm vàng” để điều trị hiệu quả.

Trường hợp này được xem là lời cảnh báo về sự nguy hiểm và khó lường của ung thư đường tiêu hóa. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nội soi dạ dày - đại tràng định kỳ để tầm soát bệnh, bởi phát hiện sớm vẫn là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cơ hội sống cho người bệnh.

Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống lành mạnh có thể góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa. Người dân nên ăn uống cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ nướng cháy, rượu bia và thuốc lá. Đồng thời, cần duy trì thói quen vận động thường xuyên và kiểm soát cân nặng để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa.