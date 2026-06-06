Lưu ý quan trọng cho người thích ăn lạc

Lạc là thực phẩm giàu protein, chất béo tốt và nhiều vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn không đúng cách hoặc bảo quản kém có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giàu dinh dưỡng và dễ tìm mua, lạc thường được nhiều người lựa chọn như một món ăn vặt lành mạnh hoặc thực phẩm bổ sung trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo loại hạt này cũng đi kèm một số rủi ro sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Lạc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Ảnh: Freepik.

Lạc mốc gây hại sức khỏe

Theo Healthline, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là nguy cơ nhiễm aflatoxin từ lạc bị mốc. Đây là độc tố do nấm Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus sinh ra khi thực phẩm được bảo quản trong điều kiện nóng ẩm hoặc không đảm bảo vệ sinh.

Theo các chuyên gia, aflatoxin là một trong những chất gây ung thư tự nhiên mạnh nhất từng được ghi nhận. Chất này có thể làm tổn thương tế bào gan, gây viêm gan mạn tính và làm tăng nguy cơ ung thư gan nếu cơ thể tiếp xúc trong thời gian dài.

Điều khiến aflatoxin trở nên nguy hiểm hơn là nó rất khó bị loại bỏ bằng các phương pháp chế biến thông thường. Vì vậy, khi phát hiện lạc có mùi hôi dầu, vị đắng, đổi màu, teo tóp hoặc xuất hiện các đốm mốc xanh, vàng hay trắng, người dùng nên bỏ toàn bộ mẻ lạc thay vì nhặt bỏ những hạt hỏng rồi tiếp tục sử dụng.

Nguy cơ tăng cân

Những người có bệnh lý nền cũng cần thận trọng hơn khi ăn lạc. Dù chứa nhiều chất béo có lợi cho tim mạch, lạc vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Chỉ một nắm nhỏ lạc đã có thể cung cấp lượng calo tương đương một bữa ăn nhẹ.

Nếu ăn quá nhiều mỗi ngày mà không điều chỉnh tổng năng lượng trong khẩu phần, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ tăng cân hoặc khó kiểm soát cân nặng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở những người thừa cân, béo phì, mắc gan nhiễm mỡ hoặc hội chứng chuyển hóa.

Lượng muối nạp vào cao

Ngoài ra, không phải mọi sản phẩm từ lạc đều tốt cho sức khỏe như nhau, theo WebMD. Trên thị trường hiện có nhiều loại lạc rang muối, lạc tẩm gia vị, lạc phủ đường hoặc các loại bánh kẹo chứa lạc. Quá trình chế biến thường bổ sung thêm lượng lớn muối, đường và chất béo, khiến lợi ích dinh dưỡng ban đầu bị giảm đi đáng kể.

Việc tiêu thụ thường xuyên những sản phẩm này có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ưu tiên lạc luộc, lạc rang không muối hoặc bơ lạc nguyên chất để hạn chế lượng natri và đường nạp vào cơ thể.

Dị ứng

Theo Medical News Today, một lưu ý khác là không phải ai cũng phù hợp với lạc tươi hay các sản phẩm từ lạc. Dù được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, lạc lại nằm trong nhóm dễ gây dị ứng. Ở những người nhạy cảm, chỉ một lượng nhỏ lạc luộc hoặc lạc tươi cũng có thể gây ngứa ngáy, nổi mề đay, sưng môi, sưng lưỡi hoặc khó thở.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, phản ứng dị ứng có thể tiến triển thành sốc phản vệ - tình trạng cấp cứu y khoa đe dọa tính mạng. Vì vậy, những người từng có tiền sử dị ứng với lạc hoặc các loại hạt nên tránh sử dụng, đồng thời thận trọng với các món ăn có chứa lạc mà không được ghi rõ thành phần.