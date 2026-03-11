Viêm gan B kèm hút thuốc: Khối u gan âm thầm 'nhảy vọt' kích thước

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thành công khối u gan 4 cm nằm giữa các mạch máu lớn cho bệnh nhân 63 tuổi, trường hợp trước đó được hai bệnh viện lớn tư vấn không mổ.

Bác sĩ thăm khám vết mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.V.S. (63 tuổi, Đồng Nai) mắc khối u gan nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, kẹp giữa các mạch máu quan trọng của gan. Trước đó, bệnh nhân từng được hai bệnh viện lớn tại TP.HCM tư vấn không phẫu thuật do nguy cơ tai biến cao.

Theo bệnh nhân, ông có tiền sử viêm gan B và hút thuốc lá nhiều năm. Đầu năm 2024, trong một lần khám sức khỏe tổng quát tại cơ sở y tế ở TP.HCM, siêu âm phát hiện một tổn thương nhỏ ở gan dạng “chấm trắng” và được khuyến cáo theo dõi định kỳ.

Một năm sau, khi tái khám, siêu âm ghi nhận khối bất thường tại gan. Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) và phát hiện khối u gan kích thước khoảng 4 cm. Tuy nhiên, khi đến thăm khám tại hai bệnh viện lớn ở TP.HCM, ông được khuyên không nên phẫu thuật do khối u nằm ở vị trí quá phức tạp.

“Thời điểm biết tình trạng bệnh, tôi và gia đình rất lo lắng vì bác sĩ cho biết khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, việc phẫu thuật rất khó khăn”, bệnh nhân chia sẻ.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục thăm khám. Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, bác sĩ xác định khối u nằm giữa nhiều mạch máu quan trọng, đặc biệt là tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch chủ dưới.

Khối u bị kẹp giữa hai cấu trúc mạch máu lớn này khiến việc tiếp cận và cắt bỏ trở nên rất khó khăn. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng có thể gây rách mạch máu lớn, dẫn đến chảy máu ồ ạt và đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xây dựng phương án phẫu thuật chi tiết, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại để đánh giá chính xác mối liên quan giữa khối u và hệ thống mạch máu, từ đó chuẩn bị chiến lược kiểm soát mạch máu an toàn.

Ca mổ do ê-kíp phẫu thuật gan mật của bệnh viện thực hiện. Sau hơn 2,5 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn an toàn các mạch máu quan trọng như tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch chủ dưới, không ghi nhận biến chứng trong quá trình phẫu thuật.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng gan ổn định và được xuất viện sau khoảng một tuần điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng đơn vị phẫu thuật gan - mật - tụy, phẫu thuật cắt bỏ triệt để vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với u gan. Tuy nhiên, những khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, sát các mạch máu lớn luôn là thách thức lớn đối với phẫu thuật viên.

“Điều này đòi hỏi bác sĩ không chỉ thành thạo kỹ thuật cắt gan mà còn phải được đào tạo bài bản về kiểm soát mạch máu, nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong lúc phẫu thuật”, bác sĩ Mạnh cho biết.