Phố cần sa khét tiếng Bangkok hiện ra sao?

Thái Lan siết chính sách cần sa sau giai đoạn nới lỏng. Hơn 7.000 cửa hàng phải đóng cửa, phố cần sa nổi tiếng Bangkok cũng bắt đầu đổi khác.

Ba năm sau khi hợp pháp hóa cần sa, ngành công nghiệp từng được kỳ vọng mang lại hàng tỷ USD cho Thái Lan đang rơi vào trạng thái chông chênh. Theo The Guardian, các quy định mới được chính phủ ban hành đã đảo chiều chính sách từng rất cởi mở, khiến nhiều cửa hàng cần sa buộc phải đóng cửa và cả thị trường rơi vào tình trạng bất định.

Dọc theo Khao San, con phố du lịch nổi tiếng bậc nhất Bangkok, các cửa hàng cần sa từng mọc lên san sát. Từ hoa cần sa đến đồ ăn, đồ uống chiết xuất cần sa được bày bán khắp nơi, kèm những lời quảng cáo mang đến cảm giác thư giãn hay hưng phấn. Thế nhưng, đến năm 2026, bức tranh đó đang thay đổi nhanh chóng.

Làn sóng đóng cửa

Theo The Straits Times, hơn 7.000 cửa hàng kinh doanh cần sa trên khắp Thái Lan đã phải đóng cửa sau khi các quy định mới về quản lý và sử dụng cần sa được siết chặt. Không ít chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết khoản đầu tư trước đó gần như mất trắng.

Dữ liệu của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho thấy tính đến ngày 28/12/2025, cả nước có 18.433 cơ sở kinh doanh cần sa. Tuy nhiên, trong số 8.636 cửa hàng có giấy phép hết hạn trong năm 2025, chỉ 1.339 cơ sở (khoảng 15,5%) nộp đơn xin gia hạn.

Có tới 7.297 cửa hàng quyết định đóng cửa, khiến số cơ sở còn hoạt động ước tính khoảng 11.136 trên toàn quốc. Bộ Y tế cho biết thêm 4.587 giấy phép khác sẽ hết hạn trong năm 2026 và 5.210 giấy phép nữa sẽ hết hạn vào năm 2027.

Sự thay đổi bắt nguồn từ việc chính phủ do đảng Pheu Thai lãnh đạo điều chỉnh chính sách cần sa, chuyển từ mô hình mở sang kiểm soát chặt chẽ hơn. Theo đó, cần sa chỉ còn được phép sử dụng cho mục đích y tế và nghiên cứu.

Đến tháng 2/2026, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan tiếp tục siết chặt việc quản lý, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn “tự do” sau khi phi hình sự hóa cần sa năm 2022. Theo quy định mới, hoa cần sa được xếp vào nhóm “thảo dược được kiểm soát”.

Dự thảo quy định mới cũng nâng tiêu chuẩn đối với các cơ sở kinh doanh. Theo Nation Thailand, chỉ bốn loại địa điểm được phép hoạt động gồm cơ sở y tế, nhà thuốc, cửa hàng bán sản phẩm thảo dược và nơi hành nghề của các thầy thuốc y học cổ truyền.

Các cơ sở này phải lắp đặt hệ thống xử lý mùi và khói để tránh gây ảnh hưởng đến cư dân xung quanh, đồng thời phải đặt tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp của người xin cấp phép. Quy định cũng yêu cầu có kho lưu trữ đạt chuẩn, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt sản phẩm trực tiếp trên sàn để đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, tiêu chuẩn nhân sự cũng được nâng lên. Mỗi cơ sở phải có ít nhất một nhân viên đã hoàn thành khóa đào tạo do Cục Y học Cổ truyền Thái Lan tổ chức, nhằm đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu chuyên môn và an toàn.

Đối với khách du lịch, việc tiếp cận cần sa y tế chỉ được phép sau khi khám với bác sĩ tại Thái Lan và được cấp giấy chứng nhận y tế. Các cửa hàng cũng phải có nhân viên y tế được cấp phép làm việc tại chỗ, đồng thời bị cấm bán cần sa ở một số không gian công cộng hoặc qua mạng. Việc quảng cáo sản phẩm cần sa cũng bị cấm hoàn toàn, trong khi hút cần sa nơi công cộng có thể bị phạt tới 25.000 baht.

Chủ cửa hàng lao đao

Những thay đổi chính sách khiến nhiều chủ cửa hàng rơi vào tình thế khó khăn. Một chủ cửa hàng cần sa tại Bangkok cho biết họ khởi nghiệp với số vốn khoảng 200.000 baht và dần mở rộng quy mô, tổng đầu tư cho sửa chữa, thiết bị và hàng hóa lên gần 1 triệu baht. Tuy nhiên, khi các quy định mới được ban hành, chi phí vận hành tăng cao, trong khi yêu cầu về nhân sự chuyên môn khiến việc duy trì hoạt động gần như không khả thi.

“Ban đầu tôi tin rằng chính sách này sẽ bền vững vì chính phủ xem cần sa như một cơ hội kinh tế. Nhưng với luật mới, giấy phép của chúng tôi sẽ hết hạn vào tháng 10/2026 và các điều kiện mới khiến việc gia hạn gần như không thể. Toàn bộ số tiền đầu tư giờ coi như mất trắng”, người này chia sẻ.

Với Natthakan Punyathanaworakit, chủ một chuỗi cửa hàng cần sa tại Khao San, các quy định mới là “giọt nước tràn ly”. Sau khi chính sách được công bố, bà đã đóng cửa một trong ba cửa hàng của mình. “Phần lớn các cửa hàng đã đăng ký rồi cũng sẽ phải đóng cửa”, bà nói, đồng thời cho rằng nhiều cơ sở có thể chuyển sang hoạt động ngầm để tồn tại.

Tuy vậy, áp lực siết chặt quản lý không chỉ đến từ yếu tố kinh tế mà còn xuất phát từ những lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Bandit Sorpaisan, nhà khoa học tại Trung tâm Nghiện và Sức khỏe Tâm thần (Canada), cho rằng chính sách cần sa của Thái Lan sau khi phi hình sự hóa năm 2022 là ví dụ điển hình về việc nới lỏng quá nhanh nhưng thiếu khung quản lý rõ ràng, dẫn đến nhiều hệ lụy về y tế và xã hội.

Dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Y tế của Bộ Y tế Thái Lan cho thấy số ca ngộ độc cần sa đã tăng hơn ba lần kể từ khi chính sách thay đổi. Các trường hợp lệ thuộc cần sa tăng gần bảy lần, trong khi số ca rối loạn tâm thần liên quan đến cần sa cũng tăng tương tự.

Tại một điểm du lịch lớn của Thái Lan, số ca nhập viện cấp cứu vì các vấn đề liên quan đến cần sa đã tăng từ gần như không có lên hơn 90 ca mỗi tháng. Đáng chú ý, hơn 80% trong số này là khách du lịch nước ngoài.

Theo các chuyên gia, những diễn biến này không chỉ tạo áp lực cho hệ thống y tế mà còn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch cũng như niềm tin của công chúng đối với chính sách cần sa của Thái Lan.