Đã tiêm vaccine phòng dại có cần tiêm lại nếu bị chó cắn?

Sau khi bị chó hoặc mèo cắn, người từng tiêm vaccine phòng dại vẫn cần được bác sĩ đánh giá. Việc có phải tiêm nhắc hay không phụ thuộc vào từng trường hợp.

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, bởi một khi đã phát bệnh, tỷ lệ không qua khỏi gần như là 100%. Chính vì vậy, nhiều người chủ động tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc do đặc thù nghề nghiệp có nguy cơ tiếp xúc với động vật.

Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi đã hoàn thành phác đồ tiêm vẫn tiếp tục bị chó cắn và băn khoăn liệu mình có còn được bảo vệ hay phải tiêm lại từ đầu.

Việc đã từng tiêm vaccine phòng dại không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan khi bị chó hoặc mèo cắn lần tiếp theo. Điều quan trọng là người bị cắn cần xử lý vết thương đúng cách và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ.

Tiêm phòng dại rồi lại bị chó cắn, xử trí thế nào?

Theo QQ News, sau khi hoàn thành đầy đủ phác đồ vaccine phòng dại, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus dại. Tuy nhiên, nồng độ kháng thể này sẽ giảm dần theo thời gian, vì vậy khả năng bảo vệ không kéo dài mãi mãi.

Việc có cần tiêm lại hay không sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian kể từ lần tiêm gần nhất cũng như tình trạng phơi nhiễm. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu bị chó cắn trong thời gian đang thực hiện phác đồ tiêm vaccine phòng dại, người bệnh cần tiếp tục hoàn thành các mũi tiêm còn lại theo đúng lịch. Với người đã hoàn thành phác đồ vaccine phòng dại trước đó, nếu:

- Bị chó cắn trở lại trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc điều trị dự phòng thường không cần điều trị dự phòng bổ sung.

- Bị chó cắn trở lại sau 3 tháng chỉ cần tiêm nhắc 2 liều vaccine vào ngày 0 và ngày 3, đồng thời không cần sử dụng huyết thanh kháng dại (RIG).

Việc chỉ định cụ thể sẽ do bác sĩ quyết định sau khi đánh giá mức độ vết cắn, vị trí tổn thương, tình trạng sức khỏe của con vật và tiền sử tiêm vaccine của người bệnh.

Bị chó cắn cần xử lý vết thương đúng cách và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ. Ảnh: SureVax.

Dù đã tiêm vaccine vẫn phải sơ cứu ngay sau khi bị cắn

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng đã từng tiêm vaccine nên không cần xử lý vết thương cẩn thận. Trên thực tế, sơ cứu đúng cách là bước rất quan trọng giúp giảm nguy cơ virus xâm nhập vào cơ thể.

Ngay sau khi bị chó hoặc mèo cắn, người dân nên rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy cùng xà phòng liên tục trong ít nhất 15 phút. Sau đó, sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp như povidone-iodine hoặc cồn theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Người bệnh không nên tự ý băng kín vết thương, đắp lá hoặc dùng các mẹo dân gian vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Sau khi sơ cứu, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và quyết định có cần tiêm vaccine hoặc sử dụng huyết thanh kháng dại hay không.

Chó đã tiêm vaccine vẫn không nên chủ quan

Nhiều người cho rằng nếu con chó đã được tiêm phòng dại đầy đủ, người bị cắn sẽ không còn nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.

Việc con vật đã được tiêm vaccine là yếu tố giúp giảm nguy cơ nhưng không thể thay thế việc đánh giá y tế. Trong nhiều trường hợp, chủ nuôi không thể cung cấp đầy đủ hồ sơ tiêm phòng hoặc không thể theo dõi sức khỏe của con vật sau khi cắn người. Khi đó, bác sĩ vẫn sẽ cân nhắc chỉ định điều trị dự phòng nếu cần thiết.

Đặc biệt, những vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ, bàn tay hoặc các vị trí có nhiều dây thần kinh thường được đánh giá là có nguy cơ cao hơn do virus có thể di chuyển nhanh đến hệ thần kinh trung ương.