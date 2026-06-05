Loại nấm được xem là 'vua của các loại thảo dược' trong Đông y

Nấm linh chi từ lâu đã được mệnh danh là "vua của các loại thảo dược" trong Đông y.

Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc cổ truyền hoàng cung, ngày nay, nấm linh chi đã được y học hiện đại nghiên cứu và công nhận sở hữu hàng loạt công dụng vượt trội đối với sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch của bạn

Nấm linh chi có tác dụng tăng cường sức khỏe lâu dài do ảnh hưởng của chúng đến các tế bào bạch cầu – những tế bào lưu thông trong máu để chống lại virus, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Các nghiên cứu cho thấy nấm linh chi có thể làm tăng số lượng tế bào bạch cầu trong cơ thể và cải thiện chức năng của chúng.

Thúc đẩy tác dụng chống ung thư

Nấm linh chi chứa beta-glucan, một loại đường phức tạp có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của khối u. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn trên người, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy nấm linh chi cũng kích thích một loại tế bào bạch cầu gọi là "tế bào sát thủ tự nhiên" nhắm mục tiêu vào các tế bào bất thường - bao gồm cả tế bào ung thư.

Nấm linh chi chứa beta-glucan, một loại đường phức tạp có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Giảm mệt mỏi

Mệt mỏi mạn tính là tình trạng mà sự mệt mỏi không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Nguyên nhân gây ra tình trạng mệt mỏi kéo dài vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể do sự kết hợp của nhiều yếu tố như nhiễm trùng, các vấn đề về hệ miễn dịch, mất cân bằng nội tiết tố và căng thẳng gây ra.

Các nghiên cứu cho thấy nấm linh chi có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của hội chứng mệt mỏi mạn tính. Tác dụng này có thể là do khả năng tăng cường hệ miễn dịch và chống lại tác hại của các gốc tự do của nấm. Nấm linh chi cũng có thể giúp điều chỉnh nồng độ testosterone trong cơ thể, từ đó thúc đẩy mức năng lượng tốt.

Bảo vệ tim mạch, hạ huyết áp và giảm cholesterol

Thành phần Adenosine và các Triterpenes trong nấm linh chi có tác dụng ức chế sự tập kết tiểu cầu, giúp máu lưu thông tốt hơn và ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông. Sử dụng nấm linh chi đều đặn giúp điều hòa huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, bảo vệ bạn khỏi các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng

Khác với các chất kích thích hay thuốc an thần hóa học, nấm linh chi hỗ trợ hệ thần kinh bằng cách làm dịu tâm trí một cách tự nhiên. Hoạt chất trong nấm giúp giảm mệt mỏi thể chất, xoa dịu áp lực tinh thần, giúp những người bị mất ngủ kinh niên dễ đi vào giấc ngủ hơn và ngủ sâu giấc hơn.

Đẩy lùi lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh

Nấm linh chi sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn và tàn nhang. Uống nước nấm linh chi hàng ngày giúp thanh lọc cơ thể, giảm mụn nhọt do nóng trong và mang lại làn da mịn màng, hồng hào từ sâu bên trong.