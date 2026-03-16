Người đàn ông nhập viện với con rắn hổ mang dài 2 mét

Người đàn ông ở Đà Nẵng nhập viện cấp cứu sau khi bị rắn hổ mang cắn khi đi thăm ruộng. Đáng chú ý, nạn nhân còn cầm theo con rắn dài khoảng 2 mét.

Ngày 16/3, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân H.T. (79 tuổi, ngụ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) bị rắn hổ mang cắn.

Theo đại diện bệnh viện, bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng bị rắn độc cắn ở vùng khuỷu tay, có biểu hiện nhiễm độc nọc rắn. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn và theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định hơn và qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc nhằm kiểm soát các biến chứng do nọc độc gây ra trước khi đủ điều kiện xuất viện.

Con rắn cắn người đàn ông. Ảnh: NVCC.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm theo con rắn hổ mang sau khi bị nó tấn công. Hình ảnh người này kéo lê con rắn dài khoảng 2 m khiến nhiều người chú ý. Một số thông tin lan truyền trên mạng cho rằng nạn nhân bị mất một cánh tay do sự việc. Tuy nhiên, ông T. đã bị cụt một tay từ trước, không phải tự cắt tay sau khi bị rắn cắn như lời đồn.

Theo bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích khá phổ biến tại Việt Nam. Vết cắn của rắn độc có thể gây ra tình trạng cấp cứu nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Hiếu cho biết sau mùa mưa lũ, môi trường ẩm ướt, nước dâng cao khiến rắn rời hang tìm nơi khô ráo, làm tăng nguy cơ chạm trán với con người. Rắn thường ẩn trong đống gỗ, tôn, bụi rậm hoặc theo dòng nước lũ vào nhà, khiến người dân dễ bị tấn công khi dọn dẹp, đi lại ban đêm hoặc làm việc ngoài đồng.

Khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế cử động; không garo, rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá thuốc vì dễ gây nhiễm trùng hoặc hoại tử. Nạn nhân cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.