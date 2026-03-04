Em bé chào đời với dây rốn quấn cổ 4 vòng

Ở tuần thai 39, các bác sĩ phát hiện thai nhi dây rốn quấn cổ tới 4 vòng, kèm nguy cơ bất tương xứng đầu - chậu, buộc phải mổ lấy thai chủ động.

Sau hơn một năm mong con nhờ IVF, sản phụ được mổ lấy thai khi phát hiện thai nhi dây rốn quấn cổ 4 vòng, tiềm ẩn nguy cơ chuyển dạ nguy hiểm. Ảnh: BVCC.

Chị N.T.N. (28 tuổi) mang thai nhờ IVF (thai kỳ thụ tinh trong ống nghiệm) sau hơn một năm mong ngóng con. Trong quá trình mang thai, chị được chẩn đoán mắc đái tháo đường thai kỳ và được bác sĩ hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn, theo dõi sức khỏe định kỳ.

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, kết quả siêu âm cho thấy dây rốn quấn cổ thai nhi tiến triển từ 2 vòng lên 3 vòng và đến 4 vòng. Đồng thời, đường kính lưỡng đỉnh (số đo chiều rộng lớn nhất giữa hai xương đỉnh đầu) của thai nhi ghi nhận trên 100 mm. Theo các bác sĩ, đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ bất tương xứng đầu - chậu, khiến quá trình chuyển dạ tự nhiên khó có khả năng tiến triển an toàn.

Trước những nguy cơ này, ê-kíp điều trị đã thống nhất chỉ định mổ lấy thai chủ động nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Ca phẫu thuật được thực hiện khi thai được 39 tuần 1 ngày, do bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Duy Thiết, Phó khoa Khám bệnh, Trưởng phòng Đẻ, trực tiếp phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận dây rốn quấn cổ thai nhi nhiều vòng, đầu thai nhi ở vị trí cao và khó có khả năng di chuyển xuống tiểu khung nếu chuyển dạ tự nhiên. Nhận định trước đó của ê-kíp vì vậy được đánh giá là phù hợp.

Nhờ kinh nghiệm xử trí của phẫu thuật viên cùng sự phối hợp của ê-kíp, ca mổ diễn ra an toàn. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy trong những thai kỳ IVF, đặc biệt khi xuất hiện đồng thời tình trạng dây rốn quấn cổ nhiều vòng và nguy cơ bất tương xứng đầu - chậu, việc đánh giá đúng nguy cơ và chỉ định mổ lấy thai kịp thời đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo cuộc sinh diễn ra an toàn.