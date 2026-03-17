Nọc độc của con rắn hổ mang đất trên tay người đàn ông Đà Nẵng

Nọc độc của rắn hổ mang đất tác động lên hệ thần kinh, làm tê liệt các cơ, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, thậm chí tử vong nhanh chóng chỉ trong vòng 60 phút.

Rắn hổ mang đất (Monocled cobra), tên khoa học là Naja kaouthia, cùng nhóm với nhiều loài rắn cực độc như rắn hổ mang chúa. Ảnh: Tontan Travel.

Hổ mang đất là loài rắn độc phổ biến ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Với nọc độc tác động mạnh lên hệ thần kinh, loài rắn này có thể gây liệt hô hấp và không qua khỏi nếu không được cấp cứu kịp thời.

Rắn hổ mang đất có thể sống trong khu dân cư hoặc ở nương rẫy, bờ sông, suối, hang, rừng rậm, khu vực có nhiều chuột gần nhà dân nên con người có nguy cơ bị tấn công. Đây là một trong những loài rắn độc gây đe đọa tính mạng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á do mật độ tiếp xúc với con người cao.

Đặc điểm nhận dạng

Theo Ecology Asia, rắn hổ mang đất (Monocled cobra), tên khoa học là Naja kaouthia, là loài rắn thuộc họ Elapidae - cùng nhóm với nhiều loài rắn cực độc như rắn hổ mang chúa.

Rắn hổ mang đất có một số đặc điểm khá dễ nhận biết trong tự nhiên. Chiều dài trung bình của chúng khoảng 1,2-1,5 m, cá thể lớn có thể dài hơn 2 m. Điểm đặc trưng nhất của loài này là dấu hình tròn giống con mắt ở phần cổ khi rắn bạnh mang. Chính dấu hiệu này khiến loài rắn được gọi là monocled cobra (rắn hổ mang một mắt kính).

Theo mô tả về rắn hổ mang một mắt kính của Trại rắn Đồng Tâm, mặt bụng cổ của loài này có một dải màu sẫm nằm ngang rất đặc trưng. Loài rắn này có khả năng "thay màu áo" tùy theo môi trường sống. Ở phía Nam Việt Nam, rắn hổ mang đất có màu nâu đậm hoặc nâu sẫm. Tại Thái Lan và Malaysia, màu sắc nhẹ nhàng hơn với tông nâu sáng. Ở vùng đồng bằng Bangladesh, thân của chúng thường có các cặp vằn ngang màu sáng hoặc những đường thêu dày. Loài này ở vùng núi Himalaya đa số có thân trơn, không có vằn, ngoại trừ một vài cá thể có vằn nhẹ ngay sau mang bành.

Dù có hình thái bên ngoài khá giống với loài rắn hổ mang Trung Quốc, dựa vào hoa văn mặt lưng cổ khi bạnh ra thì có thể phân biệt được rõ: Hổ mang một mắt kính sẽ có một vòng tròn duy nhất (mắt kính đơn), trong khi hổ mang Trung Quốc thường có hoa văn hình mặt mèo hoặc hình chữ V kèm hai vòng tròn nhỏ hai bên.

Khi bị đe dọa, rắn hổ mang một mắt kính thường nâng phần trước cơ thể lên cao, bạnh cổ và phát ra tiếng rít nhằm cảnh báo kẻ thù. Nếu nguy hiểm tiếp tục tiến gần, chúng có thể tấn công nhanh và cắn để tự vệ. Khác với nhiều loài rắn khác thường bỏ chạy, rắn hổ mang đất có xu hướng phản ứng khá mạnh khi bị kích động, sẵn sàng tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa.

Theo Thai National Parks, rắn hổ mang đất chủ yếu sống trên mặt đất, ít leo cây. Thời gian hoạt động thường vào chiều tối hoặc ban đêm. Thức ăn chính của chúng là các loài động vật nhỏ như chuột, ếch, thằn lằn và đôi khi là các loài rắn khác. Chính vì săn chuột, rắn hổ mang đất thường xuất hiện ở các khu vực canh tác nông nghiệp.

