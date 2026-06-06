Người có thận yếu thường gặp hiện tượng này vào ban đêm

Nếu gần đây bạn phải kê gối ngày càng cao mới ngủ được, liên tục thức dậy giữa đêm do khó thở hoặc tiểu đêm, đừng chủ quan vì đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo thận suy yếu.

Chuột rút liên tục vào ban đêm có thể do chức năng thận suy yếu, khả năng đào thải phosphate bị giảm. Ảnh: Freepik.

Theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan), cho biết giấc ngủ giống như "tấm gương phản chiếu" sức khỏe của thận. Khi chức năng thận suy yếu, cơ thể có thể xuất hiện nhiều thay đổi bệnh lý trong lúc ngủ.

Nếu chỉ nghĩ rằng mình mất ngủ hoặc làm việc quá sức, người bệnh có thể bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả nhất. Dưới đây là 5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ mà mọi người cần đặc biệt lưu ý.

Chuột rút liên tục vào ban đêm

Nhiều người cho rằng chuột rút là do thiếu canxi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, nếu đã bổ sung canxi mà tình trạng vẫn kéo dài, nguyên nhân có thể nằm ở thận. Khi chức năng thận suy yếu, khả năng đào thải phosphate bị giảm, khiến nồng độ phosphate trong máu tăng cao. Lượng phosphate dư thừa sẽ kết hợp với canxi trong máu, dẫn đến tình trạng hạ canxi huyết.

Sự mất cân bằng giữa phosphate và canxi, cùng với tác động của các độc tố tích tụ trong cơ thể, có thể kích thích hệ thần kinh - cơ. Ban đêm, tuần hoàn máu chậm lại và nhiệt độ cơ thể giảm xuống, làm tăng nguy cơ chuột rút ở bắp chân.

Đi tiểu đêm nhiều lần

Nếu phải thức dậy đi tiểu hơn 2 lần mỗi đêm, bạn đã rơi vào tình trạng tiểu đêm thường xuyên. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khi thận bị tổn thương, đặc biệt là chức năng của các ống thận suy yếu, khả năng cô đặc nước tiểu sẽ giảm đáng kể.

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn đầu thường bị phù chân vào ban ngày do dịch tích tụ ở phần dưới cơ thể. Đến khi nằm ngủ, lượng dịch này quay trở lại hệ tuần hoàn máu và được thận lọc thành nước tiểu, khiến người bệnh phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần trong đêm, dù trước khi ngủ không uống quá nhiều nước.

Phải kê gối ngày càng cao mới ngủ được

Đây được xem là dấu hiệu đáng lo ngại nhất. Nếu bạn nhận thấy mình ngày càng phải kê gối cao hơn, thậm chí cần 2-3 chiếc gối mới có thể ngủ được, hoặc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác tức ngực, khó thở như bị ngạt nước, cần đi khám càng sớm càng tốt.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, đây có thể là biểu hiện của chứng khó thở khi nằm hoặc cơn khó thở kịch phát về đêm. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, cơ thể không thể đào thải lượng nước dư thừa hiệu quả. Lúc nằm xuống, dịch tích tụ trong cơ thể sẽ nhanh chóng quay trở lại tim và phổi, gây phù phổi cấp.

Người bệnh thường phải ngồi dậy hoặc kê gối thật cao mới cảm thấy dễ thở hơn. Đây thường là tín hiệu cho thấy bệnh thận đã ở giai đoạn trung bình đến nặng hoặc đã xuất hiện biến chứng suy tim.

Việc kê cao đầu bằng gối có thể là dấu hiệu của suy thận nặng, dẫn đến khó thở kịch phát về đêm. Ảnh: Shutterstock.

Mặt và mí mắt sưng phù sau khi thức dậy

Nhiều người thức dậy thấy mắt sưng nhưng cho rằng do ngủ muộn hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng phù kéo dài đến chiều vẫn không giảm hoặc lặp lại hàng ngày, cần đặc biệt cảnh giác.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường giải thích khi cầu thận bị viêm hoặc tổn thương, protein quan trọng trong máu là albumin sẽ bị rò rỉ qua nước tiểu, tạo thành hiện tượng protein niệu. Khi nồng độ albumin trong máu giảm, nước không thể được giữ lại trong lòng mạch mà sẽ thoát ra các mô xung quanh. Do vùng mí mắt có cấu trúc mô lỏng lẻo nhất, dịch rất dễ tích tụ tại đây, gây sưng phù rõ rệt sau khi ngủ dậy.

Ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi kéo dài

Một số người ngủ đủ giấc nhưng khi thức dậy vẫn cảm thấy kiệt sức, uể oải cả ngày. Khi chức năng thận suy giảm, các chất thải chuyển hóa sẽ liên tục tích tụ trong máu, dẫn đến tình trạng tăng ure huyết. Nồng độ độc tố cao có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, làm gián đoạn giấc ngủ sâu và khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút.

Bên cạnh đó, thận còn là cơ quan sản xuất erythropoietin - hormone kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Khi thận suy yếu, lượng hormone này giảm xuống, gây thiếu máu do bệnh thận. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo những biểu hiện trên không đồng nghĩa chắc chắn người bệnh đang mắc bệnh thận. Tuy nhiên, nếu xuất hiện thường xuyên hoặc kéo dài, đặc biệt khi có nhiều triệu chứng cùng lúc, người dân nên sớm kiểm tra chức năng thận thông qua xét nghiệm máu, nước tiểu và đánh giá mức lọc cầu thận.

Phát hiện sớm là yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận, hạn chế biến chứng tim mạch và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.