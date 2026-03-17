Một bệnh tăng sốc, TP.HCM cảnh báo ‘sóng dịch’

Chỉ trong thời gian ngắn, số ca tay chân miệng tại TP.HCM bất ngờ tăng mạnh, kéo theo lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch diện rộng.

Ngày 17/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết trong tuần 10 (từ ngày 2/3 đến 8/3) toàn thành phố ghi nhận 588 ca mắc tay chân miệng, tăng 38,7% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2026 đến hết tuần 10, tổng số ca bệnh đã lên tới 6.452 trường hợp.

Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng cần tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ trước nguy cơ bệnh tay chân miệng bùng phát.

Một số địa phương có tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân gồm Nhà Bè, Long Hương và Tân Hải. Diễn biến này cho thấy nguy cơ bùng phát một “làn sóng dịch” mới, đặc biệt khi bước vào thời điểm giao mùa, điều kiện thuận lợi cho virus lây lan.

Theo bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc HCDC, bệnh tay chân miệng thường có hai đợt bùng phát trong năm. Đợt đầu rơi vào khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 và đợt thứ hai vào tháng 9 là thời điểm trẻ em quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Như vậy, việc số ca bệnh tăng mạnh ngay từ đầu tháng 3 được xem là dấu hiệu sớm của chu kỳ dịch. Thực tế trên đặt ra các yêu cầu cấp bách về biện pháp phòng chống dịch.

Phân tích chuyên môn của bác sĩ Hồng Nga chỉ ra, bệnh tay chân miệng chủ yếu lây qua đường tiêu hóa, tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các vật dụng nhiễm virus. Trẻ em, đặc biệt nhóm trẻ dưới 5 tuổi, là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, thậm chí không qua khỏi.

Trước tình hình trên, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế; phối hợp với trường học để theo dõi sức khỏe học sinh đồng thời đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân.

Ngành y tế TP.HCM cũng nhấn mạnh vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch. Các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả như rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa, theo dõi sức khỏe trẻ nhỏ và đưa đi khám khi có dấu hiệu bất thường cần được thực hiện nghiêm túc.

Theo HCDC, trong bối cảnh bệnh tay chân miệng đang bước vào chu kỳ bùng phát, việc chủ động phòng ngừa không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em mà còn góp phần hạn chế nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng.

Một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác là sốt xuất huyết tuần qua cũng ghi nhận 629 ca. Mặc dù số ca mắc giảm 20% so với trung bình 4 tuần trước nhưng số ca tích lũy từ đầu năm vẫn ở mức cao với 11.621 ca. Dù ca mắc giảm tạm thời nhưng ngành y tế cảnh báo sốt xuất huyết vẫn có khả năng tăng sớm trong năm nay do yếu tố thời tiết và chu kỳ dịch tễ.