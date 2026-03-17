Căn bệnh khét tiếng gây náo động trường đại học ở Anh

Ổ dịch viêm màng não mô cầu tại hạt Kent khiến 11 người nhập viện, 2 người không qua khỏi. Giới chức y tế đang truy vết và kêu gọi người dân dùng kháng sinh phòng bệnh.

Mới đây, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) phát đi cảnh báo về ổ dịch viêm màng não mô cầu tại hạt Kent (Anh), sau khi ghi nhận nhiều ca bệnh có liên quan đến một hộp đêm ở thành phố Canterbury.

Giới chức y tế đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc và kêu gọi hàng nghìn sinh viên, nhân viên trong khu vực chủ động đến nhận kháng sinh dự phòng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Một sinh viên Đại học Kent không qua khỏi vì viêm màng não do não mô cầu. Ảnh: University of Kent.

11 người đang điều trị, 2 người không qua khỏi

Theo thông tin từ The Guardian ngày 16/3, ổ dịch viêm màng não xâm lấn đã ảnh hưởng đến Đại học Kent cùng ba trường trung học tại khu vực Kent. Tính đến thời điểm hiện tại, hai người đã không qua khỏi và 11 người có dấu hiệu bệnh khác đang phải điều trị tại bệnh viện.

Một trong hai nạn nhân là sinh viên của Đại học Kent. Người còn lại là nữ sinh lớp dự bị đại học tại trường Trung học Queen Elizabeth ở thị trấn Faversham. Hai trường khác gồm trường Trung học Simon Langton dành cho nam sinh tại Canterbury và Trường Trung học Norton Knatchbull ở Ashford cũng xác nhận mỗi trường có một học sinh đang phải nhập viện vì viêm màng não.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số bệnh nhân từng đến hộp đêm Club Chemistry tại Canterbury trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7/3, trước khi xuất hiện triệu chứng. Trước nguy cơ lây lan, đội bảo vệ sức khỏe của UKHSA đang phối hợp với hộp đêm này cùng Đại học Kent và các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp kiểm soát dịch.

Sinh viên xếp hàng tại Đại học Kent để nhận thuốc. Ảnh: SWNS.

Giới chức y tế hiện khuyến cáo tất cả người từng đến Club Chemistry trong ba ngày nói trên nhanh chóng đến các điểm y tế để nhận kháng sinh dự phòng. Các địa điểm cấp phát thuốc được bố trí tại nhiều khu vực trong thành phố Canterbury và vùng lân cận, bao gồm khuôn viên Đại học Kent, Bệnh viện Kent and Canterbury, Westgate Hall và Thanet Hub.

Bên cạnh đó, thông báo cảnh báo và hướng dẫn y tế cũng đã được gửi đến khoảng 16.000 sinh viên và nhân viên của Đại học Kent. Những người được xác định có nguy cơ tiếp xúc gần sẽ được liên hệ trực tiếp để nhận thuốc phòng bệnh.

Mặc dù học kỳ đã kết thúc và sinh viên đang bước vào giai đoạn thi cử, nhà trường vẫn quyết định chuyển toàn bộ các bài kiểm tra trong tuần sang hình thức trực tuyến, ảnh hưởng đến khoảng 1.700 sinh viên. Tuy vậy, khuôn viên trường vẫn mở cửa và không áp dụng các biện pháp phong tỏa như trong đại dịch Covid-19.

Căn bệnh nguy hiểm

Vi khuẩn não mô cầu có thể gây ra những bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm viêm màng não và nhiễm trùng máu, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc diễn tiến rất nhanh. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc viêm màng não, nhưng nhóm đối tượng phổ biến nhất là trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) khuyến cáo: Bất kỳ ai có triệu chứng viêm màng não và nhiễm trùng máu cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Các dấu hiệu nhận biết bao gồm: phát ban, sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, nôn mửa và tiêu chảy, đau cơ khớp, sợ ánh sáng mạnh, tay chân lạnh, co giật, lú lẫn và buồn ngủ cực độ

Nốt phát ban dưới da người mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu. Ảnh: CDC.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vi khuẩn lây truyền từ người sang người thông qua các giọt bắn từ đường hô hấp hoặc dịch tiết ở họng của người mang mầm bệnh. Những tiếp xúc gần và kéo dài, chẳng hạn như hôn, hắt hơi hoặc ho vào người khác, hoặc sống trong môi trường gần gũi như ký túc xá và dùng chung dụng cụ ăn uống, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan. Thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4 ngày, nhưng có thể dao động từ 2 đến 10 ngày.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên sống và sinh hoạt trong môi trường tập thể như ký túc xá, cần chú ý theo dõi các dấu hiệu nghi ngờ của viêm màng não. Những triệu chứng thường gặp có thể bao gồm sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, buồn nôn hoặc nôn, nhạy cảm với ánh sáng, tay chân lạnh, phát ban, lú lẫn hoặc buồn ngủ bất thường.

Do bệnh có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nguy hiểm, người có triệu chứng nghi ngờ cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và dùng kháng sinh đúng lúc có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng nặng và nguy hiểm tính mạng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế dùng chung đồ cá nhân và cân nhắc tiêm vaccine phòng viêm màng não theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đặc biệt đối với thanh thiếu niên và người sống trong môi trường tập thể.