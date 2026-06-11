4 dấu hiệu khi ngủ có thể báo trước cơn đột quỵ

Đau đầu, tê tay chân hay đột ngột nhìn mờ vào ban đêm không phải lúc nào cũng vô hại. Trong một số trường hợp, đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ.

Đau đầu và chóng mặt là những triệu chứng thường gặp của tình trạng thiếu máu não. Ảnh: Healthy Life.

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên thế giới. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này không chỉ xuất hiện vào mùa đông như nhiều người vẫn nghĩ, mà còn có thể gia tăng trong những ngày nắng nóng kéo dài của mùa hè.

Phần lớn mọi người có huyết áp dễ dao động hơn vào ban đêm. Nguyên nhân là hệ thần kinh phó giao cảm (dây thần kinh phế vị) hoạt động mạnh hơn khi ngủ, khiến nhịp tim và huyết áp giảm xuống, đồng thời tốc độ lưu thông máu cũng chậm lại ở mức độ nhất định.

Vì vậy, nếu trong lúc ngủ hoặc vào ban đêm xuất hiện các triệu chứng bất thường dưới đây, mọi người cần sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá nguyên nhân, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, theo Tencent News.

Dấu hiệu cảnh báo vào ban đêm

Huyết áp và tuần hoàn máu thường có nhiều biến động vào ban đêm. Nếu mạch máu đã bị xơ vữa hoặc lưu lượng máu lên não suy giảm, cơ thể có thể phát ra một số tín hiệu cảnh báo.

Tê bì tay chân bất thường

Tình trạng tê bì chân tay khi ngủ thường bị nhiều người bỏ qua. Nếu không có tình trạng đè ép tay chân nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy tê bì ở tay hoặc chân, đây có thể là một trong những dấu hiệu đột quỵ não từ sớm.

Tay và chân nằm ở vị trí xa trung tâm cơ thể nên vốn đã có tuần hoàn máu kém hơn so với các bộ phận khác. Khi mạch máu bị hẹp hoặc tắc nghẽn, lượng máu lưu thông đến các chi sẽ giảm, khiến cảm giác tê bì, châm chích hoặc mất cảm giác xuất hiện rõ rệt hơn.

Chảy nước dãi một bên miệng

Nhiều người cho rằng chảy nước dãi khi ngủ là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu nước dãi chỉ chảy ở một bên miệng, đặc biệt xuất hiện đột ngột, cần thận trọng. Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến liệt mặt trung ương do tổn thương mạch máu não - tình trạng xuất hiện trước khi xảy ra đột quỵ não.

Khi mạch máu trong não bị tắc nghẽn, các vùng não kiểm soát cơ mặt và cơ lưỡi có thể bị ảnh hưởng, khiến cơ bắp suy yếu và giảm khả năng kiểm soát các hoạt động bình thường của miệng và lưỡi. Hậu quả là nước bọt dễ chảy ra ngoài, thường tập trung ở một bên miệng trong lúc ngủ.

Đau đầu hoặc chóng mặt về đêm

Nếu trong lúc ngủ hoặc về đêm xuất hiện tình trạng đau đầu tăng dần không rõ nguyên nhân, hoặc đột ngột cảm thấy chóng mặt, choáng váng, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu não hoặc đột quỵ.

Đau đầu và chóng mặt là những triệu chứng thường gặp của tình trạng thiếu máu não. Khi một vùng não không được cung cấp đủ máu do mạch máu bị hẹp hoặc tắc nghẽn, mô não sẽ rơi vào trạng thái thiếu oxy và dưỡng chất. Tình trạng này có thể kích thích co thắt mạch máu não, từ đó gây ra các cơn đau đầu, chóng mặt hoặc cảm giác mất thăng bằng.

Đột ngột nhìn mờ hoặc tối sầm mắt

Một số người có thể gặp hiện tượng thị lực giảm đột ngột trong thời gian ngắn, cảm giác như có màn sương che trước mắt hoặc một bên mắt tối sầm. Hãy cẩn trọng vì đây có thể là biểu hiện của tình trạng thiếu máu nuôi võng mạc hoặc thiếu máu não thoáng qua. Triệu chứng thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi tự biến mất, khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng nhìn mờ hoặc tối sầm mắt xảy ra nhiều lần trong thời gian ngắn, đây có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu não hoặc nhồi máu não sắp xảy ra.

Không có tình trạng đè ép tay chân nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy tê bì ở tay hoặc chân có thể là một trong những tín hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ não. Ảnh: Shutterstock.

Thời tiết nóng bức làm tăng nguy cơ đột quỵ

Nhiệt độ cao có thể gây ra hàng loạt thay đổi trong cơ thể, từ đó làm gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và tắc nghẽn mạch máu não.

Khi trời nóng, các mạch máu dưới da giãn nở để hỗ trợ quá trình tản nhiệt. Điều này khiến lượng máu trở về tim giảm, làm hệ tuần hoàn phải hoạt động nhiều hơn. Đối với những người đã có bệnh lý tim mạch, đây là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố nguy hiểm.

Bên cạnh đó, cơ thể mất nước qua mồ hôi khiến máu trở nên cô đặc hơn. Khi độ nhớt của máu tăng lên, dòng máu lưu thông chậm lại và nguy cơ hình thành huyết khối cũng cao hơn. Nếu cục máu đông di chuyển và làm tắc động mạch não, nhồi máu não có thể xảy ra.

Ngoài ra, thói quen sử dụng nhiều đồ uống lạnh, bia rượu hoặc ăn uống thiếu lành mạnh trong mùa hè có thể gây rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và tuần hoàn máu.

Nhiệt độ cao cũng khiến các mạch máu toàn thân giãn ra. Khi lượng máu không đổi, não có thể rơi vào tình trạng thiếu máu tương đối. Để duy trì tưới máu, mạch máu não phải co lại, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Một số nhóm người có nguy cơ cao bị nhồi máu não trong mùa hè đặc biệt cần theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể gồm:

Người trên 65 tuổi;

Người mắc bệnh động mạch vành hoặc xơ vữa động mạch;

Bệnh nhân suy tim;

Người bị tăng huyết áp nhưng kiểm soát huyết áp chưa tốt;

Người có tiền sử đột quỵ hoặc thiếu máu não thoáng qua.