Điểm đặc trưng nhất của loài này là dấu hình tròn giống con mắt ở phần cổ khi rắn bạnh mang. Ảnh: Thailand National Parks.

Nọc độc của rắn hổ mang đất nguy hiểm ra sao?

Nọc độc của rắn hổ mang đất chủ yếu là độc thần kinh (neurotoxin). Loại độc tố này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh và các cơ kiểm soát hô hấp. Các độc tố trong nọc rắn có thể chặn các thụ thể acetylcholine tại khớp thần kinh - cơ, làm gián đoạn quá trình truyền tín hiệu thần kinh. Hậu quả là các cơ dần bị tê liệt.

Triệu chứng bị rắn hổ mang đất cắn thường biểu hiện chủ yếu:

Đau, sưng ở vết cắn, hoại tử cục bộ lan rộng và các biểu hiện toàn thân ở mức độ nhẹ hơn

Sụp mi (trông như buồn ngủ, mí mắt sụp dần đến khi không thể mở ra), cùng các triệu chứng thần kinh và cơ thường xuất hiện sớm nhất (khoảng 30 phút sau khi bị cắn)

Hạ huyết áp, đỏ mặt, da ấm và đau quanh vết cắn thường xuất hiện trong vòng 1-4 giờ sau khi bị cắn

Tê liệt, suy hô hấp hoặc tử vong xảy ra nhanh chóng, có thể chỉ trong vòng 60 phút trong các trường hợp nhiễm độc rất nặng

Nếu nọc độc lan rộng và không được điều trị kịp thời, nạn nhân có thể bị liệt cơ hô hấp và ngừng thở, đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trong các trường hợp rắn hổ mang cắn.

Nhìn chung, rắn hổ mang đất được xem là loài rắn rất nguy hiểm ở khu vực Đông Nam Á vì nọc độc thần kinh mạnh, khả năng tấn công nhanh và môi trường sống thường gần khu dân cư, người dân dễ gặp khi đi làm ruộng.

Cách xử trí khi bị rắn hổ mang đất tấn công

Hiểu rõ về đặc điểm nhận dạng, tập tính và cách sơ cứu không chỉ giúp chúng ta bảo vệ bản thân, mà còn là cách để chung sống an toàn trong một hệ sinh thái đa dạng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong trường hợp nghi ngờ bị rắn cắn, việc sơ cứu đúng cách rất quan trọng. Những việc nên làm:

Giữ nạn nhân bình tĩnh và hạn chế cử động

Cố định chi bị cắn để làm chậm sự lan truyền của nọc độc

Tháo nhẫn, vòng tay hoặc giày dép vì vùng bị cắn có thể sưng

Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc

Những việc không nên làm:

Không cố bắt con vật bằng mọi cách

Không rạch vết thương để hút nọc

Không buộc garô quá chặt

Không sử dụng thuốc dân gian hoặc hóa chất lên vết cắn

Theo các chuyên gia y tế, điều trị bằng huyết thanh kháng nọc và hỗ trợ hô hấp kịp thời có thể cứu sống phần lớn bệnh nhân bị rắn hổ mang đất cắn.

WHO khuyến cáo một số biện pháp để giảm nguy cơ bị cắn bởi rắn hổ mang đất nói riêng và loài rắn nói chung:

Dọn dẹp bụi rậm, đống gạch đá quanh nhà

Kiểm soát chuột - nguồn thức ăn chính của rắn

Mang ủng và găng tay khi làm việc ở ruộng hoặc vườn

Sử dụng đèn pin khi đi lại ban đêm

Không thò tay vào hang, bụi rậm hoặc đống rơm.

Những biện pháp đơn giản này có thể giúp hạn chế đáng kể nguy cơ gặp rắn.