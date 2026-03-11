Tehran 'khủng hoảng máu'

Trong lúc các bệnh viện Iran căng mình tiếp nhận thương vong từ các cuộc không kích, người dân tại nhiều thành phố, đặc biệt là Tehran, đổ về các điểm hiến máu.

Từ cuối tháng 2, khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nhiều thành phố của Iran bắt đầu, một “mặt trận” khác cũng hình thành ngay giữa lòng thủ đô Tehran.

Trước các trung tâm hiến máu, những hàng người nối dài trên vỉa hè, lặng lẽ chờ đến lượt. Ở đó không có tiếng bom đạn, nhưng mỗi người đều hiểu rằng từng giọt máu họ trao đi có thể trở thành cơ hội sống cho một bệnh nhân đang nằm trong phòng mổ.

Hàng dài người chờ đợi để được hiến máu.

Áp lực chưa từng có

Khủng hoảng máu không bắt đầu từ khi những quả tên lửa đầu tiên rơi xuống. Hệ thống y tế Iran vốn đã chịu nhiều áp lực. Nhưng các cuộc không kích đã khiến mọi thứ vượt khỏi quy mô thông thường.

Số người bị thương tăng nhanh hơn khả năng tiếp nhận của các bệnh viện. Nhiều ca chấn thương nặng cần truyền máu liên tục, từ xuất huyết cấp, bỏng nặng đến gãy xương phức tạp, khiến nhu cầu máu vượt xa nguồn cung thường ngày. Một số cuộc tấn công thậm chí đánh trúng cơ sở y tế hoặc làm hư hại hạ tầng vận chuyển và lưu trữ máu, khiến việc phân phối càng trở nên khó khăn đúng vào thời điểm cần thiết nhất.

Bác sĩ Hassan Sadeghi, một bác sĩ cấp cứu tại Tehran, cho biết áp lực trong bệnh viện tăng lên rõ rệt. “Chỉ trong một ngày, chúng tôi có ba bệnh nhân cần gần sáu đơn vị máu trong vòng 24 giờ, vượt quá lượng dự trữ của bệnh viện”, ông nói với The Arab News.

Nhu cầu máu trong chiến sự ngày càng tăng cao.

Các trung tâm hiến máu liên tục gửi thông tin cập nhật về số lượng người đến hiến, nhưng nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung.

“Vấn đề không chỉ là thiếu máu mà là quá nhiều ca nguy kịch đến cùng lúc. Chính điều đó khiến việc hiến máu trở rất quan trọng. Khi đi qua các phòng mổ, chúng tôi cảm nhận rất rõ áp lực. Mỗi đơn vị máu có thể là thêm một cơ hội sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Hassan nói thêm.

Giữa các bệnh viện và trung tâm hiến máu, việc phối hợp gần như diễn ra liên tục. Các bệnh viện gửi thông báo theo thời gian thực về nhóm máu đang cần gấp nhất để các trung tâm điều phối người hiến phù hợp.

Các nhân viên y tế làm việc gần như không ngơi nghỉ.

Fatima Kashfi, người đã làm việc nhiều năm tại một trung tâm truyền máu ở Tehran, cho biết những gì bà chứng kiến từ khi xung đột leo thang là chưa từng có. “Nhiều người đến sau khi nghe lời kêu gọi từ các cơ quan y tế và truyền thông. Họ nói chỉ muốn giúp bất kỳ ai đang cần máu để giữ lại mạng sống”, bà kể.

Theo bà, một số người sau khi hiến máu còn quay trở lại khi đủ điều kiện để hiến lần tiếp theo. “Chúng tôi phải thực hiện các xét nghiệm nhanh và điều hướng người hiến theo những nhóm máu mà bệnh viện báo cần gấp. Mỗi lần hiến máu lúc này không chỉ dành cho một bệnh nhân, mà là để hỗ trợ cả hệ thống y tế đang chịu áp lực chưa từng có”, Fatima nói.

Lái xe xuyên thành phố đi hiến máu

“Tôi nhìn thấy sự lo lắng thật sự trên gương mặt mọi người”, Saeida Najafi, một người hiến máu tại trung tâm ở phía bắc Tehran trong những ngày đầu xảy ra các cuộc tấn công, kể lại với The New Arab. “Không phải sợ kim tiêm. Mà là sợ rằng bệnh nhân trong bệnh viện sẽ không còn đủ máu để truyền”.

Najafi đến sau khi truyền thông Iran phát đi lời kêu gọi khẩn thiết, đề nghị người dân tham gia hiến máu vì nhu cầu tăng vọt. Khi ngồi chờ cùng những người khác, câu chuyện giữa họ cứ quay trở lại cùng một suy nghĩ. “Mỗi lần trò chuyện, ai cũng nói giống nhau: hiến máu lúc này có thể đang cứu chính người hàng xóm, hay một người thân của mình”, cô kể.

Trong hàng người chờ hiến máu, Arash Karimi kể rằng anh đã lái xe từ thành phố Qom đến Tehran sau khi nghe tin các bệnh viện thiếu máu trầm trọng ngay từ những ngày đầu không kích.

Khi đứng xếp hàng, anh trò chuyện với những người từng tham gia nhiều chiến dịch hiến máu trước đây. Một người trong số họ kể rằng bác sĩ tại bệnh viện gần đó cho biết nhóm máu AB âm tính đang thiếu nghiêm trọng, khiến một số ca phẫu thuật khẩn cấp phải chờ đợi.

“Khi từng người một ngồi xuống để hiến máu, bầu không khí vừa căng thẳng vừa chân thành. Bởi mỗi giọt máu khiến chúng tôi cảm thấy mình đang góp phần giảm bớt gánh nặng cho bệnh viện”, Arash nói.

Nhiều người hiến máu vì tin rằng những giọt máu ấy có thể cứu sống chính người thân quen của mình.

Nasrin Mirza cũng tìm đến một trung tâm hiến máu ở Tehran sau nhiều ngày đọc tin về các khoa cấp cứu quá tải. Trong hàng người trước mặt, cô nhìn thấy sinh viên, nhân viên văn phòng và cả những phụ nữ lớn tuổi.

Bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu nói với họ rằng một số nhóm máu đang thiếu trầm trọng, trong khi số bệnh nhân bị thương vẫn tăng lên từng ngày. Một tình nguyện viên đứng gần cô nói: “Mỗi lần hiến máu có thể thay đổi kết cục của một ca phẫu thuật”.

Nasrin vẫn còn nghĩ về câu nói ấy khi rời trung tâm.

Cuộc khủng hoảng không chỉ xảy ra ở Tehran. Các thành phố lớn như Mashhad, Isfahan, Tabriz hay Kermanshah cũng ghi nhận áp lực tương tự tại các trung tâm hiến máu.

Những lời kêu gọi vẫn tiếp tục. Và các hàng người hiến máu trước bệnh viện ở Tehran vẫn chưa vơi đi.