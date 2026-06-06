Thời tiết ‘khi mưa lúc nắng’, mẹ nên làm gì để bảo vệ trẻ khỏi ốm?

Khi thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều trẻ dễ gặp vấn đề hô hấp và tiêu hóa. Việc duy trì đề kháng vững vàng là hành trang cần thiết giúp trẻ chống lại tác nhân bên ngoài.

Trước diễn biến nắng mưa thất thường, trẻ em dễ mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh lý tiêu hóa. Những trường hợp nhập viện phổ biến bao gồm nhiễm trùng tiêu hóa, tay chân miệng và sởi.

Trẻ dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi

So với người lớn, trẻ nhỏ nhạy cảm hơn với thời tiết. Nắng mưa thất thường, nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột khiến cơ thể trẻ phải liên tục điều chỉnh để thích nghi. Quá trình này tiêu hao nhiều năng lượng hơn bình thường, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, suy giảm thể lực. Đặc biệt, hàng rào bảo vệ tự nhiên tại niêm mạc mũi họng của trẻ dễ dàng suy yếu, tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Một số triệu chứng sớm là trẻ ngủ không sâu giấc, chán ăn, hắt hơi liên tục hoặc ho húng hắng. Nếu phụ huynh bỏ qua dấu hiệu này, tình trạng của con dễ tiến triển thành cảm cúm, viêm mũi họng, hoặc bệnh nhiễm virus đường hô hấp. Trẻ mắc bệnh thường sốt cao, thở khò khè, tiết nhiều dịch nhầy ở mũi họng.

Trẻ em dễ ốm khi thời tiết thay đổi liên tục.

Sau những cơn mưa lớn, nước đọng và tình trạng ô nhiễm môi trường có thể làm tăng nguy cơ phát tán tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa. Nguồn nước, bề mặt bị nhiễm bẩn dễ trở thành con đường lây truyền vi khuẩn và virus gây tiêu chảy ở trẻ. Trong khi đó, đồ chơi, mặt sàn hoặc thực phẩm không được bảo quản kỹ lưỡng đều có khả năng nhiễm khuẩn. Khi trẻ tiếp xúc và đưa tay lên miệng, ăn uống kém vệ sinh, mầm bệnh trực tiếp đi vào dạ dày. Hệ quả là bé dễ nôn trớ, đau bụng, tiêu chảy. Đợt ốm kéo dài làm sụt giảm thể trọng, khiến trẻ mất đi sự hào hứng với hoạt động khám phá.

Thay vì chờ đợi khi con xuất hiện triệu chứng mới tìm cách khắc phục, nhiều chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh nên chủ động xây dựng nền tảng bảo vệ cơ thể bé từ sớm.

Đề kháng khỏe - “tấm khiên” bảo vệ trẻ trước tác động môi trường

Không phải đứa trẻ nào cũng phản ứng giống nhau trước thay đổi của môi trường. Cùng lớp học, cùng đi qua cơn mưa rào, có bé vẫn khỏe mạnh chạy nhảy, bé khác lại sụt sịt và sốt cao. Sự khác biệt này bắt nguồn từ “tấm khiên” đề kháng của từng trẻ.

Trên thực tế, hệ thống miễn dịch đóng vai trò như cơ chế bảo vệ tự nhiên cho cơ thể. Trong đó, tế bào miễn dịch có khả năng nhận diện nhanh chóng tác nhân gây hại, phản ứng kịp thời để tiêu diệt virus trước khi chúng kịp nhân lên. Đáng nói, nhiều nghiên cứu khoa học chỉ rõ hơn 70% tế bào miễn dịch của con người tập trung tại màng ruột. Điều này đồng nghĩa hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ tự động sản sinh kháng thể chất lượng để bảo vệ cơ thể.

Khi hệ miễn dịch vững vàng, trẻ sẽ có nhiều cơ hội khám phá, học hỏi và vui chơi.

Để hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, cha mẹ cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bé khoa học, cân đối giữa 4 nhóm chất gồm protein, chất bột đường, chất béo, cùng với vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị cha mẹ có thể bổ sung những thành phần hỗ trợ tăng cường đề kháng như lactoferrin - loại glycoprotein tự nhiên có trong sữa non, dồi dào kháng thể - giúp cơ thể trẻ thiết lập hệ miễn dịch tự nhiên từ ngày đầu đời. Cơ chế hoạt động của lactoferrin là liên kết chặt chẽ phân tử sắt - “tước đoạt” nguồn sống của vi khuẩn, virus và khiến chúng tự suy yếu, sau đó đào thải khỏi cơ thể.

Ứng dụng khoa học dinh dưỡng tiên tiến, dòng sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu củng cố sức khỏe giai đoạn đầu đời của trẻ. Sản phẩm chứa phức hợp tăng cường đề kháng gồm lactoferrin kết hợp sữa non 24h chứa kháng thể IgG, cùng công thức FDI (HMO + FOS). Không chỉ hỗ trợ cơ thể nhận diện và loại bỏ tác nhân gây bệnh, sản phẩm còn hỗ trợ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giảm nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa. Việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ thúc đẩy quá trình hấp thu vi chất thiết yếu, qua đó củng cố hàng rào miễn dịch cho trẻ.

Sữa chứa lactoferrin với phức hợp tăng đề kháng, giảm vấn đề về hô hấp và tiêu hóa.

Mưa nắng thất thường là yếu tố không thể kiểm soát. Điều phụ huynh có thể chủ động là chuẩn bị cho con nền tảng đề kháng khỏe để thích nghi với thay đổi ấy. Khi cơ thể trẻ được chăm sóc từ bên trong, việc đến trường hay vui chơi ngoài trời sẽ bớt bị gián đoạn vì bệnh vặt.