Phạt nặng nhiều cơ sở y tế ở TP.HCM, có cá nhân bị phạt 415 triệu đồng

Hàng loạt sai phạm trong hành nghề, hồ sơ chuyên môn và quảng cáo tại các cơ sở y tế ở TP.HCM vừa bị cơ quan chức năng phát hiện qua đợt thanh tra, kiểm tra gần đây.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với nhiều cơ sở và cá nhân trên địa bàn.

Trong đó, Công ty TNHH Therax (212 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) bị xử phạt 183 triệu đồng do hàng loạt sai phạm như không niêm yết giá dịch vụ, không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ, cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn và quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn. Ngoài ra, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng và buộc tháo gỡ các nội dung quảng cáo vi phạm.

Liên quan cùng địa chỉ, cá nhân Lê Đặng Hoàng Long bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Tài (địa chỉ tại đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình) bị xử phạt 415 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, buộc tháo gỡ quảng cáo và nộp lại số lợi bất hợp pháp 300 triệu đồng.

Ngoài ra, một số cơ sở khác cũng bị xử phạt với mức từ 4 đến 15 triệu đồng. Cụ thể, Chi nhánh Công ty TNHH Trung tâm Da liễu Sài Gòn - Thẩm mỹ viện Quốc tế Win bị phạt 4 triệu đồng do lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ. Chi nhánh Công ty TNHH T&T Ngọc Trai - Thẩm mỹ Nha khoa Ngọc Trai bị phạt 4 triệu đồng do không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động khám chữa bệnh.

Công ty TNHH Phòng khám 255 bị xử phạt 8 triệu đồng vì người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định. Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quang Khôi cũng bị phạt 8 triệu đồng do vi phạm trong đăng ký hành nghề và ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh.

Hộ kinh doanh Ibone Fisio 2 bị xử phạt 15 triệu đồng vì quảng cáo sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất” mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh, đồng thời buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Nha khoa My Dentist bị xử phạt 8 triệu đồng do biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định và không lập sổ khám chữa bệnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện hành nghề, hồ sơ chuyên môn và hoạt động quảng cáo. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn.