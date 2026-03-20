Triệu chứng cảnh báo ung thư vòm họng

Có hạch ở cổ, nghẹt mũi, đau họng kéo dài, ù tai một bên kèm theo sụt cân, mệt mỏi có thể là một số dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng thường nhầm lẫn với bệnh thông thường khác.

Ung thư vòm họng thường diễn biến âm thầm và khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Ảnh: Ảnh: Adobe Stock.

Ung thư vòm họng (NPC), còn được gọi là ung thư vòm mũi, là bệnh trong đó các tế bào ung thư phát triển từ các mô của vòm họng. Vòm họng là đường dẫn nằm phía sau mũi, ngay phía trên họng (họng miệng), nối mũi với hệ hô hấp. Vòm họng cũng được kết nối với tai thông qua ống Eustachian, mở vào tai giữa.

Đây là một trong những bệnh ung thư vùng đầu cổ nguy hiểm, thường tiến triển âm thầm và khó phát hiện sớm do vị trí "ẩn" sâu phía sau mũi. Nhiều trường hợp chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã tiến triển, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh thường rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường, khiến người bệnh chủ quan. Dưới đây là những dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết sớm căn bệnh này.

Khối u hoặc hạch ở cổ - dấu hiệu thường gặp nhất

Theo Cleveland Clinic, một trong những biểu hiện phổ biến nhất của ung thư vòm họng là xuất hiện khối u ở vùng cổ, thường không đau. Đây là hậu quả của việc tế bào ung thư lan đến hạch bạch huyết.

Hạch bạch huyết là các tuyến chứa các tế bào giúp hệ thống miễn dịch hoạt động, và chúng được tìm thấy khắp cơ thể. Thông thường, hạch bạch huyết có kích thước bằng hạt đậu hoặc nhỏ hơn. Hạch do ung thư vòm họng có thể xuất hiện một hoặc hai bên cổ, kích thước tăng dần theo thời gian. Hạch này thường không gây đau nên người bệnh dễ bỏ qua.

Nghẹt mũi hoặc chảy máu mũi kéo dài - thường chỉ xảy ra một bên

Một trong những dấu hiệu sớm của ung thư vòm họng nhưng ít được chú ý là tình trạng nghẹt mũi kéo dài. Khác với cảm cúm thông thường, triệu chứng này thường không cải thiện khi dùng thuốc, xuất hiện chủ yếu ở một bên mũi. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là khối u hình thành phía sau mũi, gây cản trở luồng không khí lưu thông.

Ngoài nghẹt mũi, người bệnh còn thấy có máu lẫn trong dịch mũi, chảy máu thường nhẹ nhưng hay tái diễn. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), đây là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý vì có thể liên quan đến tổn thương mạch máu do khối u gây ra.

Xuất hiện khối u hoặc hạch ở cổ có thể là dấu hiệu của ung thư vòm họng. Ảnh: Shutterstock.

Ù tai, giảm thính lực một bên

Ung thư vòm họng có thể ảnh hưởng tai do vị trí gần ống Eustachian. Tình trạng này xảy ra khi khối u chèn ép vòi nhĩ, làm dịch tích tụ trong tai giữa. Các triệu chứng phổ biến gồm ù tai, nghe kém (đặc biệt ở một bên), viêm tai tái phát, cảm giác đầy hoặc đau tai. Đáng chú ý, viêm tai một bên ở người lớn không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra kỹ hơn.

Đau họng kéo dài, khó nuốt

Theo WebMD, một số người bệnh có biểu hiện giống bệnh tai mũi họng thông thường như đau họng tái phát, khó nuốt, giọng nói thay đổi, khàn tiếng, kéo dài nhiều tuần không cải thiện. Đây có thể là hậu quả của sự ảnh hưởng đến đường hô hấp trên và dây thanh quản.

Đau đầu, tê hoặc đau vùng mặt

Khi khối u phát triển và ảnh hưởng dây thần kinh, người bệnh có thể bị đau đầu dai dẳng, tê hoặc yếu một bên mặt, nhìn đôi. Triệu chứng này xuất hiện khi khối u lan rộng và ảnh hưởng đến các dây thần kinh trong sọ. Các vấn đề về thị lực thường chỉ phát triển ở những trường hợp ung thư vòm họng giai đoạn nặng hơn.

Ung thư vòm họng giai đoạn tiến triển có thể ảnh hưởng dây thần kinh, gây đau đầu dai dẳng, tê hoặc yếu một bên mặt, nhìn đôi. Ảnh: Prasad Hospital.

Giảm cân và mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Ở giai đoạn muộn hơn, ung thư vòm họng có thể gây ra các dấu hiệu toàn thân như sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài hoặc khó thở.

Giảm cân đáng kể và không rõ nguyên nhân là triệu chứng toàn thân phổ biến ở nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư vòm họng. Tình trạng sụt cân này không phải do ăn kiêng hay tăng cường hoạt động thể chất mà là hậu quả chuyển hóa của chính bệnh ung thư, thường được gọi là suy mòn do ung thư. Bệnh nhân có thể nhận thấy sự giảm rõ rệt về cảm giác thèm ăn và teo cơ, teo mỡ nói chung.

Cùng với giảm cân, tình trạng mệt mỏi trầm trọng và dai dẳng cũng thường xuyên được báo cáo. Tình trạng mệt mỏi này không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động hàng ngày và chất lượng cuộc sống.

Mặc dù các triệu chứng này không đặc hiệu và có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác, sự xuất hiện của chúng cùng với các dấu hiệu điển hình hơn của ung thư vòm họng, như u ở cổ hoặc vấn đề về mũi dai dẳng, cần được chú ý hơn.