Quan hệ tình dục lúc mang thai: Có nguy hiểm không?

Nhiều cặp vợ chồng kiêng "chuyện ấy" suốt thai kỳ vì lo sẩy thai. Tuy nhiên, chuyên gia sản khoa cho biết quan hệ tình dục khi mang thai thường không nguy hiểm như nhiều người nghĩ.

Ra máu sau khi quan hệ khiến nhiều thai phụ lo sợ sẩy thai. Theo bác sĩ, trong nhiều trường hợp nguyên nhân không phải từ quan hệ tình dục. Ảnh: Freepik.

Nhiều cặp vợ chồng gần như “đóng băng” chuyện chăn gối ngay khi biết tin mang thai vì lo sợ việc quan hệ có thể khiến thai nhi bị tổn thương, ra máu hoặc dẫn đến sẩy thai. Tuy nhiên, TS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết nhiều nghiên cứu lớn trên thế giới, trong đó có tại Mỹ, đã chứng minh quan hệ tình dục trong thai kỳ không gây hại cho thai nhi nếu thai kỳ diễn ra bình thường.

Thai nhi được bảo vệ trong buồng tử cung và túi ối nên không bị ảnh hưởng bởi hoạt động tình dục thông thường. Trong thực tế khám chữa bệnh, bác sĩ Thành đôi khi gặp trường hợp thai phụ ra máu hoặc sẩy thai sau khi quan hệ. Điều này khiến nhiều cặp vợ chồng lo lắng, thậm chí tự trách bản thân. Tuy nhiên, theo bác sĩ, nhiều trường hợp chỉ là sự trùng hợp về thời điểm.

Ở 3 tháng đầu thai kỳ, hiện tượng ra máu dọa sẩy thai khá phổ biến. Ngay cả những phụ nữ kiêng quan hệ hoàn toàn vẫn có thể gặp tình trạng này. Khi kiểm tra kỹ, nguyên nhân thường không xuất phát từ việc quan hệ tình dục.

Theo các nghiên cứu, khoảng 75% trường hợp sẩy thai hoặc thai lưu liên quan đến bất thường của thai nhi. Ngoài ra, một số yếu tố khác như viêm nhiễm phụ khoa, tiểu đường hoặc tăng huyết áp cũng có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Vì vậy, khi thai phụ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu, khí hư có màu hoặc mùi lạ, cần đi khám sớm để bác sĩ xác định nguyên nhân. Đồng thời, các cặp vợ chồng cũng nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ sản khoa để được tư vấn về việc có nên tiếp tục quan hệ trong thai kỳ hay cần kiêng trong một giai đoạn nhất định.

"Ở chiều ngược lại, nếu thai kỳ ổn định, quan hệ tình dục đúng cách còn mang lại một số lợi ích. Hoạt động này giúp tăng sự gắn kết giữa vợ chồng, đồng thời một số nghiên cứu cho thấy có thể góp phần giảm nguy cơ tiền sản giật", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo khi sinh hoạt tình dục trong thai kỳ, các cặp đôi nên nhẹ nhàng, lựa chọn tư thế phù hợp, tránh gây áp lực lên bụng người phụ nữ, đặc biệt ở những tháng cuối. Ngoài ra, những cử chỉ âu yếm, vuốt ve cũng là cách an toàn để duy trì sự gần gũi và “giữ lửa” hôn nhân trong giai đoạn đặc biệt này.