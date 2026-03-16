Nữ sinh 16 tuổi cận kề cửa tử sau cơn viêm họng

Từ viêm họng và sốt cao tưởng chừng đơn giản, nữ sinh 16 tuổi ở Sơn La rơi vào nguy kịch khi "siêu vi khuẩn" tụ cầu vàng kháng thuốc tấn công phổi, não và gây hở van tim nặng.

Nữ sinh Đ.T.N. (16 tuổi, ở Sơn La) xuất hiện các cơn sốt cao tới 40 độ C kèm rét run nhiều lần trong ngày. Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm họng cấp, điều trị kháng sinh trong 5 ngày. Tuy nhiên, sau điều trị, tình trạng không cải thiện, N. vẫn sốt cao liên tục, mệt mỏi li bì, tri giác không tỉnh táo, trên da xuất hiện nốt ban rải rác chủ yếu ở đầu chi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết N. nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân rất rõ rệt, sốt cao liên tục từ 39 đến 40 độ C; mạch nhanh (130 lần/phút), huyết áp thấp (95/50 mmHg).

Đặc biệt, người bệnh xuất hiện các nốt tổn thương Janeway - các nốt xuất huyết không đau ở lòng bàn tay, bàn chân. Đây là dấu hiệu điển hình gợi ý viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Kết quả cấy máu khẳng định người bệnh dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA) - loại vi khuẩn nguy hiểm, có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thông thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân 16 tuổi. Ảnh: BVCC.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã lan rộng, tàn phá nhiều cơ quan cùng lúc. Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện tiếng thổi bất thường ở tim, một dấu hiệu cảnh báo van tim đang gặp sự cố nghiêm trọng. Kết quả siêu âm tim cho thấy vi khuẩn bám trụ và tạo thành các "mảnh sùi" (ổ nhiễm trùng) ngay trên van tim, khiến van hai lá bị hở nặng. Điều này làm dòng máu chảy ngược hỗn loạn, không còn được lưu thông bình thường để nuôi cơ thể.

Không chỉ dừng lại ở tim, loại tụ cầu khuẩn này còn theo dòng máu tấn công sang các cơ quan khác, gây ra tình trạng viêm phổi cấp tính và suy đa tạng. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy tổn thương nhồi máu não rải rác hai bán cầu, kèm xuất huyết tiểu não khiến bệnh nhân mất thăng bằng và liệt cơ lực tay phải (mức 3/5).

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ, viêm phổi thứ phát trên nền bệnh nhân có tiền sử hở van hai lá (phát hiện tháng 6/2025).

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp với các chuyên gia cao cấp của bệnh viện. Một phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu cho MRSA đã được thiết lập.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chỉ số nhiễm trùng (CRP) đã giảm ngoạn mục từ mức nguy hiểm trên 200 mg/L xuống còn 10 mg/L. Bệnh nhân cắt sốt hoàn toàn, người tỉnh táo, đi lại được, tay phải hết liệt, tiểu não phục hồi chức năng. Kết quả siêu âm tim kiểm tra cho thấy khối sùi trên van đã giảm kích thước. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ não mới nhất không còn ghi nhận các tổn thương trước đó.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, điểm đặc biệt của ca bệnh này là bệnh nhân không có tổn thương ngoài da hay mụn nhọt - con đường xâm nhập thông thường của tụ cầu vàng. Do đó, nhiều khả năng vi khuẩn đã xâm nhập qua các tổn thương nhỏ ở niêm mạc miệng - họng.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao liên tục nhiều ngày không đáp ứng điều trị thông thường, cần nghĩ đến các kịch bản nhiễm khuẩn nặng hơn. Không nên bỏ qua những dấu hiệu tổn thương dù là nhỏ nhất, đặc biệt là các tổn thương nhỏ ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc các biểu hiện yếu tay chân, mất thăng bằng. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn nặng đã lan đến tim và não.