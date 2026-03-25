Khoảnh khắc ấm lòng phía sau cánh cửa phòng bệnh ở TP.HCM

Giữa những ngày điều trị mệt mỏi, phía sau cánh cửa phòng bệnh vẫn có những khoảnh khắc ấm lòng, nơi người bệnh được sẻ chia và tiếp thêm nghị lực.

Nhân viên phòng công tác xã hội tặng quà cho người bệnh. Ảnh: Thanh Thuần.

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, mang đến sự kết nối và lan tỏa yêu thương trong từng khoa phòng.

Tại khoa Nhi Tổng hợp, gần 30 bệnh nhi tham gia lớp mỹ thuật đặc biệt do Phòng Công tác xã hội phối hợp thực hiện. Những cánh hạc giấy, tấm thiệp rực rỡ sắc màu được các em tự tay hoàn thiện không chỉ làm bừng sáng không gian bệnh viện mà còn giúp xua đi phần nào nỗi lo bệnh tật.

Bé B.V.P. (7 tuổi, TP.HCM) cẩn thận viết lời cảm ơn gửi đến y bác sĩ và những người làm công tác xã hội vì đã mang lại niềm vui trong những ngày nằm viện. Theo chị H.T.K.N., mẹ bé, sau hơn một tuần điều trị viêm dạ dày, tinh thần của con đã thay đổi rõ rệt, trở nên vui vẻ và tích cực hơn.

Bệnh nhi được nhân viên phòng công tác xã hội bệnh viện tổ chức những hoạt động vui chơi. Ảnh: Thanh Thuần.

Không chỉ có những lớp học nhỏ, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được triển khai như viếng Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 tại Công viên Lý Thái Tổ, workshop chuyên đề về vai trò công tác xã hội trong bệnh viện, chương trình âm nhạc “Giai điệu Blouse trắng”, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình “Chúc mừng sinh nhật người bệnh khoa Lọc máu tháng 3”. Tại đây, những bệnh nhân chạy thận được tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt, được nhớ đến, chúc mừng và sẻ chia.

Với nhiều người, hành trình điều trị không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là gánh nặng chi phí, nỗi lo mưu sinh và sự xa cách gia đình. Có người từ tỉnh xa lên TP.HCM, thuê trọ gần bệnh viện, có người phải tạm gác công việc để duy trì sự sống. Nhưng giữa những khó khăn ấy, niềm tin vẫn được nuôi dưỡng qua từng ngày.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất đến từ lời chia sẻ của ông Anh Vũ, bệnh nhân đã hơn 2 năm gắn bó với khoa Lọc máu. Trong xúc động, ông Vũ cho biết đây là lần đầu tiên trong hơn 60 năm cuộc đời được tổ chức sinh nhật. Những lời nói giản dị nhưng chân thành khiến không ít người có mặt lặng đi.

Bệnh nhân Anh Vũ xúc động chia sẻ lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ và nhân viên công tác xã hội của bệnh viện. Ảnh: Thanh Thuần.

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc bệnh viện, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị thể chất mà còn là điểm tựa tinh thần cho người bệnh. Đặc biệt với những trường hợp điều trị dài ngày, các hoạt động công tác xã hội giúp họ cảm nhận được sự đồng hành, từ đó vững vàng hơn trước bệnh tật.

Sau gần một thập kỷ phát triển, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã trở thành cầu nối hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân, từ vận động chi phí điều trị, tổ chức xe đưa người bệnh về quê đến duy trì các suất ăn miễn phí mỗi ngày. Những nhóm yếu thế như trẻ em bị bỏ rơi, người vô gia cư, người khuyết tật hay người cao tuổi neo đơn cũng luôn được quan tâm.

Bác sĩ Công đánh giá những đóng góp thầm lặng ấy không chỉ giúp người bệnh vượt qua khó khăn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của người dân đối với ngành y. Với người trong cuộc, sự quan tâm ấy mang ý nghĩa rất thật.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Mai Đức Huy, Phó Giám đốc bệnh viện, công tác xã hội là mảnh ghép thầm lặng nhưng quan trọng trong hệ thống y tế. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến môi trường khám chữa bệnh nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.