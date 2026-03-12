Lưu ý quan trọng cho người thích ăn cơm tấm, phở, bún mỗi sáng

Phở, bún, cơm tấm là lựa chọn phổ biến cho bữa sáng. PGS Nguyễn Trọng Hưng chia sẻ cách ăn đúng, đủ chất, không bỏ bữa.

Bữa sáng nhanh với phở, bún, cơm tấm dễ ngon nhưng chưa đủ chất. Ảnh: comtamthuankieu.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày, nhưng nhiều người thường chỉ chọn nhanh một tô phở, bát bún hay đĩa cơm tấm để tiện lợi. Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết việc lựa chọn những món này cho bữa sáng là hoàn toàn hợp lý, bởi đây là nhóm thực phẩm cung cấp tinh bột và chất đạm cần thiết cho cơ thể.

"Phở, bún hay cơm tấm đều thuộc nhóm thực phẩm cần thiết. Thông thường, bữa sáng chúng ta hay chọn những món này vì nó dễ chuẩn bị và tiện lợi", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cũng cảnh báo bữa sáng này có tinh bột, chất đạm và chất béo nhưng lại thiếu chất xơ, khiến bữa ăn chưa thực sự cân đối. Vì vậy, khi dùng bún, phở hay cơm tấm, người dùng nên bổ sung thêm rau xanh, rau trần hoặc giá đỗ. Đây là cách đơn giản để bữa sáng vừa đủ năng lượng, vừa cân bằng dưỡng chất.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Ảnh: Phương Anh.

Về khẩu phần, PGS Hưng cho biết mỗi người có nhu cầu khác nhau. Người cần nhiều năng lượng có thể tăng lượng bánh, cơm hoặc phở, trong khi người ăn vừa phải nên điều chỉnh lượng thức ăn, nhưng không được bỏ qua rau xanh và chất xơ.

Vị chuyên gia nhấn mạnh tính đa dạng trong bữa sáng: nếu ăn phở, có thể thay đổi giữa phở gà, phở bò, phở mọc… để vừa đổi hương vị, vừa bổ sung các nguồn chất đạm khác nhau. Ăn đa dạng giúp cân bằng các chất dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

PGS Hưng còn lưu ý những người quá bận rộn có thể chuẩn bị cơm hộp mang đi làm, ăn trước giờ làm hoặc điều chỉnh lịch sinh hoạt để đảm bảo bữa sáng đầy đủ. Duy trì thói quen ăn đúng giờ, có kế hoạch sẽ giúp bữa sáng hợp lý, hình thành thói quen tốt và kiểm soát dinh dưỡng cho cả gia đình.

"Cốt lõi là ý thức và kế hoạch. Có nhu cầu thì sẽ có cách, có cầu thì sẽ có cung. Ăn sáng đúng cách không chỉ giúp sức khỏe tốt mà còn hình thành văn hóa ăn uống trong gia đình", PGS Nguyễn Trọng Hưng kết luận.