Dấu hiệu lạ khi gần gũi khiến cặp đôi ở TP.HCM ‘cầu cứu’ bác sĩ

Cặp đôi 25 tuổi lo lắng đi khám khi phát hiện tinh dịch người nam có vị đắng bất thường. Bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể đến từ loại thuốc anh đang sử dụng.

Sự thay đổi mùi vị của tinh dịch có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe. Ảnh: The New York Times.

Một cặp đôi 25 tuổi (sống ở TP.HCM) tìm đến phòng khám nam khoa sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường trong lúc gần gũi. Người bạn gái cho biết khi hai người quan hệ bằng đường miệng, tinh dịch của bạn trai có vị đắng gắt khác thường. Sự thay đổi này khiến cả hai lo lắng không biết liệu có liên quan đến vấn đề sức khỏe bất thường nào hay không nên quyết định đi kiểm tra.

Sau khi thăm khám, TS.BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân, chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết để loại trừ khả năng viêm nhiễm. Kết quả nước tiểu và tinh dịch đồ đều trong giới hạn bình thường, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.

Khi trao đổi kỹ hơn về tình trạng sức khỏe và thói quen sinh hoạt gần đây, nguyên nhân dần được làm rõ. Người bạn trai đang điều trị viêm họng và có sử dụng thuốc kháng sinh cùng thuốc kháng viêm, đây là nguyên nhân khiến mùi vị tinh dịch thay đổi bất thường.

Trao đổi về tình huống trên, TS.BS Lê Vũ Tân cho biết tinh dịch không chỉ chứa tinh trùng mà còn là hỗn hợp dịch tiết từ nhiều tuyến trong cơ thể. Khoảng 60-70% tinh dịch đến từ túi tinh, 20-30% từ tuyến tiền liệt, phần còn lại từ các tuyến phụ khác. Vì vậy, những chất được đưa vào cơ thể, sau quá trình chuyển hóa, có thể xuất hiện trong tinh dịch thông qua hàng rào máu - tinh hoàn hoặc được bài tiết trực tiếp từ các tuyến này. Điều này khiến tinh dịch đôi khi trở thành một “tín hiệu” phản ánh những gì một người đã nạp vào cơ thể.

TS Tân đưa ra điển hình một số loại thuốc kháng sinh hoặc kháng viêm có hoạt chất đắng có thể được đào thải qua dịch tiết sinh dục, từ đó làm thay đổi mùi vị của tinh dịch. Bên cạnh thuốc, chế độ ăn uống cũng có thể ảnh hưởng đáng kể. Những thực phẩm có mùi mạnh như tỏi, hành, măng tây, hoặc các chất kích thích như thuốc lá, cà phê, rượu bia cũng có thể khiến tinh dịch có vị hăng hoặc đắng hơn bình thường.

Trong một số trường hợp khác, sự thay đổi mùi vị của tinh dịch còn có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe như viêm tuyến tiền liệt hoặc viêm niệu đạo. Tuy nhiên, nếu đã được thăm khám và loại trừ viêm nhiễm, tình trạng này thường chỉ mang tính tạm thời.

TS.BS Lê Vũ Tân cho biết khi nguyên nhân đến từ thuốc, mùi vị tinh dịch thường sẽ trở lại bình thường sau khi ngưng thuốc vài ngày và duy trì việc uống đủ nước. Vì vậy, nam giới không nên quá lo lắng nếu gặp tình trạng này trong thời gian đang điều trị bệnh.

“Chỉ cần ngưng thuốc một vài ngày và uống nhiều nước, tình trạng này sẽ được cải thiện”, bác sĩ nói thêm.