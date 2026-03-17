Chi 300 triệu gọi trực thăng đưa du khách đột quỵ ở Côn Đảo về bờ

Một du khách 59 tuổi đột quỵ khi đang du lịch tại Côn Đảo đã được cấp cứu kịp thời và chuyển viện bằng chuyến bay hơn 300 triệu đồng về trung tâm TP.HCM.

Nhóm bác sĩ luân phiên Sở Y tế TP.HCM tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo theo dõi sát bệnh nhân trong quá trình truyền thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: Medinet.

Trưa 15/3, ông H.V.N. (quê Thái Nguyên) bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ như làm rơi đũa, yếu tay phải, méo miệng và nói khó khi đang chuẩn bị ăn trưa. Người thân lập tức đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).

Tại khoa cấp cứu, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng nói khó, liệt mặt nhẹ và yếu nửa người phải, điểm NIHSS là 4. Tuy nhiên, hình ảnh CT sọ não cho thấy dấu hiệu tắc động mạch não giữa do cục máu đông lớn, tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến nặng.

Trước tình huống phức tạp, ThS.BS chuyên khoa I Nguyễn Quốc Trung, bác sĩ thần kinh của đoàn luân phiên, đã lập tức kích hoạt hội chẩn từ xa với các chuyên gia đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115. Sau khi đánh giá toàn diện, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não và TS.BS Phạm Nguyên Bình, Phó khoa Bệnh lý mạch máu não, thống nhất chỉ định thuốc tiêu sợi huyết Alteplase nhằm tái thông mạch máu não khẩn cấp.

Bệnh nhân được theo dõi sát trong quá trình truyền thuốc. Tuy nhiên, sau khoảng 45 phút, tình trạng đột ngột xấu đi khi bệnh nhân mất khả năng nói, liệt hoàn toàn nửa người phải, điểm NIHSS tăng từ 4 lên 20.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chụp CT lại để loại trừ xuất huyết não. Khi kết quả xác nhận không có xuất huyết nội sọ, ê-kíp quyết định hoàn tất liều thuốc tiêu sợi huyết, đồng thời kích hoạt chuyển viện khẩn cấp.

Do Côn Đảo cách TP.HCM hơn 200 km đường biển, phương án trực thăng cấp cứu được xem là giải pháp nhanh nhất. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, một chuyến trực thăng y tế đặc biệt đã được điều động khẩn cấp đưa bệnh nhân vào TP.HCM. Chi phí cho chuyến bay này hơn 300 triệu đồng.

Trong suốt hành trình, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và duy trì truyền thuốc tiêu sợi huyết theo chiến lược “Drip-and-Ship”, nhằm tận dụng tối đa “giờ vàng” điều trị.

Ngay khi hạ cánh, lực lượng cấp cứu 115 đã chờ sẵn và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 để can thiệp chuyên sâu. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chụp mạch máu não bằng kỹ thuật DSA, cho thấy mạch máu đã tái thông một phần nhờ thuốc tiêu sợi huyết từ tuyến trước. Ê-kíp tiếp tục thực hiện lấy huyết khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não.

Chỉ vài giờ sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo hơn, vận động tốt hơn và bắt đầu phục hồi ngôn ngữ.

Kết quả MRI sau 24 giờ cho thấy vùng tổn thương não nhỏ hơn nhiều so với ban đầu, dòng chảy mạch máu ổn định, là tín hiệu tích cực cho khả năng hồi phục lâu dài.

Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc phối hợp giữa y tế tuyến đảo và các trung tâm chuyên sâu, giúp tận dụng tối đa “giờ vàng” trong điều trị đột quỵ.

Đồng thời, hệ thống hội chẩn từ xa và chương trình luân phiên bác sĩ đã giúp người dân, du khách tại Côn Đảo tiếp cận kịp thời các quyết định điều trị quan trọng, nâng cao cơ hội sống và giảm di chứng.